The Evidence Project: fotos que son una llamada urgente a la acción

The Evidence Project es una campaña global, basada en el poder de la fotografía, creada por Britta Jaschinski, Keith Wilson y Arturo de Frías, que quiere reflexionar sobre el impacto de la crisis climática, la pérdida de biodiversidad y las causas de las pandemias. La campaña se basa en 100 imágenes de enorme impacto visual de muchos de los fotógrafos y fotógrafas más importantes del mundo, que se presentan como pruebas evidentes para provocar que gobiernos, empresas, líderes de opinión y consumidores inicien los cambios necesarios para asegurar un futuro sostenible para toda la vida en nuestro planeta.

La campaña se centra en la publicación de un espectacular libro del mismo título, que sus creadores esperan publicar a finales de 2022. Inicialmente, se publicarán dos ediciones, en español e inglés, a las que seguirán ediciones en otros idiomas. El libro se financiará con una campaña de mecenazgo que finaliza el próximo 15 de julio.

Este koala, llamado Flash por sus salvadores, fue encontrado con graves quemaduras y traumatismos después de los terribles incendios forestales en Nueva Gales del Sur, Australia. El aumento de las temperaturas y la creciente imprevisibilidad causadas por el cambio climático han aumentado claramente el riesgo de incendios forestales en Australia. Un estudio científico reciente estimó que durante los catastróficos incendios de 2019-2020 en Nueva Gales del Sur perecieron más de 500 millones de animales. En toda Australia, estos incendios quemaron una superficie que duplicaría el tamaño de los Países Bajos.

Las minas y canteras han marcado la superficie de la Tierra, alterando el paisaje de manera irrevocable. Además de la destrucción del hábitat natural, el impacto ambiental de la minería incluye la contaminación del aire y la contaminación de los suelos circundantes y las aguas subterráneas por filtraciones de petróleo, ácido y productos químicos. Cada ser humano en el planeta usa 16 kilos de metales extraídos, minerales y combustibles fósiles, todos los días. Docenas de metales, incluidos cobalto, oro, estaño, cobre, plata, litio, coltán y níquel, forman los componentes de nuestros teléfonos móviles y ordenadores. Es posible que sintamos que no podemos vivir sin estos dispositivos, pero actualizarlos con menos frecuencia reduciría la demanda de estos recursos limitados.

Suecia es el quinto exportador mundial de papel, pasta de papel y madera. Aunque el 70% del país está cubierto por bosques, la mayoría de los árboles son monocultivos de pinos y abetos, plantados en áreas que alguna vez estuvieron cubiertas por bosques primarios. En los últimos 60 años, tres cuartas partes de los antiguos bosques ricos en líquenes de Suecia han desaparecido, lo que amenaza la supervivencia del pueblo sami, cuya cultura está estrechamente ligada a los renos que se alimentan de los líquenes para sobrevivir. La tala de árboles antiguos destruye el hábitat vital de docenas de especies silvestres y degrada la biodiversidad general de la nación.

Los incendios forestales y la deforestación son la principal amenaza para nuestros ecosistemas y especies terrestres. La construcción de carreteras, la minería, la ganadería, las plantaciones de soja y palma aceitera han provocado la tala o degradación de enormes áreas de los bosques antiguos del mundo. Aproximadamente el 17% de la Amazonía ya ha sido destruida. La selva tropical más grande del mundo alberga aproximadamente un tercio de las especies conocidas del planeta, pero a medida que la Amazonía sigue siendo talada a un ritmo récord, muchas de ellas se enfrentan a la extinción. “La biodiversidad es nuestro recurso más valioso, pero el menos apreciado”, ha alertado Edward O. Wilson, biólogo, naturalista y escritor.

La fotógrafa Britta Jaschinski creó esta composición ficticia para ilustrar cómo la demanda mundial de carne está impulsando la deforestación en la Amazonía. La producción de carne es el mayor contribuyente a la deforestación global. Cada año, grandes extensiones del Amazonas se queman y cortan deliberadamente con el objetivo de despejar terreno para el pastoreo de ganado y para cultivos, principalmente de soja, para alimentar a miles de millones de animales en granjas industriales en todo el mundo. Muchas de los cadenas de comida rápida más grandes del mundo compran a los grandes productores de carne, que son los responsables en última instancia de las altas emisiones de carbono causadas por la destrucción de la selva tropical.

La ganadería industrial causa un inmenso sufrimiento a los animales, como estas cerdas preñadas que permanecerán confinadas en pequeños cubículos, en condiciones de hacinamiento y suciedad, durante gran parte de sus vidas. Más de 70.000 millones de animales de granja son sacrificados cada año para el consumo humano. Las granjas industriales también contribuyen en gran medida al cambio climático, ya que liberan grandes cantidades de dióxido de carbono y metano, los dos principales gases que contribuyen al calentamiento global. Según Chatham House, el conocido centro de estudios de asuntos internacionales, el 15% de las emisiones totales de gases de efecto invernadero del mundo son causadas por la cría de animales.

