Humanizar la tecnología

Nadie discute la importancia de la tecnología en nuestro mundo, por ello desde el año 1990 es una asignatura indiscutible en la Educación Secundaria Obligatoria, principalmente por ser la tecnología la doctrina encargada de resolver múltiples problemas, como diagnósticos médicos, comunicaciones, etc. Sin embargo la tan necesaria tecnología no siempre se está empleando para resolver los problemas de las personas y si para aumentar la riqueza de unas pocas personas respecto al resto, desnaturalizando su finalidad.

La tecnología empleada en las Redes Sociales se ha demostrado perversa por el mal uso que le han dado empresas como Cambrigde Analytica. Se nos vende que un bot atiende a un cliente mejor que una persona, cuando un bot lo único que hace es seguir los algoritmos o protocolos que le indican las empresas que no quieren utilizar a las personas para resolver los problemas de sus congéneres. Cuando no hay pandemia y vamos a un supermercado y le pagamos a una máquina antes que a una persona que está en caja, desprestigiamos el contacto humano en favor de una máquina que ahorra personal pero nos roba empatía y algo de socialización. Esa tecnología que incorpora mecanismos, estructuras, software y hardware, que incluso podría disponer de algoritmos de Inteligencia Artificial como GPT-3 para hablar con la clientela, reemplaza relaciones humanas sin aportar un valor añadido.

Como ejemplo indicar que la tecnología para muchas personas es utilizar y pagar con un iPhone o un Samsung, o disponer de una nueva PlayStation…, pero me tomo la libertad de aportar unas pocas ideas que la tecnología está desarrollando, y no las encontramos por todas partes, como si podemos encontrar móviles de última generación. Estas ideas son las siguientes: a) Desarrollar robots que toquen a las personas infectadas de COVID evitando el contacto directo de tantos sanitarios que han sido infectados, dejando a los sanitarios el trato humano; b) Desarrollar Nanorobots que penetren en nuestro organismo para determinar exactamente cualquier anomalía de nuestro organismo y solucionen dichas enfermedades; c)Determinar en cada momento quien nos está localizando para poder denunciar el uso delictivo de otra tecnología que salva muchas vidas, como es la tecnología de la localización inmediata de cualquier persona, al contar las personas con una pulsera o dispositivo que nos permita estar localizados para poder determinar nuestra posición en caso de secuestro, accidentes, niñas y niños desaparecidos, emigrantes que mueren en alta mar, etc. d) Tecnología para poder seguir el rastro de nuestras pequeñas aportaciones a la hora financiar la economía de los países emisores de emigrantes, sin tener miedo del mal uso que puedan hacer con nuestro dinero; e) Producir materiales biodegradables para cualquier necesidad, evitando al máximo la contaminación que producen nuestros residuos; f) Producir alimentos ecológicos a gran escala que satisfagan las necesidades básicas de los seres humanos; g) Y para terminar con estos posibles ejemplos un último apunte ya mencionado por un servidor, disponer de la tecnología necesaria para que las subvenciones al transporte vayan a parar a las personas y no a las empresas.

Todo esto no es ciencia ficción, es tecnología que se está llevando a cabo. No es sólo software y hardware también son materiales, estructuras, mecanismos, electricidad, electrónica, etc. que realmente ayudan a nuestros semejantes, haciendo rentables a las empresas desarrolladoras que generan empleo al tiempo que solucionan los problemas de las personas.