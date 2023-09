Lo del BCE sí que es un infierno y no los impuestos

¡Buenos días!

En un artículo publicado este miércoles 13 de septiembre, la revista The Economist se preguntaba si ¿Se ha vuelto demasiado poderoso el Banco Central Europeo? La propia revista se respondía señalando que el BCE se ha convertido “en uno de los grandes poderes de la política europea”, cuyo dilema es si “¿sabe cuándo parar?”. Parece que no, a pesar de todas las señales que llegan de una economía de la Unión Europea renqueante.

Uno de los análisis más interesantes de la revista liberal es el enorme poder político que ha alcanzado la institución monetaria. El BCE ya no se limita solo a tratar de rebajar la inflación ahogando a la economía, también trata de influir en las políticas fiscales de los gobiernos europeo. De hecho, el vicepresidente del Banco Central Europeo, Luis de Guindos,, apuntó el pasado mes de junio que “la política fiscal no puede ser una barra libre que choque con la monetaria”.

Por su parte, Isabel Schnabel, la miembro del comité ejecutivo del BCE en representación de Alemania, ha insistido en que si los gobiernos no se comprometen con políticas fiscales 'responsables', el banco central tendrá que endurecer [las condiciones de financiación] aún más. Schnabel tiene una especial preocupación por el crecimiento de la deuda: “El BCE tiene un gran interés en un marco fiscal creíble, que garantice la sostenibilidad de la deuda de una manera favorable al crecimiento, no procíclica y exigible”.

El objetivo de Schnabel es que países como España rebajen su gasto público y dediquen más ingresos a reducir la deuda pública. Pero, ¿es un problema la deuda pública para España? Como se puede observar en el siguiente gráfico, no.







España cerrará 2023 con una deuda pública del 110,6% respecto al PIB (Producto Interior Bruto), tras alcanzar el 120,4% en 2020. Es cierto que nuestro país está pagando de media un 3,3% por la deuda que ha emitido este año, un máximo desde la crisis del euro y de los rescates bancarios, cuando alcanzó el 3,9%. Sin embargo, el coste medio de toda la deuda de nuestro país en circulación es del 2%. El pago de intereses respecto a los ingresos es de 31.000 millones de euros, es decir, se queda por debajo del 6%. La previsión es que esta ratio se mantenga contenida. En esta información te explicamos por qué no es tan grave la situación de la deuda de España.

Con estos mimbres, el Banco Central Europeo puede dar otra vuelta de tuerca y volver a subir un cuarto de punto los tipos de interés este jueves. Hay un fuerte debate entre las posiciones más duras, como la de Schnabel, y los representantes de otros países, que ven más lógico una pausa y no seguir ahogando a la economía, cuando la subida de tipos no ha tenido los efectos deseados.

Ya me dirán ustedes si la política monetaria va a tener algún efecto en el precio del aceite de oliva, que ha subido un 116% en los últimos tres años -un 52% desde agosto del año pasado cuando empezó el incremento de los tipos de interés por parte del BCE-, cuyos precios están más sujetos a factores exógenos como la baja cosecha por la sequía. O si subir un cuarto de punto los tipos de interés tendrá algún impacto en el coste de la gasolina, cuando llenar el depósito es un 13% más caro que antes del verano, y los precios obedecen a la rebaja de la producción de petróleo por unos países -especialmente Arabia Saudí y Rusia- que deciden teniendo en cuenta únicamente sus intereses.

Por eso, el BCE debería frenar ya su política monetaria y dejar de entrometerse en la política fiscal de los países de la Unión Europea. Más aún cuando en España está cambiado la percepción de los impuestos...

El Gráfico







En efecto, el “infierno fiscal” que llevan años preconizando las derechas (PP y Vox) no es tal. Una reciente encuesta del CIS pone de relieve cómo ha ido bajando durante los últimos años la idea de que en España se paga mucho por los distintos tributos. Respecto a 2022, el porcentaje de españoles que responden que se abona mucho ha bajado tres puntos, pero si la comparación es con 2018 cae 20 puntos. Desde 2018 se ha más que duplicado el número de personas que dice que se pagan pocos impuestos en España. Pero además, la percepción sobre los impuestos ha cambiado: Un 20% apunta que “nos obligan a pagarlos sin saber para qué”, mientras que un 59% señala que “son necesarios para pagar los servicios públicos” y un 19% elige que “los impuestos son un medio para redistribuir mejor la riqueza en la sociedad”. Más aceptación de los impuestos, más civilizada es una sociedad. En este enlace tienes más información.

El Dato

1,142 millones de euros

fue el sueldo medio de los directivos de las compañías del Ibex 35 en 2022. La remuneración de estos ejecutivos batió récords con una subida del 18,8%, según el Informe Anual de Gobierno Corporativo que hace la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV). En el caso de los consejeros de las cotizadas en el selectivo, la retribución media fue de 699.000 euros, con un descenso del 7,4% respecto a 2021. En este enlace tienes muchos más datos.

