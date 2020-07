El valenciano Jaume Peiró y el madrileño Álex González nos mandaban estos días una nota sobre su última actividad: la Integral de Peuterey. Toda una clásica que han disfrutado al máximo después de estos meses tan complicados debido al confinamiento. Ellos mismos nos lo contaban así:

“Ayer hacíamos cumbre en el Mont Blanc (4.810 metros) por su ruta más larga, con más desnivel y quizá más exigente: la Integral de Peuterey. No íbamos a hacer esa actividad en esta ventana, pero cuando nos dimos cuenta que había cuatro días de buen tiempo, no lo dudamos. El jueves aproximamos al refugio Borelli para dormir allí. El viernes nos levantamos a las 3 de la mañana, aproximamos a la Aguja Negra, escalamos sus 1.200 metros de ruta y llegamos a las 16h a cumbre. Hicimos vivac allí porque había niebla y no queríamos rapelar con poca visibilidad. El sábado nos levantamos a las 4:30, hicimos los 16 rápeles de la Aguja Negra, cruzamos las Damas Inglesas, pasamos por el Craveri, subimos a la Aguille Blanche Norte y Sur, hicimos los seis rápeles al Collado de Peuterey y dormimos en el glaciar. Ayer, nos levantamos a las 4:30, escalamos el Grand Pillier d'Angle, hicimos todas las aristas y placas de nieve y hielo hasta el Mont Blanc de Courmayeur y 30 minutos después, a las 12:15, hicimos cumbre en el Mont Blanc. Esta mañana hemos llegado a Chamonix. Ha sido la actividad que más hemos disfrutado y que más nos ha exigido. Hay que escalar muy rápido y tener una buena logística. ¡Aventurón!”