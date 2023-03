Una reforma histórica de las pensiones

Hola,

¿Qué tal estás? ¿Todo bien? Yo ya estoy recuperado de mi enésimo catarro de la temporada. Un poco como el Gobierno: he terminado la semana bastante mejor de lo que la empecé.

Gastar más en pensiones en vez de recortarlas

Para cuadrar las cuentas siempre hay dos vías: los ingresos y los gastos. Siempre, por mucho que nos intenten convencer de lo contrario. Y en lo que respecta a las pensiones, hace más de una década que todos los gobiernos europeos habían apostado por una única fórmula para cuadrar la caja, la de los recortes. Menos prestaciones, menos revalorizaciones, requisitos más duros, una edad de jubilación más tardía… o todas las medidas anteriores.

Por eso es histórica la reforma de las pensiones que acaba de presentar el Gobierno. Por eso es tan relevante el acuerdo que el ministro José Luis Escrivá ha logrado traer de Bruselas. Porque por primera vez en mucho tiempo, hay un país europeo que se atreve a abordar este problema por el lado de los ingresos: aumentando poco a poco las cotizaciones que pagan las empresas por los salarios más altos –los que ganan más de 4.500 euros brutos al mes– para así poder subir las pensiones más bajas.

Nuestra compañera Laura Olías –en mi opinión, la periodista que mejor cubre la información laboral de toda España– explica en este artículo cuáles son los cambios más importantes: cuánto subirán las pensiones mínimas, cómo será el nuevo sistema de cómputo, qué medidas hay para ayudar a las mujeres o en qué consiste esa nueva “cuota de solidaridad” para los salarios más elevados.

Toda la lógica de esta reforma es netamente progresista y redistributiva: que quien tiene más ayude al que menos tiene. No hay prácticamente ningún punto que no vaya en esta dirección; ni un solo recorte. Y no es extraño por tanto que la patronal se haya puesto radicalmente en contra. La mayor parte del coste de esta reforma saldrá de su bolsillo. Especialmente de aquellas empresas que tienen los salarios más altos, que no son las pymes más precarias.

El sí de los hombres de negro

Lo inusual, lo inesperado, no es que la CEOE se oponga a esta reforma. Es que Bruselas haya avalado los números: que dé por buena esta propuesta, y hasta los temidos “hombres de negro” europeos aprueben la solvencia del plan Escrivá (mientras la derecha acusa al Gobierno de manirroto).

Recuerda que reformar las pensiones para que fuesen más sostenibles era una de las condiciones para recibir los fondos europeos: casi 70.000 millones de euros en ayudas directas, más otra millonada en créditos blandos. Y que Feijoó se relamía con la idea de que este gobierno tan progresista se vería obligado por Europa a recortar las pensiones.

Pues no ha sido el caso.

Dos críticas a la reforma

Hablo con un amigo economista, que formó parte del equipo de Zapatero y es crítico con la reforma de Escrivá. No se opone a que se cobren más impuestos a las empresas. Tampoco a que aumente el gasto social. Su crítica es otra: “Al ser cotizaciones que no dan derecho a pensiones, la subida a los sueldos más altos es en el fondo un impuesto puro. Y si es un impuesto, pues primero debes pensar en otras formas más eficientes de recaudar y luego puedes usarlo en otras cosas: educación, vivienda, I+D… políticas que aumentan la productividad o favorecen a las generaciones más jóvenes”.

Otro economista, Eduardo Garzón, aplaude el plan del Gobierno, pero le pone un pero distinto en un artículo que publicamos hoy: que la reforma parta de la premisa de que las cuentas de la Seguridad Social deben cuadrar siempre, en vez de financiar el dinero que falte con impuestos, como hacemos con la Sanidad o la Educación. Impuestos que puedes cobrar también de las rentas del capital, no solo de las del trabajo.

Le veo una pega al planteamiento de Garzón, que le he trasladado: que si la financiación de las pensiones depende de los impuestos y no de un mecanismo más estable, es más sencillo que un gobierno conservador pueda recortarlas más adelante.

