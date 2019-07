Daniel Osanz y Gisela Carrión se coronan en Sierra Nevada como campeones de España de Carreras Verticales FEDME GP Nutrisport

Las fortísimas rachas de viento de hasta 120km/h, han sido este domingo las protagonistas del Campeonato de España Individual y por Selecciones Autonómicas de Carreras Verticales FEDME GP Nutrisport disputado en la conocida estación de esquí de Sierra Nevada, una cita que era la tercera prueba de la Copa de España FEDME de esta especialidad.

En total han sido aproximadamente 400 participantes con ficha federativa FEDME (pertenecientes a 11 selecciones autonómicas masculinas y a 10 femeninas), entre los que también había corredores de categoría cadetes y junior, los que han tomado la salida desde la Plaza de la localidad granadina de Pradollano para disputar esta prueba. En este sentido, hablamos de un trazado de 4’8 km entre los que sobre el papel se repartían 1.000 metros de desnivel positivo. Un menú que a bote pronto puede parecer bastante ‘humano’, pero ya no lo es tanto al saber que la salida se ubicaba a 2.150 metros, y la meta 1 km vertical más arriba, es decir, superando con creces los 3.100 metros de altitud, y que la presencia de las inhumanas rachas de viento han puesto todavía más lastre y dificultad a los corredores.

Como hemos dicho, el Dios ‘Eolo’ se ha dejado notar mucho, y a las 10 de la mañana, hora prevista para las primeras salidas de categorías inferiores, no ha dejado que nadie moviera un pie de Pradollano. Las fortísimas rachas de viento hacían que la organización se planteara por momentos recortar a casi la mitad el recorrido, pero la brillante idea de esperar media hora para ver si este menguaba, ha ayudado a que se diera la salida pese a los fuertes azotes en la parte superior. Una valiente decisión de apenas recortar 50-60 metros de desnivel positivo del Grupo Alpino Benalmádena que al final ha satisfecho a muchos corredores que habían viajado desde muy lejos para participar en este Campeonato de España.

En lo deportivo, Daniel Osanz y Gisela Carrión han sido los grandes protagonistas de este Kilómetro Vertical al ser los más potentes en subir cuesta arriba y hasta una altitud considerable.

El de Zaragoza afincado en Jaca se las ha visto con Antonio Alcalde y con Jacob Gutiérrez, ambos dos grandes ‘subidores’ a los que ha doblegado en la segunda parte del trazado que finalmente y como hemos dicho, ha acumulado 950 metros de desnivel en ascenso. El tiempo de Dani Osanz ha sido de 39’23”. Fino y fuerte, Osanz ha vuelto a dejar claro que su segundo puesto provisional en la Copa del Mundo ISF de esta especialidad, no es ninguna casualidad: “Ha sido una carrera de estrategia total, en la que se ha formado un grupo 20 corredores hasta la primera rampa dura, que ha sido la que ha hecho la selección de los 4 que nos hemos quedado en cabeza. Antes de llegar al avituallamiento he decidido atacar con fuerza y he podido llegar a meta como ganador. En todo momento las buenas sensaciones me han acompañado y estoy muy contento por dos cosas: ser Campeón de España y saber gestionar la presión de ser uno de los favoritos” declaraba el aragonés.

Por su parte, Alcalde ha conseguido llegar a meta 1’43” por detrás del vencedor, y con más de un minuto de renta sobre Gutiérrez, otro gran corredor el andaluz, al que avalan dos Campeonato de España de Snow Running.

En el apartado femenino, plena superioridad de Gisela Carrión quien ha demostrado de nuevo que este año, y cuesta arriba, no hay quien le gane. Con 48’26” se ha plantado en primera en meta como ganadora. Así ha sido la carrera según la corredora catalana: “Era la primera vez que corría este Kilómetro Vertical y la verdad es que desde el inicio las sensaciones han sido geniales. Al salir en grupo he comenzado a poner mi ritmo y al ver no me seguía ninguna corredora, he seguido exigiéndome hasta la línea de meta. No ha sido fácil ya que las ráfagas de viento de más de 100km/h nos lo han puesto muy difícil a todos”.

Tras Carrión, la segunda plaza se la ha quedado Silvia Lara, corredora que este año era campeona autonómica andaluza de esta modalidad, y que ha necesitado 2’38” más que la ganadora. La madrileña Fátima de Diego ha completado el podio absoluto femenino de este Campeonato de España tras 51’33”.

Por Selecciones Autonómicas, el podio absoluto masculino ha sido para la Selección de Madrid, seguida por Andalucía, con una tercera plaza para Castilla-León. Las tres selecciones anteriores también han dominado en féminas, pero con un cambio de posición en la que Andalucía ha adelantado a Madrid, y Castilla-León se ha mantenido tercera.

Como hemos comentado, esta también ha sido la tercera cita de la Copa de España FEDME de Carreras Verticales GP Nutrisport, competición que se toma un respiro para, tras el verano, afrontar la cuarta y última prueba que se disputará el 29 de septiembre en la localidad oscense de Canfranc, con la celebración del KV que lleva su nombre.