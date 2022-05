📩 BOLETÍN | MovidOTAN

Arranca la semana, a ver cómo se da. Buenos días.

Por dónde va el día

MovidOTAN

La OTAN se ha convertido en el lugar donde se dirimen las tensiones geopolíticas provocadas por la invasión de Ucrania. Entre el miedo y la advertencia, más países van buscando un abrigo que durante décadas pensaron que no era necesario o conveniente. Hablamos de Finlandia, cuyo Gobierno ya ha tramitado la solicitud para ingresar en la alianza militar, que se confirmará cuando el Parlamento dé luz verde. Y hoy también hablamos de Suecia: el Partido Socialdemócrata sueco, que gobierna en minoría, ha cambiado su histórica postura sobre la pertenencia a la OTAN. Ahora, de entrada, sí. Según la prensa local, en este momento en el Parlamento ya habría mayoría para aprobar la adhesión. O sea, que es cuestión de tiempo. Putin ya ha hecho advertencias sobre el “error” de perder la neutralidad. A la OTAN solo se entra si te admiten por unanimidad todos sus miembros; Turquía, que mantiene lazos con Rusia, dice sin embargo que no se opondrá.

Putin se lanzó a la guerra para asustar a Occidente y detener el coqueteo constante entre Ucrania y la OTAN. Por ahora, como explica mi compañero Javier Biosca por aquí, ha conseguido lo contrario: la expansión otanista llegará a la frontera directa con Rusia. En el Donbás tampoco es que la cosa parezca el paseo que se prometió.

A ver si nos vemos, rey

Felipe VI ha viajado este domingo a Emiratos Árabes, pero no para ver a su padre. El rey ha ido a Abu Dabi para ofrecer su pésame al nuevo jefe de Estado tras la muerte de su hermanastro y anterior jeque, que llevaba desde 2014 enfermo y desaparecido, en teoría. No se sabe de qué ha muerto. Es un país fantástico Emiratos Árabes. Bueno, a lo que vamos: que no parece que Felipe VI y Juan Carlos de Borbón se hayan visto, pero sí dicen que han hablado por teléfono para no tener que verse y han quedado para encontrarse en Madrid. Un pasito más para la Operación Regreso, que cuenta con el apoyo de Moncloa. La Fiscalía también ha decidido archivar la investigación de las comisiones del AVE a La Meca.

Los planes de Yolanda Díaz . Tras la reforma laboral y con la necesidad de seguir fortaleciendo su perfil para reforzar su candidatura no anunciada a las elecciones, la vicepresidenta Díaz tiene melones por abrir: el Estatuto del Trabajo o la jornada laboral. Detalles aquí .

Entrevistamos a la ministra de Justicia. Pilar Llop nos cuenta, entre otras cosas, las medidas en marcha para intentar hacer del sistema judicial un lugar un poco más "empático" y "amable" con las víctimas.

Escuchando un agujero negro

Colócate bien los auriculares, sube el volumen y dale al play: viajamos al espacio. Hoy en el podcast, escucharemos un impresionante rugido cósmico, el de un agujero negro situado en el cúmulo de galaxias en la constelación de Perseo. ¿Alguna vez imaginaste que un agujero negro sonaba así?

Que no se te pase

Que no se te pase Reacción . Ya sabes que la izquierda volvió al Gobierno en Chile con la victoria electoral de Gabriel Boric, un presidente joven nacido de las protestas sociales. Este fin de semana, la casa de la ministra de Defensa ha sido asaltada por tres hombres armados y un escolta del presidente ha recibido un disparo tras robarle el coche oficial en el que estaba solo. Los detalles .

Reacción . Ya sabes que la izquierda volvió al Gobierno en Chile con la victoria electoral de Gabriel Boric, un presidente joven nacido de las protestas sociales. Este fin de semana, la casa de la ministra de Defensa ha sido asaltada por tres hombres armados y un escolta del presidente ha recibido un disparo tras robarle el coche oficial en el que estaba solo. Los detalles .

