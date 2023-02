Un nuevo llamamiento en las calles contra la caza y por la protección legal de todos los perros

Este próximo domingo, 5 de febrero, la Plataforma NAC (No a la Caza) vuelve a llamar a acudir a las calles de toda España para clamar por el fin de la caza, poniendo el foco en la ley de protección animal que se sigue tramitando en el Parlamento para exigir de nuevo que todos los perros, incluidos los usados para cazar, estén bajo su ámbito de aplicación.

NAC convoca esta manifestación anualmente desde 2010. “Todos los años, y cada vez en más lugares, se muestra el rechazo a la caza y al daño que se genera a miles de animales esta actividad justo en este mes, al coincidir con el final de la temporada de caza con galgo, cuando son ‘descartados’ más de 50.000 perros de esta raza cada año”, argumenta en su convocatoria.

Los cazadores se revuelven contra la evidencia. Aseguran que son una minoría quienes abandonan o matan a sus perros, pero basta darse una vuelta por protectoras, albergues o refugios durante las próximas semanas. Y los perros recogidos, los que llegan con vida a alguna entidad de protección, son solo una parte. Muchos mueren en cunetas, campos o barrancos sin ni siquiera haber llamado la atención de nadie que se preocupara por ellos.

Por eso este año, la reivindicación no será solo prohibir la caza por las consecuencias que tiene en los animales salvajes y el medio ambiente. Sí, consecuencias negativas. Porque no es verdad que la caza sea necesaria para equilibrar las poblaciones. No. La caza genera desequilibrios que luego dice que tiene que solucionar. Altera las poblaciones de depredadores y de presas, se basa en gran medida en animales criados y soltados para ser cazados, genera un enorme sufrimiento en animales de todo tipo y contamina suelos y aguas. La caza es un problema, no el único para nuestra biodiversidad, pero sí uno más, no es una solución.

Pero, además de esa tradicional reivindicación, este año se pondrá un especial énfasis en la ley de protección animal que se está tramitando, “una ley que debe servir para proteger a todos los animales por igual, y en especial a los más vulnerables, acosados, maltratados y abandonados, los animales utilizados en actividades cinegéticas”.

Esta convocatoria es la más numerosa hasta el momento, ya que se ha lanzado en 44 ciudades de España y 11 de otros países: cinco en Alemania, tres en Francia, Zurich (Suiza), La Haya (Holanda) y Varsovia (Polonia).

“Aunque el abandono masivo de perros de caza comienza en octubre, febrero es especialmente trágico”, explican desde NAC. Según el estudio de la Fundación Affinity, el fin de la temporada de caza es el principal motivo de abandono de perros en España. “A estos datos hay que sumar los perros abandonados durante y antes de empezar la temporada de caza”, prosigue NAC, que cifra en más de 114.000 perros abandonados cada año, provenientes de la caza.

Desde NAC llevan desde su nacimiento pidiendo una ley de protección animal estatal que proteja a todos los animales, “no solo a los perros de caza, no solo a los perros de compañía y no solo a los perros”. En este sentido, consideran que la norma que se está tramitando “es un paso, pero ni por asomo es lo que nos gustaría que fuese, ya que, aparte de prohibir el tiro al pichón o el silvestrismo, también debería prohibir la caza con perros, tanto de rehala por ser salvaje y lanzar a los perros a una lucha encarnizada contra animales silvestres y todo animal que se cruce dejando muchas veces perros heridos y muertos y generando ataques a ganado o animales de compañía, como la caza con galgos y demás razas que son el principal motivo del abandono y maltrato de animales en España”.

NAC se remite además a varios estudios según los cuales el rechazo a la caza entre el conjunto de la población no para de crecer. Así, el estudio realizado por el BBVA, recuerda, indicaba que la nota de aceptación de la caza deportiva, en una escala de 0 a 10 es de 1,7. Otro estudio realizado el pasado mes de octubre por Ipsos, ‘Sensibilización de la sociedad española respecto a los derechos de los animales’, revelaba, por ejemplo, que el 92% de los encuestados ve necesario poner en marcha una legislación que proteja a los animales, el 83% quiere endurecer las penas por maltrato animal, el 69% ve necesario proteger del maltrato a los animales silvestres, el 73% quiere preservar los derechos de los animales usados para cazar, y el 79% está a favor de prohibir las peleas de gallos y el tiro al pichón.

Con estos datos, NAC vuelve a llamar a salir a la calle en todas las ciudades donde se ha convocado la manifestación para que los legisladores escuchen la voz de quienes defienden la protección de todos los animales, incluidos todos los perros. Si el Código Civil ya se ha hecho eco de la evidencia científica de que son seres sintientes, con capacidad de procesar emociones, de sentir miedo, angustia… de sufrir, en definitiva, ¿qué sentido tiene dejar desprotegidos a los que más protección necesitan y distinguir entre perros idénticos solo por el uso que se haga de ellos? La respuesta es evidente, no tiene sentido ninguno, pero tendremos que salir a la calle a gritarlo, y saldremos.