En elDiario.es nos parece muy bien que se suban los salarios, pero sobre todo para los que menos ganan. Habría que recordar lo que costó que la patronal firmara con los sindicatos el Acuerdo Estatal de Negociación Colectiva (AENC), que recogía alzas salariales de un 4% para 2023, un 3% para 2024 y otro 3% en 2025. Muy lejos de ese 18,8% que se han otorgado los directivos de las empresas del Ibex. La parte positiva es que con el cierre del AENC se han registrado 831 convenios hasta agosto de este año, un 54% más que en 2022 y la cifra más alta de los últimos diez años. Tanto sindicatos como patronal achacan al gran pacto de salarios suscrito en mayo este incremento. Aquí te explicamos lo importante para los trabajadores que es la firma del acuerdo social.

Cada vez que habla sube el pan

Tenemos que ver dolor en la economía. Tenemos que recordar a la gente que trabajan para el empresario, no al revés Tim Gurner — Empresario y promotor inmobiliario

Siguiendo con directivos y empleados. Ser empresario de éxito no es un obstáculo para que también seas imbécil. Hay muchos ejemplos, pero esta semana se lleva la palma el multimillonario empresario y promotor inmobiliario australiano Tim Gurner. El amigo Tim ha pedido un gran aumento del paro para rebajar los que él califica como “arrogancia” de los trabajadores, que seguramente no sea otra cosa que pedir sueldos y condiciones laborales decentes. Este multimillonario asegura que hay que acabar con la actitud de “que los empleados sienten que el empresario tiene mucha suerte de tenerlos, y no al revés”. Igual Gurner se debería enterar de las condiciones laborales de algunos trabajadores, como es el caso de los camareros, y procurar que tanto empresarios como empleados trabajen conjuntamente para que todos ganen. Aquí puedes leer muchas más de las tonterías que dice el promotor inmobiliario Tim Gurner.

Letras que son un tesoro

Algunos lectores del boletín nos habéis pedido que sacáramos algún artículo sobre libros interesantes que veamos sobre economía y empresas. Para la presentación de esta nueva sección, que hemos denominado con un juego de palabras, os presentamos La guerra de los chips. La gran lucha por el dominio mundial (Editorial Península), una maravilla que ha sido el libro de negocios del año por Financial Times, el mejor libro del año por The Economist y Best Seller por The New York Times. Su autor es Chris Miller, profesor de Historia Internacional en la Universidad, que hace un repaso histórico de la industria de los chips y y explica el conflicto geopolítico actual alrededor de estas esenciales piezas de tecnología. Aquí puedes leer una entrevista al autor del libro.

Entrepreneur

Esta semana en nuestra sección del directivo favorito nos encontramos con Gregoire Bontoux-Halley, un empresario prácticamente desconocido. Sin embargo, este descendiente de una rama de la familia fundadora de Carrefour tiene numerosas y peculiares inversiones en nuestro país, que las realiza mediante vehículos inversores en Luxemburgo. ¿En qué compañías ha invertido? Desde la inmobiliaria Renta Corporación o el fabricante balear de joyería Majorica a la firma de ropa deportiva Kelme y ha prestado al menos 2,5 millones a la dueña de El Toro TV, heredera del canal de ultraderecha Intereconomía TV. En este enlace puedes conocer muchos más a nuestro entrepreneur de la semana.

Bien público

La Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) es el organismo independiente que “promueve y defiende el buen funcionamiento de todos los mercados en interés de los consumidores y de las empresas”. Es un actor fundamental para que no haya abusos empresariales ni se formen cárteles. El pasado 22 junio aprobó una resolución en la que decidía no multar a Caixabank, Bankia (hoy integrada en la primera), Banco Santander y Banco Sabadell por la gestión que estas entidades hicieron de los créditos con aval del Estado por el COVID que otorgó el Instituto de Crédito Oficial (ICO). La CNMC abrió expediente a los banco por posibles prácticas anticompetitivas en 2021. Hasta aquí no hay más. El problema surge cuando la decisión tiene un voto discrepante que el organismo decide ocultar. Finalmente, 82 días después, se hizo pública la resolución con el voto particular del consejero Carlos Aguilar, propuesto por Podemos. En ella, el consejero de la CNMC señala que hubo “carencias” en la instrucción del expediente, uso de datos incorrectos, “mala fe” y “falta de colaboración” de las entidades financiera. Aquí puedes leer la información exclusiva elaborada por Antonio M. Vélez.

Nos gusta la competencia

Ahora os presentamos informaciones de otros medios que nos han parecido interesantes:

Aquí se acaba este boletín. Nos volvemos a ver el jueves que viene. Ya sabes que si tienes un comentario o una propuesta nos puedes escribir a contraoferta@eldiario.es

¡Buena semana!