. Gente que soborna y gente decente . Desde dentro del Ayuntamiento de Barcelona, tres funcionarias le declararon la guerra a la mafia inmobiliaria que sobornaba para conseguir miles de licencias de pisos turísticos en zona protegida. ¿Quién les reconoce y recompensa por haberse resistido y denunciado? España va tarde para regularlo .

Marlboro deja de fumar . Philip Morris sabe que el futuro de los cigarros está muy negro y quiere cambiar de negocio. Dejará de fabricarlos en 10 años. Pero el tabaco no lo deja: ha comprado una empresa que fabrica bolsitas de nicotina para masticar, prohibidas en la UE, que yo probé cuando era adolescente y ya te digo yo que no las vuelvo a probar.

. ¿El futuro? No, gracias. Con ese sugerente titular nos llega una reflexión generacional sobre si la juventud es de cristal, o si los jóvenes son víctimas de crisis encadenadas, o si viven en una frustración permanente, o son más creativos que nunca, o todo a la vez.

. Philip Morris sabe que el futuro de los cigarros está muy negro y quiere cambiar de negocio. Dejará de fabricarlos en 10 años. Pero el tabaco no lo deja: ha comprado una empresa que fabrica bolsitas de nicotina para masticar, prohibidas en la UE, que yo probé cuando era adolescente y ya te digo yo que no las vuelvo a probar. ¿El futuro? No, gracias. Con ese sugerente titular nos llega una reflexión generacional sobre si la juventud es de cristal, o si los jóvenes son víctimas de crisis encadenadas, o si viven en una frustración permanente, o son más creativos que nunca, o todo a la vez.

Cosas que no sabía

No sabía que existió el Festival de Intervisión, un certamen musical como el de Eurovisión pero donde competían países del bloque “del Este” durante la Guerra Fría. Se celebró en Checoslovaquia y después en Polonia, pero la represión soviética en Praga en 1968 paró en seco su evolución. Putin intentó revivirlo, pero no fue capaz. Leído en El Orden Mundial.

No conocía muchos de los detalles sobre el Palacio de Liria que cuenta este reportaje sobre la residencia oficial de la Casa de Alba en Madrid. Convertida en un museo, entre cartas de Cristóbal Colón y pinturas de Velázquez, no hay espacio para recordar el bombardeo fascista que sufrió el recinto en 1936. Tampoco, por lo que sea, cuentan la historia de cómo los milicianos republicanos rescataron el patrimonio en llamas.

No sabía que los ornitorrincos no fueron identificados por científicos europeos hasta 1790, en Australia. Aquel 'hallazgo' tuvo su trascendencia porque por primera vez se vieron ante un mamífero que no daba a luz crías vivas sino que ponía huevos. No fue solo una curiosidad: algunos pusieron en duda la teoría de la evolución de Darwin, publicada 60 años antes.

muchos de los detalles sobre el Palacio de Liria que cuenta este reportaje sobre la residencia oficial de la Casa de Alba en Madrid. Convertida en un museo, entre cartas de Cristóbal Colón y pinturas de Velázquez, no hay espacio para recordar el bombardeo fascista que sufrió el recinto en 1936. Tampoco, por lo que sea, cuentan la historia de cómo los milicianos republicanos rescataron el patrimonio en llamas. No sabía que los ornitorrincos no fueron identificados por científicos europeos hasta 1790, en Australia. Aquel ‘hallazgo’ tuvo su trascendencia porque por primera vez se vieron ante un mamífero que no daba a luz crías vivas sino que ponía huevos. No fue solo una curiosidad: algunos pusieron en duda la teoría de la evolución de Darwin, publicada 60 años antes.

------

Que pases un día estupendo. Mañana nos leemos de nuevo.

Un abrazo,

Juanlu.