Chaqueta de plumón Verglas Icefall de Helly Hansen

En 1877, el noruego Helly Juell Hansen, capitán de barco, comienza a producir unas chaquetas de piel con un tratamiento a base de aceite de linaza que las hacía impermeables para poder mantenerse protegido de las duras condiciones meteorológicas que de dan en Escandinavia. Nace así la marca noruega Helly Hansen, hoy en día, líder en ropa de trabajo escandinava, y usada por profesionales del esquí, la montaña y los océanos en todo el mundo. Además, es en ellos en quien se apoya la marca para diseñar y testar sus propios productos. Tras 146 años de vida, Helly Hansen sigue siendo una marca pionera en innovaciones de este tipo de prendas. Modelos que nos protegen de las inclemencias meteorológicas más adversas, en los entornos más duros.

En este caso hemos probado la Verglas Icefall, una chaqueta concebida para bajas temperaturas, que nos protegerá del frío en todo momento pese a realizar actividades durante los más días gélidos del invierno. Es una prenda que combina plumón de ganso europeo con el aislante sintético Primaloft, resistente al agua, lo que nos ofrece un perfecto equilibrio entre calidez y peso con un máximo de confort. Nos encontramos con una chaqueta ligera de apenas 550 gramos en talla M que tiene una relación peso/retención de calor excelente y que además es muy agradable en su uso.

También es importante destacar que, como en todos sus productos Helly Hansen se caracteriza por su respeto al medio ambiente, utilizando elementos que tengan el menor impacto ambiental, pero que a su vez sean duraderos y de alta resistencia. La Verglas Icefall emplea, por ejemplo, plumón europeo de origen responsable y el tratamiento repelente al agua no contiene PFC.

Los detalles

La Verglas Icefall de Helly Hansen está bien provista de bolsillos. Encontramos dos externos frontales para las manos, provistos de dos tiradores con dos pequeños tankas que nos ayudarán a ajustar el faldón inferior e impedir la entrada de aire frío, consiguiendo al mismo tiempo un excelente aislamiento. Además presenta otros tres interiores, uno de pecho con cremallera, y dos laterales abiertos y de alta capacidad en los que podemos guardar los guantes o unas gafas de ventisca.

Las cremalleras que los cierran son anchas y de gran calidad, cosa que nos ha gustado mucho ya que estamos en contra de las cremalleras finas y endebles tan de moda en la industria textil de montaña y que a la larga dan problemas y no bajan el peso en gran medida. La central que cierra el conjunto es también de gran calidad y fiel al mismo concepto.

Por otro lado, la capucha se acopla perfectamente a la cabeza y a la barbilla, y es extremadamente suave y agradable, con un sencillo ajuste mediante tres tiradores fáciles de manejar incluso con los guantes puestos.

El ajuste de la capucha, junto con los velcros para ajustar los puños (también de gran calidad y que nos cierran a la perfección entorno a las muñecas), el ajuste del dobladillo inferior y una solapa interior tras la cremallera central nos proporciona un aislamiento total. Este aislamiento, junto con la ligereza de la prenda, son posiblemente los dos puntos más destacados de la Verglas Icefall.

Además, es una prenda con una elevada compresibilidad, gracias a su concepción y tejido ligero, lo que resulta ideal para que no ocupe mucho espacio en nuestro equipaje. Al sacarla de la bolsa de compresión, incluida con la chaqueta, comprobamos que tiene una buena capacidad de hinchado.

A la hora de lavarla deberemos de cerrar todas las cremalleras, no usar suavizante ni lejía, secar en secadora, no escurrir y no planchar.

Por último, comentar que el ajuste de la prenda es grande, algo que suele ser habitual con esta marca. Recomendamos probársela antes de adquirirla. Muy posiblemente si usas una talla L, con una M sea suficiente.

Además el diseño y patronaje de la Verglass Icefall es de corte amplio, mucho más clásico ya que es una prenda ideal como reserva de calor en días muy fríos. Es ideal para llevarla en la mochila y usarla en las paradas, ponérnosla en una reunión, días de esquí muy fríos o simplemente para el día a día y lucirla por Chamonix o incluso Madrid.

Tenemos que tener en cuenta que nos aguantará una lluvia ligera, pero no un fuerte chaparrón, y que tampoco es una chaqueta para maltratarla ni arrastrarla por las paredes. En definitiva, una chaqueta ligera y de gran aislamiento que nos proporciona una comodidad excelente.

