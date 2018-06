Una de las competiciones de escalada más esperadas del año arranca este fin de semana en Zaragoza

El centro de escalada Climbat de Dock39 Puerto Venecia ha sido el elegido para acoger la primera prueba de la Copa de España de Escalada de Dificultad Juvenil y Absoluta los próximos 9 y 10 de junio, un evento que ha sido cantera de los mejores escaladores que el panorama español ha dado al mundo de la escalada a nivel internacional.

La prueba está coorganizada por la Federación Española de Deportes de Montaña y Escalada (FEDME), Climbat y Entre-Prises – dos de las marcas más prestigiosas del mundo de la escalada y cuenta con el patrocinio de Adidas Terrex.

El sábado 9 de junio tendrá lugar la primera prueba de la Copa de España de Dificultad en categoría juvenil, donde los espectadores que se acerquen podrán ver a las grandes promesas de la escalada nacional. La competición se divide en tres categorías, sub 16, sub 18 y sub 20, y es, tradicionalmente, un gran espectáculo no sólo de escalada, sino también de superación entre los chicos y chicas, que se esfuerzan al máximo para llegar a primera fila del circuito.

El domingo 10 de junio tendrá lugar la prueba en categoría absoluta, un evento en el que los mejores escaladores y escaladoras a nivel nacional se dan cita en el rocódromo con el objetivo de conseguir ganar la primera de estas pruebas que decidirán el campeón de la Copa de España. Máxima presión para unos deportistas acostumbrados a que unos pocos centímetros les acerquen o separan de la gloria.

Zaragoza se convertirá gracias a este evento en escaparate para todos aquellos y aquellas que estén actualmente preparándose para los Juegos Olímpicos de Tokio 2020, a dos años vista, donde las medallas olímpicas se otorgarán a los escaladores más completos no solamente en la modalidad de dificultad si no en las tres categorías (formato overall ): velocidad, dificultad y bloque.

Los horarios propuestos para la prueba, pendientes de ser confirmados durante la reunión técnica que tendrá lugar el 8 de junio a las 20.30h son los siguientes: