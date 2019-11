Casco de alpinismo y escalada Simond Sprint

Ha pasado mucho tiempo desde que, en 1960, August Gustl Shuster comercializara el primer casco de escalada. Y desde entonces, no han sido pocas las modas que durante estos años han hecho que este objeto apareciese o no sobre nuestras cabezas... Hoy en día, concienciados de la importancia real en cuanto a la seguridad física que su uso supone en las muchas actividades que realizamos al aire libre, o en terreno vertical, la figura del casco se hace imprescindible, y tanto es así, que los encontramos de distintos materiales en su composición, homologaciones para diversas disciplinas, adaptados a la fisonomía masculina, femenina o infantil, así como en un sinfín de colores que hacen que este elemento de seguridad tenga, además, un toque de estilo atractivo.

La firma francesa Simond nos presenta en esta ocasión el Sprint, un interesante casco en combinación de colores azul eléctrico y negro que lo hace fácilmente detectable, y que, con apenas 185 gramos de peso, es, sin duda, un modelo ultraligero destinado a la escalada, alpinismo y vías ferratas y que nos recuerda estéticamente a algunos modelos de otras marcas.

En primer lugar comentar que está disponible en dos tallas:

M: 55-59 cm

L: 59-62 cm

Y claro, debemos tener en cuenta que siempre debe adaptarse perfectamente a la fisonomía y al contorno de la cabeza, así que la talla elegida nunca debe obligarte a usarlo en su ajuste mínimo o máximo. Es más, debemos siempre contar con un margen para su uso con una prenda de protección interior como un gorro o banda durante el invierno o en condiciones climatológicas adversas. Recordemos que un casco cumple sus funciones cuando se encuentra bien ajustado y cerrado correctamente.

Cuenta con la homologación CE - EN 12 492 para cascos de rescate, alpinismo y escalada, que exige una carcasa y barboquejo de alta resistencia y que presente ventilación. Destacar que este modelo cumple sobradamente su cometido en ambos aspectos.

De construcción híbrida, combinando la ligereza de los cascos de “molde” y la durabilidad de los “rígidos”, cuenta con una copa de espuma de polipropileno expandida y estructura rígida de policarbonato que ofrece una excelente capacidad de absorción de impactos y una gran resistencia a golpes. Dicho esto, no olvidemos que debemos sustituir todo casco que haya sido sometido a un golpe importante, aunque no apreciemos de manera aparente el daño interno que pueda sufrir. El fabricante también nos advierte que no es recomendable colocar esas pegatinas y adhesivos de nuestras marcas favoritas con los que vemos muchos cascos decorados a modo de personalización.

Dispone también de tres enganches, dos delanteros y uno trasero para la colocación de una linterna frontal, aunque no existe la posibilidad de incorporarle una pantalla.

Su sistema de ajuste es mediante cintas, careciendo de cualquier elemento plástico que aumente el volumen, el peso, la posibilidad de rotura de la rueda o carraca, o produzca molestias en el contorno de la cabeza. Comentar aquí que no cuenta en sus cintas con espumilla en la parte bajo el mentón para evitar roces. El acolchado del interior tampoco es muy generoso. Eso sí, ocupa poco espacio, muy poco, aunque debido a su tipo de construcción debemos ser meticulosos al introducirlo en la mochila. Quizás echamos en falta una bolsita para su almacenaje que nos evite roces.

Así que en definitiva, el modelo Sprint de Simond es, sin duda, un excelente casco, de estética atractiva, y a la altura de otros similares del mercado. Eso sí, el Sprint presenta un precio, comparado con estos otros modelos, mucho más interesante.