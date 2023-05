En la nueva pugna de poder, los empresarios van ganando

¡Buenos días!

Llegó el 1 de mayo con muchas reivindicaciones, pero con una exigencia por encima del resto: subir salarios, bajar precios, repartir beneficios. Las patronales siguen sin plantear una solución a la pérdida de poder adquisitivo de los trabajadores. Aunque las empresas han obtenido unos beneficios históricos, los salarios se han incrementado mucho menos. Se está observando cómo las compañías prefieren dedicar una buena parte de sus beneficios a repartir dividendos en lugar de subir la remuneración de unas plantillas ahogadas con la inflación.

La incapacidad para equilibrar fuerzas a la hora del reparto de los beneficios de las empresas es un elemento visible de la pugna, pero hay una transformación menos palpable en las compañías que puede tener mayores consecuencias. La digitalización está debilitando el poder de negociación de los trabajadores. Los algoritmos ya se están utilizando en las empresas para aumentar el control sobre los empleados, su vigilancia continua y una capacidad de dirección de las empresas desde posiciones no visibles y difícilmente rebatibles. No es una posición contra la tecnología sino cómo se usa. Hay algoritmos productivos, pero también extractivos. En este reportaje te lo explicamos.

Cada vez que habla sube el pan

Está claro que son necesarias nuevas subidas de tipos, pero la magnitud de las mismas dependerá de los datos que se reciban. Esto significa que 50 puntos básicos no están fuera de la mesa Isabel Schnabel — Miembro del Consejo del BCE

En este caso el nombre de la sección viene al pelo. Aunque Isabel Schnabel, uno de los halcones en el consejo del Banco Central Europeo, insiste en que hay que seguir con una política agresiva de subidas de tipos de interés, los precios no bajan todo lo rápido que se pretende mientras la economía empieza a notar los efectos restrictivos.

Este miércoles, la Reserva Federal (Fed) de Estados Unidos subió los tipos de interés otros 0,25 puntos en EEUU pese a los colapsos bancarios. El banco central norteamericano llevó el 'precio' oficial del dinero al rango de entre el 5% al 5,25%. La inflación sigue alta en EEUU y, de momento, lo que ha provocado la política monetaria es reducir la competencia en el sector financiero y que bancos gigantes como JP Morgan sigan creciendo por absorción de entidades más pequeñas con problemas.

El movimiento de la Fed es precursor de la política que siga el Banco Central Europeo. Las expectativas, pese a Schnabel, es que la autoridad monetaria europea suba los tipos 0,25 puntos este jueves. Entramos en terreno peligroso. Por un lado, la política monetaria restrictiva y la vuelta a normas de control presupuestario en la UE atan las 'manos' de los ejecutivos europeos para diseñar medidas que alivien el daño de la inflación sobre las familias.

Por otro lado, la subida de tipos empieza a lastrar a la economía española. El Banco de España publicó este miércoles una encuesta en la que detalla que se ha producido una caída de la demanda de crédito, tanto por parte de las familias como de las empresas. El Gobierno de España avisa en el Programa de Estabilidad que ha enviado a la Comisión Europea de que una agresividad exagerada del banco central le impedirá cumplir sus objetivos de reducción del déficit (3% del PIB en 2024) y de rebaja del endeudamiento, además de dañar críticamente el consumo de las familias y al crecimiento económico.







A diferencia de EEUU, los grandes ganadores de la política monetaria en Europa son los bancos, que están obteniendo beneficios históricos, aunque haya algunos que arrastran problemas...

La pesadilla de los 7.600 clientes atrapados con la compra de títulos (CDA) de Triodos Bank parece que llega a su fin, aunque es difícil que puedan recuperar todo su dinero. Fuimos el primer medio que contó cómo los clientes que invirtieron en el banco iban a perder hasta un 30% tras meses con el dinero bloqueado. Ahora, meses después de disputas, con diferentes sentencias que le dan la razón a las dos partes, la entidad financiera va a poner en marcha un sistema similar a una Bolsa, abierta a nuevos inversores, en la que se podrán comprar y vender los títulos de banco. Estas subastas durarán una semana y los inversores tendrán que pagar una comisión por cada movimiento. Triodos ya ha admitido que el valor del dinero de los inversores atrapados puede caer más con el nuevo sistema de cotización. Un producto de riesgo impropio de una banca ética. Aquí te damos más detalles de la subasta de los títulos de Triodos.

Seguimos con otras inversiones que también están saliendo caras...

El Dato

40 millones de euros

Es la factura que España ha pagado, de momento, a asesores y empresas externas para defenderse de las denuncias de inversores extranjeros por los recortes a las renovables del Gobierno de Mariano Rajoy. A este gasto millonario se suman las minutas de los tribunales internacionales de arbitraje en los que se dirimen las demandas y las miles de horas de trabajo que ha dedicado en los últimos años la Abogacía del Estado. El recorte de la remuneración de las renovables provocó una avalancha de denuncias, que se han convertido en un negocio muy rentable para los bufetes que defienden a ambas partes. Entre ellos, Cuatrecasas, que en 2019 fichó a la exvicepresidenta Soraya Sáenz de Santamaría, y que ha asesorado en al menos ocho casos de denunciantes contra España. Del Gobierno que legisló el recorte a trabajar en el bufete que asesora a los demandantes. Aquí te tienes más información.

Otro tema interesante...

El Ministerio de Hacienda ha inhabilitado a Eulen Seguridad, la división de seguridad privada del gigante español de servicios, para obtener contratos públicos de la Administración durante siete meses. La autoridad laboral competente instruyó un acta de infracción tipificada como “muy grave” en materia social. La legislación castiga “los actos del empresario que fueren contrarios al respeto de la intimidad y consideración debida a la dignidad de los trabajadores”. Hacen falta más sanciones como esta. Aquí puedes leer la información.

Hablando de multas...

Bien público

Tras millones de euros en multas, las operadoras de telefonía en España no terminan de solucionar el duplicado de las tarjetas SIM, que es utilizado para realizar el timo conocido como SIM swapping. En 'Bien público', la sección de este boletín donde aparecen los artículos de investigación y las informaciones más elaboradas, te traemos esta semana un reportaje sobre cómo la Agencia Española de Protección de Datos sancionó a las principales operadoras por no proteger a los clientes de este tipo de estafas. Más de un año después las multas contra las 'telecos' siguen llegando. Vodafone es la compañía más sancionada, con 4,43 millones de euros; le sigue Telefónica, con 970.000 euros; Orange, con 910.000 euros; MásMóvil, con 200.000 euros; y Digi, con 70.000 euros. Con este timo lo que suele suceder es que el delincuente solicita un duplicado de su tarjeta SIM y desactiva la antigua. La víctima ya no tiene acceso a su línea, que es utilizada por el delincuente para contactar con su banco, cambiar las credenciales de la cuenta y desvalijarla. ¿Por qué no terminan de arreglar un problema que afecta gravemente a los ciudadanos? Aquí puedes leer el reportaje de Carlos del Castillo.

