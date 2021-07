Será cosa de Marcelo

Hoy es el último boletín de la temporada. El lunes ya estaré de vacaciones y os dejaremos descansar de esta newsletter hasta el 1 de septiembre. Aquí estaré a la vuelta. Espero que tú también.

La acogida a este boletín ha sido espectacular. Empezamos en enero y teníamos miedo de que, no sé, os resultara cansado recibir un correo cada día. Pero los datos demuestran que todo lo contrario: el 74% de los lectores lo abren regularmente y ya lo recibís unas 85.000 personas. Hemos disfrutado juntos de la actualidad y de las curiosidades, de las exclusivas y de las series, de las noticias indignantes y de las preguntas del trivial. Gracias, gracias, gracias.

Hoy me toca pedirte algo: si aún no eres socio o socia de elDiario.es, anímate a dar el paso. Necesitamos tu apoyo para hacer periodismo independiente, para sostener proyectos como este boletín y para seguir innovando. Y si ya eres socio, una misión: convence a alguien durante el verano ;-)

Bueno, vamos al lío que me voy. ¡Buenos días!

Fernández Díaz, por inspiración divina

El exministro Fernández Díaz decía que tenía un ángel de la guarda, llamado Marcelo, que le protegía y le ayudaba a aparcar. Marcelo no ha podido evitar que el juez impute a su fervoroso protegido por espionaje ilegal, organizado desde el Ministerio de Interior y en connivencia con la cúpula policial del momento.

Pero el PP respira aliviado. Cospedal no será imputada y Mariano Rajoy ni está llamado a declarar. El magistrado archiva la investigación y limita las responsabilidades a Interior, evitando que apunte más arriba en el Gobierno, en el PP o en el CNI.

Según la decisión judicial, es como si Fernández Díaz hubiera podido organizar un espionaje con fondos públicos a Luis Bárcenas, gerente y tesorero del PP, sin la connivencia del presidente del Gobierno ni de la secretaria general del partido. Por inspiración divina, por indicación de Marcelo.

Ignacio Escolar te desgrana las claves imprescindibles de este carpetazo judicial y te explica quién es el juez que ha tomado la decisión, Manuel García Castejón.

La Guardia Real

Seguimos sumando millones de euros al presupuesto oculto de la Casa Real. Ayer íbamos ya por 3 millones de euros extra que paga principalmente el Ministerio de Presidencia para cubrir el sueldo de más de 150 funcionarios que sirven en Zarzuela.

No es que yo quiera que me recuerdes con mal sabor de boca en agosto, pero te voy a dejar con algo que desde luego no es agradable de saber: la Casa Real tampoco paga con su presupuesto oficial los salarios y la logística de los 1.500 soldados de la Guardia Real. ¿La Guardia Real? No te has cruzado en tu vida con la Guardia Real, ¿verdad? Eso es porque es un cuerpo militar de origen medieval que se dedica principalmente a “rendir honores” a la Casa Real en residencias y actos oficiales. Ornamento monárquico. 1.500 soldados de decoración.

¿Y quién lo paga? Pues el Ministerio de Defensa, que además se niega a decirnos cuánto dedica al salario de este personal. Sí sabemos que solo en alimentación, vestuario o combustible el coste es de 6,49 millones de euros. O sea que imagínate.

De nuevo, el mismo ejercicio de ayer: compara esta cantidad que ahora sabemos, sumada a la de ayer (en total, unos 9,5 millones) con el presupuesto oficial de la Casa Real, unos 8,4. Es que los ‘extras’ ocultos suman ya más que la asignación oficial.

And the winner is… Pfizer

El laboratorio Pfizer ha ganado la carrera de la vacuna del coronavirus. Ya fue la más rápida en desarrollar el suero y ahora ha acabado ganando la guerra comercial, con AstraZeneca repudiada en muchos países de Europa (como España), con Moderna o Janssen sin poder competir en volumen y con la UE anunciando ya que será probablemente necesaria al menos una tercera dosis dentro de un tiempo. El laboratorio, asociado con los alemanes de BioNTech, ha duplicado sus ventas en los últimos meses.

