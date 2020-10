El modelo Atom SL es una prenda muy ligera, tan solo 155 gramos en la talla M, y con un relleno térmico en Coreloft™, la fibra que tanto utiliza la marca canadiense en sus productos y que, sin duda, como ya hemos comprobado anteriormente en otros modelos, da un resultado excepcional. Por lo tanto, podemos afirmar que estamos ante un modelo con una fantástica relación peso/retención de calor.

Pero vayamos por partes… En primer lugar, apuntar que el tejido exterior es un nylon muy, muy ligero, conocido como Tyono 20, y que además ofrece una buena resistencia y una capacidad muy interesante a la hora de parar el viento…

Los laterales del Atom SL presentan paneles elásticos que nos permiten, a parte de un ajuste más cómodo, airear el chaleco rápidamente en caso de que haga mucho calor, y así regular la temperatura corporal.

Es una prenda que, no obstante, seca muy rápido, y permite que la comprimamos de forma excepcional, ocupando poco espacio.

El diseño general es bastante ajustado, es decir “fit”, pero sin llegar a agobiar.

En cuanto a los detalles, destacan los dos bolsillos laterales, muy bien posicionados, no molestan en absoluto y se pueden abrir incluso cargando con mochila grande o de hidratación. Las cremalleras del conjunto son minimalistas, pero eso sí, corren muy bien y no se encajan. La resistencia de las mismas es muy aceptable para algo tan fino, con el tiempo no han dado ningún problema.

El cuello también se ajusta muy bien, lo que lo hace muy cómodo y que a la vez otorgue gran consistencia al resto cuando lo cerramos hasta arriba. Algo similar a lo que ocurre con la goma de ajuste de la cintura.

En definitiva, y como ya hemos comentado, el chaleco Atom SL de Arc’teryx es un producto técnico muy útil para realizar actividades aeróbicas tales como correr por montaña, montar en bici, o escaladas rápidas de pared o deportiva.

Eso sí, todas ellas con temperaturas benévolas, así que lo recomendamos especialmente para primavera, verano, o para otoños moderados.

Características técnicas

• Modelo para hombre

• Corte ajustado

• Tejido exterior Tyono 20

• Laterales forro polar elástico

• Aislamiento de fibra Coreloft™

• Dos bolsillos exteriores

• Bajo ajustable con goma elástica

• Cremalleras YKK®