Los glaciares y los grandes campos de hielo en todo el mundo se están derritiendo debido al calentamiento global, agregando agua al océano y contribuyendo al aumento del nivel del mar. En 2021, los científicos informaron de que el derretimiento de los glaciares en todo el mundo se había acelerado en las últimas dos décadas, lo que representaba alrededor de 267.000 millones de toneladas de hielo perdidas cada año y representaba el 21% del aumento global del nivel del mar durante el mismo período. Los glaciares almacenan aproximadamente el 70% del agua dulce de la Tierra, por lo que su rápida pérdida afectará a los futuros suministros de agua dulce del mundo, además de aumentar el riesgo de inundaciones en las ciudades y comunidades costeras.

Esta piel de oso polar, posiblemente víctima de una cacería de trofeos organizada, fue confiscada por la Unidad de Comercio Ilegal de Vida Silvestre de la Fuerza Fronteriza del Reino Unido. Todos los días se confiscan artículos procedentes del comercio de vida silvestre en muchos puestos fronterizos internacionales, como los aeropuertos, pero sigue siendo necesario que los gobiernos de todo el mundo fortalezcan la coordinación para mejorar la aplicación de la ley. Al mismo tiempo, reducir la demanda de estos productos y apoyar los medios de vida sostenibles y el desarrollo económico en las comunidades afectadas, hará que el tráfico de artículos animales sea menos atractivo para las redes del crimen organizado.

Las imágenes submarinas de Angel Fitor revelan la asombrosa diversidad de criaturas que de otro modo serían invisibles a simple vista, así como su asombroso comportamiento. “Veo los océanos como un súper-organismo, con los mares del mundo como sus órganos y sus criaturas, como los tejidos que interconectan todo”, dice el autor. Los científicos aún no han podido estimar la cantidad de peces que habitan en nuestros mares, pero creen que se trata de billones. A pesar de este elevado número, la Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación informó en 2016 de que casi el 90% de las poblaciones de peces ya estaban totalmente explotadas o sobreexplotadas.

A medida que las poblaciones de ballenas siguen recuperándose tras la prohibición internacional de la caza de ballenas en 1986, la investigación sobre su ciclo de vida y comportamiento ha revelado el papel vital que desempeñan en el ecosistema marino. Allá donde se encuentren estos gigantes sensibles e inteligentes, también se encuentra el fitoplancton, minúsculas criaturas que liberan a la atmósfera de aproximadamente la mitad de todo el oxígeno que respiramos. Según el Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente, las ballenas también juegan un papel vital en la lucha contra el cambio climático, al capturar alrededor de 37.000 millones de toneladas de dióxido de carbono cada año, el equivalente a cuatro selvas amazónicas.

Un grupo de jirafas de Rothschild -especie en peligro de extinción- quedó aislado en Longicharo, un pináculo de lava rocosa en medio del lago Baringo de Kenia. El aumento del nivel del agua del lago, causado por lluvias persistentes por encima del promedio, convirtió la península en una isla, atrapando a las jirafas. En un impactante rescate, dos de ellas fueron transportadas en una balsa improvisada a través del lago a Ruko Community Conservancy. Los científicos creen que las lluvias torrenciales, cada vez más frecuentes y persistentes, son resultado directo del cambio climático. Además, a medida que el lago Baringo y otros lagos del Valle del Rift de Kenia continúan creciendo, miles de aldeanos se ven obligados a abandonar sus hogares.

Hay menos de 4.000 tigres salvajes en libertad, pero ese número se multiplica en zoológicos privados o granjas de animales salvajes para que los turistas se hagan selfies con la vida silvestre, como se ve en esta imagen. “Los tigres jóvenes son separados de sus madres justo después del nacimiento y alimentados con biberón por humanos”, dice el fotógrafo Steve Winter. “Se usan como objetos hasta que tienen alrededor de 12 semanas, cuando se vuelven demasiado peligrosos para sostenerlos. Muchos desarrollan problemas óseos y articulares porque fueron separados demasiado pronto de su madre y no recibieron la nutrición adecuada. Al mismo tiempo, a las tigresas se las mantiene enjauladas, para proporcionar futuros suministros de cachorros, en un proceso interminable y cruel”.

En Occidente, la mayoría de los individuos ve a los perros como compañeros y considera inaceptable sacrificarlos para comer. Pero en muchos países asiáticos ven la carne de perro como una fuente barata de proteína. Lo que se considera normal puede ser una cuestión de perspectiva cultural; sin embargo, la crueldad extrema no puede aceptarse como una mera cuestión de normas culturales. 30 millones de perros son sacrificados como comida cada año, a menudo con métodos crueles. Además, comer carne de perro puede suponer para los humanos un claro riesgo de contraer enfermedades e infecciones virales y bacterianas mortales, en particular E. coli 107, salmonela, ántrax, brucelosis, hepatitis, leptospirosis y rabia.

