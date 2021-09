La mentira, la realidad y el desastre

El chaval de 20 años que había denunciado una brutal paliza homófoba en el portal de su casa de Malasaña, en Madrid, ha confesado ante la Policía que se inventó su testimonio. No hubo agresión de encapuchados y la herida con navaja en el glúteo, formando la palabra ‘maricón’, fue “consentida” durante unas relaciones sexuales, dice ahora según han trasladado fuentes policiales.

No tengo ni idea de qué ha llevado a una persona a dejarse marcar así por alguien y luego a denunciarlo como un ataque colectivo. No sé si lo sabremos y no sé si las razones nos van a importar. Lo que sí sé es que por esta mentira excepcional, por esta brecha en la credibilidad de un caso que nos despertó la solidaridad a tantos ciudadanos, se van a colar todas las cuentas pendientes contra los que denuncian un auge de la homofobia alentado por el blanqueamiento de la ultraderecha. Este desastre va a ser recordado durante mucho tiempo, cada vez que alguien denuncie una agresión, cada vez que alguien diga “yo sí te creo”.

Una denuncia falsa no invalida un fenómeno acreditado. La manifestación contra la homofobia convocada anoche se mantuvo “porque también estos últimos días ha habido agresiones en Toledo, Melilla, Castellón y Vitoria”. Algunos manifestantes explican: "Si nos hemos creído la denuncia de este chico es porque las agresiones suceden todos los días”. En efecto, ayer fue la paliza a un chico trans en Valencia y hoy contamos en elDiario.es otro caso terrible: el del suicidio de un joven tras sufrir el chantaje de alguien a quien había conocido en una app de citas; si no le pagaba dinero, le contaría a todo el mundo que era gay. El extorsionador ha sido condenado a dos años de cárcel.

No despega

El Gobierno ha suspendido la ampliación del aeropuerto del Prat, en Barcelona, anunciada hace apenas unas semanas. Eran 364 millones de inversión para cinco años de obras polémicas, ya que afectan a zona protegida medioambientalmente. Es una de las razones que ha dividido tanto a los socios del gobierno central como también a los de la Generalitat. El Gobierno dice ahora que sin el apoyo nítido al menos de ERC, no merece la pena seguir.

Quizá no sea una decisión definitiva, porque todo forma parte del escenario de negociación entre Gobierno y Govern. Falta una semana para que se reúna la mesa de diálogo, ese instrumento para negociar una salida política al conflicto catalán en el que han depositado tantas expectativas imposibles de cumplir tanto unos como otros.

***

Que no se te pase

Entrevistamos a Manuel Castells, ministro de Universidades, que analiza la nueva ley que acaba de presentar y anuncia que no quiere ser ministro más allá de esta legislatura.

Ayudas. Las empresas no están pidiendo las ayudas disponibles para paliar la crisis por el coronavirus. Tanto debatir durante meses de la falta de “ayudas directas” y en julio el 60% de los fondos disponibles estaba sin transferir. Analizamos las razones, como la burocracia o las restricciones en el uso del dinero.

Precio fijo. Si vas siguiendo el debate sobre el precio de la luz y te vas enterando más o menos bien del embrollo técnico que hay detrás, estás preparado para leer este artículo sobre cómo de conveniente sería la instauración de un precio fijo regulado para las tarifas domésticas.

Mafia. La subdirectora de la cárcel de Villena ha recibido una paliza. Antes, había recibido amenazas. Todo en la víspera de que declarara por otra paliza anterior por parte de funcionarios a un preso, que se puede ver en este vídeo. Hay tres funcionarios investigados.

¡Vilches! Ha muerto Jordi Rebellón, el inolvidable doctor Vilches de 'Hospital Central', a los 64 años.

Cosas que no sabía

No conocía la historia de la extinción del tigre de Tasmania. Cuando ya solo existían en la isla que les da nombre, llegamos los europeos en el siglo XIX y eso fue su perdición. Los colonos llevaron perros, que competían por la comida con los tigres y les pegaban enfermedades nuevas; y llevaron ovejas, que eran golosas para el tigre, con lo que los pastores empezaron a eliminarlos. El último ejemplar murió en 1936 y se llamaba Benjamin. Ahí arriba le tienes en una foto y aquí en un vídeo coloreado que hemos visto en Hipertextual.

No sabía que los expertos consideran al español como el idioma que se habla más rápido en el mundo, solo por detrás del japonés. La posible explicación es interesante: las palabras y las expresiones en español suelen ser más largas que por ejemplo en inglés, es decir, es un idioma poco denso por el que hay que pasar rapidito para decir lo mismo en el mismo tiempo que otros. En inglés (aunque cuando lo aprendemos nos parezca lo contrario) los hablantes mastican más las palabras para darle sentido a cada expresión monosilábica o palabra corta. Este es el estudio y un resumen aquí.

No sabía que la cremallera no se había utilizado en prendas de ropa hasta después de 1925. Poco antes empezó a usarse como cierre para estuches de tabaco y botas de hombre. La publicidad de la primera bragueta prometía acabar “con accidentes embarazosos y no intencionados”. En realidad, algo muy parecido a una cremallera fue inventada por Elias Howe en 1851, pero no hizo el intento de comercializarla porque ya estaba triunfando con otro invento suyo, la máquina de coser.