No sabemos si Pfizer será en unos años la vacuna más utilizada del mundo, pero esa no es la batalla. El target comercial de los laboratorios es ser la primera opción de los países ricos, que llevan ya compradas muchísimas más dosis de las que necesitan. Mira este gráfico que nos ha pasado mi compañero Raúl Sánchez.

El gráfico nos enseña que ya se han puesto 4.000 millones de dosis en el mundo. Daría para haber inyectado al menos una a la mitad de la población y haber empezado con la segunda ronda, pero no es así. La vacunación se concentra en los países con dinero y los pobres se han quedado atrás. Más datos.

***

Que no se te pase

El universo Podemos se mueve. Yolanda Díaz, designada como sucesora por Pablo Iglesias pero sin poder orgánico en el partido, ha dicho en la SER que España necesita un espacio que aglutine “con una nueva mirada” a la izquierda del PSOE. Escuchas la frase y no es tan complicado pensar en los enemigos íntimos recientes de la dirección actual de Podemos, como Íñigo Errejón o Teresa Rodríguez.

Teletrabajo. Cuidado que el teletrabajo, ese que ha venido dicen que para quedarse, no se convierta en otra herramienta para agrandar la brecha entre hombres y mujeres en las empresas. Los hombres que teletrabajaban están volviendo a la oficina, las mujeres no tanto.

Otro choque. El Consell de Garanties Estatutàries dice que no ve problema al aval del Govern para hacer frente a las indemnizaciones que el Tribunal de Cuentas le pide a los líderes independentistas por usar dinero público para el procés. Se viene choque de argumentos porque la Fiscalía ha abierto una investigación penal sobre los avales tras admitir una denuncia de Ciudadanos.

McAfee. El inventor del antivirus informático más famoso de los años 90, John McAfee, se suicidó en una cárcel de Barcelona hace un mes. Si la historia de su vida había sido un esperpento, la que se abre tras su muerte es aún más rocambolesca, con una hija secreta, una falsa esposa y una herencia secreta.

If you wanna be my lover. Las Space Girls tenían razón y hace 25 hicieron una canción feminista en la que ellas expresaban un deseo y sus condiciones para una relación que no fuera tóxica. Esa esa la divertida premisa de Ana Requena en este artículo y, oye, funciona.

***

Trivial Tertuliano

Hoy, edición especial fin de temporada, con preguntas sobre asuntos que hemos tratado en lo que va de año.

Azul - ¿En qué país una manifestación alentada por un presidente saliente tomó con violencia el Congreso para impedir la proclamación del nuevo ganador de las elecciones?

Rosa - ¿La encarcelación de qué rapero provocó manifestaciones por la libertad de expresión y altercados en varias ciudades españolas?

Amarillo - ¿Dónde se quedó bloqueado una semana el gran buque carguero Ever Given, desencadenando una crisis económica global?

Marrón - ¿Cómo se llamaba aquel vicepresidente segundo del Gobierno de España dimitido para ser candidato en Madrid?

Verde - ¿En qué país se detectó la variante Delta del coronavirus de la Covid-19?

Naranja - ¿Cómo se llama la gimnasta estadounidense que ha abandonado parte de la competición en los Juegos de Tokio porque “la salud mental es lo primero”?

Respuestas

Azul - EEUU

Rosa - Pablo Hásel

Amarillo - En el Canal de Suez

Marrón - Pablo Iglesias

Verde - India

Naranja - Simone Biles.

****

Pues se acabó. ¡Que me voy de vacaciones! Entre los encierros, la Covid de mayo y la fatiga que todos llevamos encima, ha sido un año extraño, no te niego las ganas de desconectar. Pero echaré de menos el boletín, espero que estéis todos ahí en septiembre.

Acuérdate de lo que te he pedido al principio, disfruta tú también del verano y a cuidarse mucho. Sigues informado en elDiario.es.

Nos leemos el 1 de septiembre. Un abrazo enorme.

Juanlu.