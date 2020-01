Invernal a la Cara Norte de la Pala de Ip, Vía "Ursi" (700m, M6, 90º)

Hola amigos



Alguien llamó a la inmensa Cara Norte de la Pala de Ip, el "gran retablo del hielo"











Y sin duda alguna, lo es.

Un gran retablo donde ir a practicar la religión del Alpinismo, entrar a rezar concentrado, y salir relajado y entregado



Desde finales de noviembre, estamos inmersos en el Pirineo en un potente anticiclón, que ha provocado que haya unas condiciones para la práctica del alpinismo, especialmente en las Caras Norte, como hace años que no se veían



La vía Ursi a la Norte de la Pala de Ip, es una de esas vías de escalada con aura, muchos intentos, menos triunfos que abandonos, en el que su envergadura, exposición, dificultades hacen que te pienses 2 veces antes de ir si estás preparado para ello y si serás capaz de bajarte en caso de que se tuerzan las cosas



Solo hay que ver algunas reseñas que hay por la red











Pero este año, la cosa está mucho más amable, y pese a seguir siendo un reto par la inmensa mayoría de alpinistas, las dificultades bajan mucho, dejando progresar a una velocidad que no es normal si está precario



De hecho, estas fue lo que nos encontramos nosotros









Está claro el asunto esta temporada 2019-2020, entre las fantásticas condiciones que dicen nuestros conocidos que la escalan, y las piadas que nos ofrecen las nuevas tecnologías, la decisión está tomada, ahora o nunca



El día 4 de enero, voy con 2 amigos a la Norte del Anayet, y comprobando que no es broma lo que se oye, lo que se comenta, en propias carnes, desde la cima echo unas fotos malas, ya que estoy sin cámara y con un móvil de los de saldo, pero que es suficiente para llamar desde allí para quedar el siguiente día posible









El día 8, es el elegido, y vamos a ir al final 2 cordadas de amigos, que a la postre, lo hizo si cabe aún más divertido y tenemos fotos desde todos los ángulos posibles















Martes 7 de enero, preparamos material e intentamos acostarnos pronto para madrugar frescos, pero ya se sabe que estas cosas es como cuando vas de campamento la 1ª vez de pequeño, que no duermes de los nervios y ansia viva









Son los días más cortos del año, así que quedo con Chema, el famoso alpinista rústico de De vuelta al estilo rústico a las 4:30 en Castiello para ir hasta Coll de Ladrones y salir andando a las 5, por Canal de Izas, sin prisa pero sin pausa, sin sudar, e intentar estar escalando al punto del amanecer, sobre las 8 de la mañana



Los amigos, Nacho García Nacho García Guía de Alta Montaña y Jacinto Guías Límite Cero , ambos Guías de Montaña, vendrán desde Formigal, y nos veremos en la base de la pared



Y así se cumplen las previsiones, coincidimos justo antes del amanecer, nos ponemos de acuerdo sin hablar, me encuerdo y comienza la fiesta.











Iremos delante Chema y yo, y Nacho y Jacinto siguiéndonos los talones, esta ruta, es muy sinuosa, y es difícil tirarte cosas encima

Además, al ser Norte pura, de arriba es difícil que te caiga algo









La verdad, es que nos vinimos arriba en los 2 primeros largos, y los ensamblamos, y el paso apretón del L2, que estaba descarnado y en mixto con nieve podrida en pies y la salida, nos hizo entrar en calor







La llegada a la R1, es una travesía sobre nieve, muy buena para progresar, pero improtegible debido a las altas temperaturas que dejan los tornillos inservibles, de meterlos empujando con la mano









El ambiente está garantizado desde el principio, pues la inclinación es fuerte, y el suelo se queda muy abajo rápido









En perfecta sintonía, recorrimos 120 metros hasta la R1 (friends) donde hicimos el relevo y Chema siguió hasta debajo del primer largo de mixto puro, mientras detrás siempre juntos pero no revueltos venían Nacho y Jacinto











Saliendo de nuestra R2 (clavos instalados), el siguiente largo, o corto, unos 30 metros, sale por una fisura muy ancha de roca, donde con los BD 3 y 4 se sale perfectamente protegidos a la nieve, la cual siguiendo la tónica que hemos notado desde el principio, está algo podrida y muy blanda. Medios tornillos nos apañan la protección hasta la reunión bajo el "crux" o largo clave en teoría, el M6 o A1









Protección exquisita y de manual, sin duda, no apto para adictros a la seguridad absoluta de los gurús





























Detrás vienen los compis, encantaos, entregaos, disfrutando de la actividad y el glorioso día que estamos teniendo, viento 0 y temperos muy agradables

























.



Y desde su posición nos hacen unas fotos para el recuerdo, en la reunión bajo el techo, nuestra R3, que tiene un viejo spit y se completa con micros sin pegas







Se protege a placer, para escalarlo en libre o artificial, al gusto









Me chifla el compañero, y me preparo para salir









Chema ha tenido que montar nuestra R4 (fisureros), muy arriba ya que sigue la nieve igual de blanda e improtegible, llego bastante por debajo de él, donde me pasa el material y me voy a por la ·travesía eterna"









Eterna, y ciertamente algo expuesta. No es difícil para nada, varios pasajes muy verticales y con "placages" de nieve fina, pero nada que te ponga los pelos demasiado de punta, solo un poquito

El problema fue la protección, seguros malos y muy distanciados, no por gusto, sino por obligación. Así es el alpinismo. Asunción del riesgo, y muy a gusto



















Chema viene encantao a nuestra R5











Hasta que ve lo único que ha aparecido para montar nuestra R5 y ya se descojona del tó



Otra de infarto garantizado para los adictos a la seguridad total

















Se va para el siguiente ensamblón, otros 150 metros, con una cascada en perfecto estado del hielo a 85º y unos 30m, que solventa como un maestro











Nacho y yo le seguimos en cuanto se acaban los 60m de la cuerda













Hacía mucho que no disfrutaba tanto en una Cara Norte, condiciones excepcionales, buen tiempo, buenos amigos, muchas risas, y para colmo, vamos tan bien de tiempo que igual lego a recoger a la cría y todo del cole











Llego a nuestra R6, de tornillos, malos pero tornillos , y sigo ya para darle el último arreón de 200m hasta la cima.



















Ensamble alucinante, con unos resaltes fáciles mixtos y una goulotte fina a 80º para finalizar antes de la pala cimera que te deja con un sabor de boca increible











Cimaaa, llegamos a las 14:10 Chema y yo





















Y unos minutos después Jacinto y Nacho,











Y un rato después, ya en el Valle, celebrando la gran misafiesta que nos hemos corrío hoy en el gran retablo del hielo, la CARA NORTE de la PALA DE IP









Un saludo y hasta pronto