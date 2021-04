Porteros de la Covid

El Ministerio de Sanidad implantará en junio el certificado COVID donde constará si estamos vacunados, si tenemos alguna PCR negativa reciente y si ya se ha pasado la enfermedad. Es un sistema ideado en la UE que el Gobierno de España confirma que servirá para “facilitar la movilidad” y evitar la imposición de cuarentenas a turistas. Está más pensado para atraer y agilizar la llegada del turismo que para otra cosa. Te contamos los detalles y las dudas aún por despejar, que son unas cuantas.

Yo no paro de preguntarme cómo van a hacer la UE, o España, para impedir que el documento acabe sirviendo para discriminar arbitrariamente entre vacunados y no vacunados en un ámbito no oficial. Por ejemplo, imagínate un bar de la costa, en julio o agosto, donde el portero pide el certificado de estar vacunado para entrar. Imagínate un verano en España donde los turistas estadounidenses de 30 años ya vacunados en su país pueden entrar en una discoteca que se publicita como “libre de Covid”, pero los españoles no, porque no están vacunados aún. Puede ser un buen lío. De hecho, ya está pasando en Israel.

Vacuna sin cita. Ayer un amigo me contaba que un vecino había ido a vacunarse al hospital Zendal de Madrid y que iba acompañado. La persona que le acompañaba le echó morro y dijo que se quería vacunar. La vacunaron sobre la marcha. Se ha corrido la voz por Madrid. Hemos preguntado a la Comunidad de Madrid y así nos hemos enterado de que, efectivamente, se está vacunando a espontáneos mayores de 70 años con las dosis de la gente que no se presenta a su cita. Se abre la veda.

Mientras, Madrid se niega a adoptar las restricciones pactadas por el Ministerio y las comunidades autónomas, a pesar de presentar uno de los peores datos de contagios de España y de tener el mayor porcentaje de camas ocupadas con casos de Covid (un 41,39%).

Una foto. Una enfermera de una residencia de ancianos de Brasil abraza a una de las internas. Autor: Mads Nissen. Es la ganadora del World Press Photo 2021.

Asuntos turbios

Dos inspectores jefe de la brigada política que Rajoy mantenía operativa en Interior viajaron a Nueva York en 2016 para conseguir que un exministro de Venezuela firmara una fotocopia con un supuesto pago a Podemos de 7 millones de euros. La papel fue luego filtrado a los medios. La operación fue un “mandato” del ministro de Interior y de Mariano Rajoy, en palabras del inspector Fuentes Gago. Este miércoles, ha comparecido en el Congreso y ha tenido que esquivar las preguntas de Podemos.

Un hacker ha asaltado el servidor de Más Madrid para modificar el número de cuenta del dinero de las donaciones y desviar fondos a una cuenta de Podemos. La Policía trabaja con la hipótesis de que sea una maniobra de un activista de ultraderecha para enfrentar a los partidos.

“Genoma del funcionario” . La Junta de Andalucía plantea usar la inteligencia artificial para recopilar comentarios de funcionarios en redes y medios de comunicación. Hay nervios entre los trabajadores públicos porque Vox ya pidió una purga ideológica de los servicios sociales.

El juez del caso Villarejo ha imputado al presidente de Repsol Antonio Brufau y ahora presidente de la Fundación Bancaria La Caixa, Isidro Fainé, por el espionaje al expresidente de Sacyr. Más detalles.

Que no se te pase

Es ley. Tenemos ya aprobada la nueva ley contra la violencia sobre la infancia, que entre otras cosas retrasa la fecha para que prescriban los delitos sexuales contra menores. Las víctimas tendrán hasta los 50 años para denunciar, en muchos casos. Míratelo porque es interesante.

Guante blanco. Tras unos inicios inquietantes, los partidos de la izquierda en Madrid han encontrado el equilibrio entre ofrecer diferentes perfiles a los votantes y no acuchillarse. Todos contra Ayuso.

Quimeras. Un equipo científico internacional, liderado por un español, ha conseguido generar 132 embriones con una mezcla de células de mono y de humano. El experimento permite la investigación de enfermedades y reaviva el debate ético.

Alquiler. El Tribunal Constitucional de Alemania declara nula la famosa ley que pone tope a los alquileres de pisos de Berlín. No es que entre en el contenido sino que se trata de una cuestión de competencias de la norma alemana, pero la decisión tiene ecos en España.

Conversación de Manuel Castells, ministro de Universidades, con Ignacio Escolar. Hablan de política pero también de los problemas de la docencia: “Nos pagan por enseñar y nos promocionan por investigar”.

Se llamaba Eléne. Se dijo que se llamaba Nabody pero se llamaba Eléne la niña maliense de 18 meses que llegó en patera desde Mali y fue reanimada en la playa tras un paro cardíaco. Al cabo de unos días murió. En la SER, Nico Castellano nos cuenta la historia para que no olvidemos.

Trivial Tertuliano

Azul - ¿En qué país se han reabierto los bares esta semana y está ya vacunada la población mayor de 50 años?

Rosa - ¿Qué presentador de televisión murió con una gran afectación pulmonar por el amianto que se usaba en los antiguos platós de TVE?

Amarillo - ¿Cuál fue la primera ciudad en la que se declaró la Segunda República de España en 1931?

Marrón - ¿En qué lista electoral se presenta Toni Cantó el 4M?

Verde - ¿Qué es una velutina?

Naranja - ¿De qué país es embajador deportivo el exfutbolista del Barça Xavi Hernández?

Respuestas

Azul - Reino Unido

Rosa - José María Iñigo

Amarillo - Eibar

Marrón - Ninguna.

Verde - Una avispa asiática

Naranja - Qatar

Ya te dije el lunes que ya quedaba menos para el viernes.

Disfruta del fin de semana,

un abrazo,

Juanlu.