¿Y tú? ¿Qué opinas? ¿Estás de acuerdo con esta reforma? Puedes votar en esta encuesta y dejar tu punto de vista en los comentarios.

¿Todos los gobiernos son iguales?

Reforzar los ingresos para las pensiones y que no se devalúen con la inflación. La reforma laboral y que los contratos temporales se reduzcan a mínimos históricos. La subida del salario mínimo. Los programas de becas…

Miro a mi hijo pequeño gatear por el salón –ya tiene nueve meses y está a punto de dar sus primeros pasos–, y recuerdo que con su hermano mayor apenas tuve dos semanas de permiso de paternidad. En esta ocasión, han sido más de tres meses de permiso. ¿Todos los gobiernos son lo mismo? Pues no lo parecen.

¿Todos los políticos son iguales?

Me ha encantado el cortometraje de Alejandro Zumaquero que estrenamos hoy. Está basado en una historia real que destapamos hace 8 años en elDiario.es. Un audio de la entonces alcaldesa del PP de un pueblo de Madrid que se rebeló contra Esperanza Aguirre y se negó a aceptar en su lista electoral a unos enchufados.

Es una historia universal, que pasa en casi todas las organizaciones políticas, y que también demuestra que en todos los partidos hay gente con dignidad. Puedes ver el corto aquí.

Terror en el laboratorio

No te pierdas esta detallada investigación de nuestro compañero Pol Pareja sobre un terrible caso de acoso laboral en un laboratorio de la Universitat Pompeu Fabra. Es el resultado de un trabajo periodístico de meses, revisando correos electrónicos, grabaciones de reuniones y llamadas. Pol ha entrevistado también a una veintena de personas que retratan un ambiente laboral tóxico, donde muchos de los jóvenes investigadores acabaron con ataques de ansiedad tras muchos episodios de amenazas, burlas y humillaciones por parte de su jefe. La historia completa es descorazonadora.

Tras publicar este reportaje, han empezado a llegar a la redacción denuncias de más casos similares de otros centros de investigación en España. ¿Conoces alguno tú? ¿O alguna otra pista que creas nos pueda ayudar a destapar una noticia? Puedes escribirnos a pistas@eldiario.es.

Muchas de las historias que publicamos en elDiario.es empiezan en ese buzón de correo (la noticia en la que está basado el corto de la alcaldesa que se negó a ceder ante Esperanza Aguirre, por ejemplo, nos llegó así). Como imaginarás, contrastamos cada dato que nos llega y somos muy cuidadosos con proteger la identidad de nuestras fuentes.

El nuevo tobogán de Estepona

No he parado de reírme con esta historia que publica Néstor Cenizo en nuestra edición de Andalucía. Resulta que el Ayuntamiento de Estepona ha decidido instalar un tobogán gigante en la nueva sede municipal. ¿La utilidad de esta peculiar infraestructura? Pues está por determinar, pero el alcalde es reincidente en estas ideas de bombero.

Hace cuatro años, el mismo alcalde de Estepona se gastó 28.000 euros en otro tobogán gigante en la ciudad: una instalación de 35 metros, que conectaba una calle con otra. Fue un trasto que los vecinos bautizaron como “la chorraera” porque recordaba a los tubos que se usan para arrojar los escombros de una obra. Lo tuvieron que clausurar al día siguiente de inaugurarlo, después de varios accidentes.

Leo un comentario de uno de nuestros socios, que firma como Jubiloso, y me río a carcajadas. “Que inviten a Almeida a inaugurarlo”. ¡Y tanto! Después de ver su último salto mortal, no me cabe duda de que probaría el tobogán de cabeza.

A propósito de Almeida, saltos mortales aparte. La buena gestión de la derecha ya se nota... para mal. El Ayuntamiento de Madrid entrará en déficit por primera vez en doce años. ¡Más bajadas de impuestos, que ya veremos después de dónde se recorta!

Brinda con nosotros

Lo dejo aquí por hoy. Espero que tu fin de semana sea estupendo. Aprovecho para agradecerte tu respaldo a elDiario.es. Y por leer estas cartas tan largas que mando cada semana. ¡Espero que te haya merecido la pena!

Un abrazo,

Ignacio Escolar