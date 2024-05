Adriano Martín: “El libro va dirigido a cualquiera que necesite conocer la técnica de cuerda corta y/o tener un soporte físico para desarrollarla o usarla como guión en procesos formativos”

La denominada técnica de cuerda corta es un conjunto de maniobras complejas y delicadas que pueden ser muy útiles, pero también peligrosas, si se carece del conocimiento necesario. Son maniobras que nos permitirán abandonar el terreno más seguro y sencillo y adentrarnos en otro más complejo y desafiante. Para conocer estas técnicas y tenerlas siempre presentes y a mano, Adriano Martín Cofreces “Pincho” (Palencia , 1974) acaba de presentar su primer libro Gestión de la cuerda en terreno agreste. Técnicas básicas de cuerda corta, una obra que recoge en sus páginas todo lo relacionado con esta técnica.

Adriano, Suboficial del Ejército de Tierra, cuenta con más de 32 años de servicio en diferentes unidades de Operaciones Especiales, Montaña o Emergencias (UME). Actualmente, y desde 2005, ejerce como Profesor y Auxiliar del Departamento de Montaña de la Escuela Militar de Montaña y Operaciones Especiales. Posee el título de Técnico Deportivo Superior de alta Montaña, es miembro del GAME y GMAM y colaborador habitual en la revista Campobase. La montaña, el alpinismo y la escalada siempre han sido sus grandes pasiones, y ha hecho de ellas una forma de vida. Su lema es “en constante formación”, lo que le ha permitido crecer en conocimientos y nunca dejar de aprender y mejorar.

¿Por qué has escrito este libro?

Escribir siempre ha sido una de mis pasiones. “Cuento” cosas por escrito desde que tengo uso de razón, ya fuese en forma de reportajes o artículos, por ejemplo en la revista Campobase, o de actividades, técnica o bien de propuestas de actividades.

El origen de esta publicación ha sido el trabajo final para el Técnico Deportivo de Alta Montaña que finalicé el año pasado, en el que desarrollé un manual de cuerda corta orientado al ámbito de la montaña militar y, especialmente, para su uso en la Escuela Militar de Montaña y Operaciones Especiales que es donde desarrollo mi trabajo desde hace lustros.

Una vez presentado el producto final, mucha gente que lo había visto, leído e incluso revisado al ser grandes expertos, y yo haberles consultado para tener su opinión, me animó a hacer lo mismo en el ámbito civil, ya que es un “hueco” que no estaba ocupado.

Alberto Boza, fundador y editor de la Editorial Cordillera Cantábrica, fue quien me animó a publicarlo, y ahí me lie la manta a la cabeza ¡Ya no hubo vuelta atrás!

¿De qué trata exactamente “Gestión de la cuerda en terreno agreste. Técnicas básicas de cuerda corta”?

Personalmente, creo que es un manual que va un poco más allá de lo puramente técnico pues, 25 años involucrado en la instrucción y docencia de las diferentes técnicas de montaña, escalada, esquí y alpinismo, dan para mucho.

Tiene una parte en la que se habla, se define, se especifica lo qué es la cuerda corta y sus implicaciones. La clasificación y graduación de la cuerda corta, por ejemplo, ocupa un capítulo donde se desgrana cada uno de los cinco niveles en que se ha dividido, y es algo que es difícil de encontrar por ahí, incluso en los textos de las diferentes escuelas de montaña del panorama nacional

En la segunda parte, ya puramente técnica, se desarrollan las maniobras básicas necesarias para poder progresar en terreno agreste entre “iguales”. Siempre insistiendo en que incluso siendo cordada de “iguales” habrá un líder que cargará con esa responsabilidad, y puede que sin ser consciente de ello. Pero no hay maniobras complejas de las que usamos los guías con clientes, eso es cosa de los profesionales.

Un ejemplo claro es que el famoso nudo “Dufour”, elemento clave del guiado y la cuerda corta, ni aparece en el libro. Creo que hay maniobras que debemos omitir ya que si se llega al punto de tener que “guiar” como si de un cliente a un amigo se tratase, algo falla en la ecuación, quizás más perjuicios que beneficios si no se es alguien sumamente experto.

¿Crees que la cuerda corta es una maniobra básica dentro de la actividad de montaña no profesional?

Absolutamente NO. La técnica de cuerda corta es un conjunto de maniobras sumamente complejas y delicadas, en las que el error no está permitido.

De hecho, prácticamente toda la primera parte trata sobre eso, especialmente el capítulo de gestión del riesgo, donde se insiste permanentemente en la necesidad de buscar la excelencia en el manejo de la cuerda a través de la formación y experiencia posterior.

El “autodidactismo” en la cuerda corta es prohibitivo. Incluso el hecho de adquirir el manual no implica que vayas a hacer las cosas bien, alguien experto debería enseñarte y tutelarte durante el proceso.

Entonces, ¿a quién va dirigido el libro? ¿Por qué?

A cualquiera que necesite conocer la técnica de cuerda corta y/o tener un soporte físico para desarrollarla o usarla como guion en procesos formativos.

Personalmente, echaba de menos un recurso escrito de cuerda corta, ya que tal como este no hay ninguno publicado, para, por ejemplo, cuando impartes un curso de crestas y no puedes darle al alumno unas directrices para que practique a posteriori o para que pueda recordar detalles según vaya avanzando en el mundillo de la montaña agreste.

Puede ser una buena herramienta para esas secciones de montaña de los clubes, formaciones federativas, incluso guías, donde la gente a la que se forma no recuerda al día siguiente como era eso de coger unas gazas para no llevar la cuerda arrastrada y sin tensión…

¿Cómo ha sido la experiencia de publicar un libro?

El libro se ha editado en la Editorial Cordillera Cantábrica, una pequeña pero pujante empresa asturiana dirigida por Alberto Boza, fundador y editor, el cual es un reconocido escalador con un bagaje impresionante.

Y, el proceso de por fin ver reflejado el trabajo de 25 años de “vida laboral” en la montaña, ha sido increíble. Aunque muchos nervios, miedo y búsqueda del detalle para intentar ser lo más correcto y preciso posible...

También he de decir que la relación escritor-editor ha sido muy fluida, ya que lo fui macerando durante mi estancia en la Antártida este pasado invierno, en la cual estuve varios meses como responsable del Área de Movimiento y Navegación en la XXXVII Campaña Antártica del Ejército de Tierra en la Base “Gabriel de Castilla” , y todo el contacto fue vía “virtual”, con un trato inmejorable y consejos preciosos para sacar adelante con éxito el manual. Ahora sólo queda esperar que al lector le guste y, sobre todo, le sea útil y práctico.

Por otra parte, y después de darle muchas vueltas durante la fase de preparación, decidí “ceder”, “donar”, los beneficios generados por derechos de autor al Patronato de Huérfanos del , y así está reflejado en el contrato y página de agradecimientos, pues al final, de bien nacido es ser agradecido, y tras 32 años en la “empresa”, creo que poco le devuelvo por todo lo recibido.

¿Tienes en mente publicar algún otro libro centrado en algún aspecto que creas que merece especial atención?

Pues la verdad es que por ahora no tengo nada previsto, aunque esta cabeza que tengo no para mucho, y proyectos siempre hay.

Por ahora, centrar la jugada en la familia, que es a la que le robas el tiempo al final, disfrutar de ella, y seguir intentando aprender y mejorar a diario, para quién sabe si en un futuro volver a escribir unas páginas.