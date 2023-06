Chaqueta Golden Gate con capucha de Rock Experience

Nacida en 2012, la compañía italiana Rock Experience está volcada en producir de una manera lo más sostenible posible productos de alta calidad, con buenos acabados y funcionales dando a los consumidores prendas y herramientas con las que poder disfrutar plenamente de la montaña las cuatro estaciones del año.

La chaqueta acolchada Golden Gate con capucha es un ejemplo de ello. Nos encontramos ante una prenda muy ligera y funcional que podemos utilizar tanto en actividades de montaña como en el día a día.

Su uso indicado es para caminatas cortas o paseos urbanos en días frescos, aunque su reducido volumen y peso ligero la hacen un buen complemento para poder llevarla en la mochila para actividades primaverales en las que a lo largo del día la temperatura fluctúa bastante.

Construida “PFC free”, nos asegura estar libre de fluorocarbonos y, por tanto, contribuyendo a un mundo más sostenible libre de sustancias nocivas.

Pero pasemos a analizar sus diferentes zonas...

Cuerpo

La chaqueta está confeccionada en nailon 380T WR 100% PA 38g/m2 sin PFC, tanto por la parte interior como exterior, mientras que el alcolchado es de 100% PL 60g/m2.

Con un diseño de corte clásico, no demasiado anatómico, de las axilas hacia la cintura si que tiene hombros generosos y es muy cómoda y dotada de una amplia libertad de movimiento. La he probado en el día a día, así como en aproximaciones a vías de escalada en montaña, y en las propias vías, sin molestarme al realizar ningún movimiento durante la escalada.

La chaqueta es totalmente reversible. Uno de los lados presenta un tejido liso y uniforme, mientras que el otro es una malla del acolchado. El modelo analizado es naranja por su cara acolchada y azul oscuro por su lado liso.

Encontramos varios colores en función del modelo pudiendo elegir en esta temporada entre siete modelos:

C871 acolchado naranja y listo azul oscuro con capucha.

C868 acolchado amarillo y liso azul oscuro con capucha.

C872 acolchado gris y liso gris oscuro con capucha.

C908 acolchado gris oscuro y liso amarillo con capucha.

C326 acolchado gris oscuro y liso oro viejo sin capucha.

C555 acolchado verde oliva y liso azul marino sin capucha.

C738 acolchado verde oliva y liso oro viejo con capucha.

En todos los modelos tenemos tres bolsillos por el lado acolchado, dos en los costados y uno en el pecho, y otros dos por el lado liso en el pecho. Todos con cremallera con tiradores y en el lado izquierdo del lado acolchado el tirador tiene una etiqueta que nos indica que podemos guardar la chaqueta completa comprimida en ese bolsillo que consta de cremallera reversible.

En la parte interior presenta una banda elástica que la sujeta a la cintura y de una longitud muy funcional tapando prácticamente las nalgas si está estirada, aunque la banda elástica tenderá a dejarla sujeta en las caderas.

El logo de Rock Experience lo encontramos en blanco en la parte frontal superior izquierda en la parte acolchada y en la derecha en la zona lisa en todos los modelos.

La cremallera longitudinal es del mismo tipo que el resto de cremalleras, con un enganche reversible algo pequeño para mi gusto, aunque funciona correctamente. Con guantes los tiradores permiten su uso, aunque cuesta un poco enganchar. Sería un detalle que tuviera doble cremallera longitudinal para permitir su apertura inferior a la hora de asegurar, pero es comprensible que no disponga de ella ya que no está pensada, a priori, para ese uso.

Sometida a vientos fuertes, su comportamiento sorprende ya que, con una simple camiseta notamos bastante la protección, aislando y manteniendo del exterior la temperatura corporal. Su capacidad calorífica la hace indicada más para primavera o principios de otoño, sin pretensiones invernales y, aunque no tiene un tratamiento específico contra el agua, si que soporta muy dignamente un chaparrón presentando una buena capacidad de secado.

Sin tener un tejido especialmente resistente ni con características de alta resistencia está bien construida y rematada sin presentar aparentes fallos de costuras que degraden prematuramente la vida útil de la prenda.

Brazos

Las mangas tienen un largo generoso, un detalle muy de agradecer en una prenda de montaña ya que te permite mover los brazos sin dejar a la mínima el antebrazo al aire. Están confeccionadas en el mismo material que el resto de la chaqueta, sin presentar diferenciación por zonas.

Consta de banda elástica en la terminación para ajustar a la muñeca. En la parte de las axilas al codo es más ancha para permitir brazos fuertes y no apretar los antebrazos.

Capucha

El cerramiento de la cabeza lo encontramos en 5 de los 7 modelos, y consta de un cuello que ajusta, pero sin molestar, y una banda elástica que acopla la capucha muy bien al contorno de la cara, permitiendo el uso de casco por encima y sellando muy bien el paso del aire.

Con la capucha quitada, el cuello ciñe sin molestar siendo muy cómodo su uso. No consta de elemento de remate en la parte final de la cremallera, pero no lo necesita ya que no molesta.

Accesorios

Cremalleras en todos los bolsillos.

Dos bolsillos laterales más uno superior en la zona acolchada.

Dos bolsillos laterales en la zona lisa.

Bolsillo lateral izquierdo de la zona acolchada que actúa como bolsa de compresión.

Ajuste con banda elástica en final de mangas, cintura y contorno de capucha.

Resumen

Con 308 gramos de peso estamos ante una chaqueta bastante ligera y funcional que podemos utilizar como segunda capa con una simple camiseta debajo. Su poco volumen y su tacto suave la hacen ideal para un uso urbano o caminatas sin grandes pretensiones en las que podemos sufrir un cambio de temperatura a lo largo del día que haga necesario su uso.

En concreto, las combinaciones de colores más vistos en la zona acolchada con colores más discretos por la zona lisa nos permite un uso doble muy adecuado monte/ciudad de amplia polivalencia.