Estos pangolines fueron rescatados por la Fundación Tikki Hywood, en Zimbabue. En muchos países de África, los agricultores, leñadores y mineros, explotados y mal pagados, recurren a menudo a comer carne de animales silvestres para poder sobrevivir. Los pangolines son los animales más traficados del mundo, y sus escamas se utilizan en la medicina tradicional china para tratar una variedad de dolencias comunes, incluida la artritis, a pesar de no tener un valor medicinal comprobado. Se han identificado como un posible huésped de virus, incluidos aquellos similares al que ha provocado la Covid-19, pero incluso una pandemia global como la que acabamos de padecer parece haber tenido muy poco impacto en la reducción de la demanda de estos animales en peligro de extinción.

Un comerciante de animales salvajes intenta vender ilegalmente un mono y un gran murciélago en Borneo. Los virus, como el del Covid-19, se mueven de un organismo a otro. Y cuando lo hacen, a menudo no tocan el suelo. Técnicamente hablando, los virus saltan. Hay estudios que revelan, fuera de toda duda, que los mercados son el terreno perfecto para que los virus salten de un animal a otro animal, incluidos los humanos. Sin embargo, el comercio de animales salvajes continúa.

El jaguar juega un papel crucial en el mantenimiento de una pirámide alimentaria equilibrada y de un ecosistema en pleno funcionamiento. Sin jaguares, las especies de niveles tróficos más bajos, como venados, pecaríes y carpinchos, sobrepoblarían su área de distribución, lo que provocaría impactos devastadores en la vegetación y los paisajes. Las incautaciones cada vez más frecuentes de colmillos y pieles de jaguar sugieren que la demanda de partes de jaguar ha crecido mucho en la última década, particularmente en China. A medida que se fortalecen las relaciones entre América Latina y Asia, criminólogos y conservacionistas temen que el establecimiento de un gran mercado para el tráfico de partes de jaguar podría revertir los importantes éxitos conseguidos por la conservación.

La minería industrial moderna destruye entornos naturales y crea enormes cantidades de desechos tóxicos. Los mineros que se alimentan de carne de animales silvestres corren el riesgo de infectarse con virus. Hoy en día, aproximadamente el 70% de todas las enfermedades infecciosas emergentes contraídas por humanos son causadas por patógenos de origen animal. El Covid-19, el VIH-1/SIDA, el ébola, el SARS y la gripe aviar son algunas de las enfermedades provocadas por virus que nos han infectado en las últimas décadas. Cuanto más tiempo sigamos talando bosques y otros ecosistemas vitales, para explotar minas y construir nuevas carreteras y pueblos, más virus mortales de nueva aparición nos encontraremos.

Los pájaros cantores rara vez se mencionan cuando se habla del comercio ilegal de vida silvestre. En Asia, las redes de caza furtiva están sacando a la fuerza a miles de aves silvestres de los bosques y transportándolas en condiciones espantosas para venderlas como mascotas. La demanda global de pájaros cantores exóticos ha llevado a docenas de especies al borde de la extinción: en Java, Bird Life International informa de que ya hay más pájaros cantores en jaulas que en bosques. Se necesita un mejor enfoque para conseguir involucrar a las comunidades y educar a los traficantes sobre la ilegalidad y la insostenibilidad del comercio de aves cantoras, así como sobre su impacto en los ecosistemas.

En ​​un día caluroso en Borneo, un orangután se refresca en el río, mojándose las manos y las muñecas. Los estudios revelan que los orangutanes son pacientes, pacíficos, amorosos, independientes y capaces de pensamientos complejos. Los grandes simios son vitales para la distribución de semillas de árboles frutales, que son tan necesarios para que las selvas tropicales prosperen. Es así de simple: sin los grandes simios, no pueden brotar nuevos árboles. Sin embargo, gran parte de los bosques de Borneo han sido talados para producir aceite de palma, un ingrediente común en alimentos procesados ​​y productos de belleza. Si nuestro consumo de aceite de palma no se controla pronto, los orangutanes desaparecerán, junto con los últimos árboles.

La propensión de la humanidad a producir basura está claramente representada en esta fotografía de Gregg Segal. Dice el autor: “Desde que era niño me he preguntado acerca de la basura: ¿adónde va y qué sucede cuando nos quedamos sin lugares para ponerla?. El estadounidense promedio genera 29 libras (13 kilos) de basura por semana. Como nación, eso equivale a unas ¡9.000 millones de libras (4.000 millones de kilos) cada semana! Me preocupa no solo cuánto tiramos, sino también lo poco que parece importarnos este problema”.

La obtención de huellas dactilares en el marfil ayuda a la policía y a las organizaciones conservacionistas a identificar a los traficantes que trabajan para los principales cárteles que controlan el comercio ilegal de marfil. Las huellas tomadas de los colmillos de elefante incautados se utilizan para poder relacionar múltiples envíos a estos cárteles que operan fuera de África y fortalecer los procesos penales contra los capos del contrabando. A pesar de que China, que era el mercado legal más grande del mundo en 2018, prohibió el comercio de marfil en ese año, WWF calcula que todavía unos 20.000 elefantes africanos son sacrificados anualmente por su marfil.