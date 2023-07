La derecha ya amenaza con recortes

¡Buenos días!

No hemos llegado al ecuador de la campaña electoral, pero el resultado del pasado debate entre el candidato del PSOE, Pedro Sánchez, y el del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, parece decantar las encuestas por una victoria del bloque de la derecha.

Hay pocas dudas de que si el PP y Vox llegan a la Moncloa habrá fuertes recortes de gasto público. La derecha y la ultraderecha prometen una contundente bajada de impuestos en sus programas económicos. Hay un riesgo evidente. Si hay menos ingresos, hay que gastar menos. Las consecuencias: se reducen los programas públicos y se rebaja el escudo social (subida de las pensiones, del IMV, prestaciones por desempleo, inversión en Sanidad y Educación públicas...). Pero, además, la rebaja tributaria puede poner en peligro el cumplimiento de los objetivos de déficit y deuda de la Unión Europea, que serán de obligado cumplimiento a partir de 2024.

Por si fuera poco, las rebajas impositivas de PP y Vox van en contra de la opinión de todas las instituciones nacionales e internacionales, desde el Banco de España, pasando por el Banco Central Europeo (BCE) hasta el Fondo Monetario Internacional (FMI). No es el momento de bajar impuestos.

La vicepresidenta primera y ministra de Asuntos Económicos, Nadia Calviño, ya ha avisado de que el programa económicos del PP elevaría en 20.000 millones el déficit de España. Calviño avisa de que las propuestas que defiende Núñez Feijóo alejarían a nuestro país del objetivo de reducir el desequilibrio presupuestario, salvo “que nos esté ocultando un recorte masivo”.

Del recorte de prestaciones sociales ya tenemos experiencia con un Gobierno de derechas durante la anterior crisis. Aquí tienes un análisis de las propuestas fiscales de los partidos.

No es el único parecido. Los programas actuales del PP y Vox en vivienda también siguen recetas anteriores. Sí, aquella que propició la burbuja inmobiliaria: liberalizar y liberalizar suelo. En este enlace te informamos de la políticas de vivienda de cada partido.

Cada vez que habla sube el pan

Siento mucho que a algunos les moleste que se diga la verdad, pero es que en política hay que decir la verdad Alberto Núñez Feijóo — Candidato del PP a presidente del Gobierno

Estas palabras las dijo Alberto Núñez Feijóo, el candidato del Partido Popular a la presidencia del Gobierno, este miércoles en un mitin en Alicante. Solo dos días después del debate con Pedro Sánchez. El problema es que Feijóo mintió descaradamente en ese 'cara a cara'. Hubo errores e imprecisiones, que tienen un pase, pero hubo una mentira que destacó sobre el resto. El dirigente popular aseguró: “El PP ha votado a favor del incremento de las pensiones por el IPC”. Es falso. El 2 de diciembre de 2021, en el Congreso, el Partido Popular votó en contra de la ley de garantía del poder adquisitivo de las pensiones y de otras medidas de refuerzo de la sostenibilidad financiera y social del sistema público de pensiones, que recuperó el Índice de Precios al Consumo (IPC) como vía para revalorizar las prestaciones. Repito: el PP votó en contra. En política hay que decir la verdad. Aquí puedes leer mucho más sobre mentiras en el debate.

El Dato

39.574 plazas

Se trata de la mayor oferta ordinaria de empleo público de la historia, un 15,8% más respecto a las 34.151 plazas de 2022. En el pasado Consejo de Ministros, el Gobierno de Pedro Sánchez aprobó 29.818 plazas para la Administración General del Estado; para la Administración de Justicia se destinarán 1.907 plazas; para el Cuerpo Nacional de Policía se abren 2.833 plazas; para la Guardia Civil se habilitan 2.875 plazas, y otras 2.241 plazas para las Fuerzas Armadas. Todas deberán estar convocadas antes del 31 de diciembre de 2023 y la oferta deberá estar ejecutada en dos años. Más detalles en esta información.

Entrepreneur

Las empresas que fabrican coches en España ingresaron más de 70.300 millones y ganaron 737 millones de euros en 2022. Hasta aquí todo bien. El problema es cuando el director general de la Asociación Nacional de Fabricantes de Automóviles y Camiones (Anfac), José López-Tafall, tiene los bemoles de decir que “la situación no es buena”. Esta semana en la sección 'Entrepreneur', sobre directivos y emprendedores que merecen nuestra atención, analizamos las palabras de López-Tafall. ¿Por qué dice que la situación no es buena? Por un lado, Bruselas prohibió la venta de coches de gasolina y diésel a partir de 2035 con el rechazo del PP y la extrema derecha. Por otro, aunque es cierto que emplea a 62.341 personas en España, el sector del automóvil es uno de los que está más subvencionado con dinero público del país. ¿Qué quiere nuestro directivo? Lo dice él: más apoyo público y que “no se discrimine al vehículo privado” que considera “tan lícito utilizar la bicicleta”. Más información en este enlace.

El Gráfico







“Las siete magníficas” se caracterizan por ser compañías que “pese a ser grandes monstruos, tienen capacidad para adaptarse y para buscar las oportunidades”. Así es. Si las tecnológicas en 2022 fueron las paganas de una crisis que se tradujo en miles de despidos y desplome bursátil, este año han remontado vuelo. Apple, Amazon, Google, Facebook, Microsoft, Tesla y Nvidia, las siete magníficas, “han generado una rentabilidad del 60% de media, mientras que las otras 493 acciones del S&P (las 500 empresas más grandes de EEUU) solo han generado un 5%”. Meta acumula una subida del 130% en 2023 y se ha vuelto a colocar en la carrera por formar parte del “club del billón”. Un caso especial es Apple, que ya vale más de tres billones de dólares en bolsa, 2,75 billones de euros al cambio. Es más que todas las empresas del Ibex 35 juntas o unas 30 veces lo que vale Inditex. En este reportaje tienes mucha más información.

Bien público

No hay negocio en expansión donde, tarde o temprano, no aparezcan prácticas de dudosa ética. Las necesarias energías renovables no se escapan tampoco del inherente fango que rodea al capitalismo, al ser un sector que depende mucho de la regulación y las licencias administrativas. Esta semana en 'Bien público', la sección de este boletín donde aparecen los reportajes de investigación y las informaciones más elaboradas, traemos un artículo sobre la larga treintena de políticos que han fichado como directivos o miembros del consejo de administración de compañías de energías renovables, cuyo negocio está en pleno crecimiento. Las eléctricas tradicionales llevan años teniendo en nómina a expolíticos que, una vez terminada su participación en la Administración pública, empiezan a trabajar para unas compañías que hacen un fuerte lobby. Ahora, otras empresas pujantes en el sector renovable como Cox, Ecoener, Enerside, Greenalia o Forestalia copian a las grandes energéticas y completan sus equipos directivos con políticos. Aquí puedes leer el reportaje de Antonio M. Vélez.

Nos gusta la competencia

Ahora os dejamos una serie de artículos de otros medios que nos han parecido interesantes:

Esto ha sido todo por este boletín, nos vemos el jueves que viene. Te recordamos que el viernes 8 y el sábado 9 de septiembre celebramos el Festival gratuito de las Ideas y la Cultura de elDiario.es en A Coruña, con conciertos, debates y entrevistas donde participarán Roberto Saviano, James Rhodes, Lucía Freitas, León Benavente, Asaari Bibang o Luis Tosar, entre otros. Esperamos que puedas ir. Mientras, si tienes cualquier idea o propuesta nos puedes escribir contraoferta@eldiario.es.

¡Buena semana!