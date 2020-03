Vox impide la entrada a su asamblea general al sector crítico, liderado por el canario Carmelo González

Vox ha impedido este sábado al sector crítico de Vox, liderado por el canario Carmelo González, la entrada a la asamblea general que el partido celebra en Vistalegre. La candidatura alternativa a Abascal, Vox Habla, ha denunciado en las últimas semanas presuntas irregularidades en el proceso de primarias y está realizando los trámites para impugnar el proceso por la vía judicial.

González explica a Canarias Ahora que más de una hora antes de que diera comienzo la asamblea, él y su equipo se encontraban en las inmediaciones del centro para disponerse a participar en esta asamblea. Sin embargo, no se les ha permitido la entrada. Vox sí había anunciado que, por temas de aforo, tendrían prioridad los cargos públicos y orgánicos del partido. Sin embargo, Vistalegre, señala tiene aforo para unas 15.000 personas y asegura que contó "poco más de 5.000".

El militante subraya que tanto a él como a su equipo se le habló de malas formas, llamándoles "mentirosos" y apuntando que "sabían a lo que venían". Y es que, desde que González anunciara su intención de presentarse a las primarias del partido fue cesado de su puesto de jefe de comunicación en Canarias. Según explica, había manifestado su intención de presentarse antes de comentarlo en el programa de Buenas Tardes Canarias e insiste en que respetó las normas y los plazos.

Afiliados del sector crítico liderado por Carmelo González (c), intentan acceder a la Asamblea General Ordinaria de Vox. EFE/Luca Piergiovanni

Todo el equipo de Vox Habla estudiará ahora los estatutos de la formación para tratar de impugnar esta asamblea a la que no se les ha permitido asistir. Paralelamente, continúan con los trámites para demandar al partido por presuntas irregularidades cometidas en las primarias, anomalías que la dirección estatal niega.

González señala que desde que fue cesado no ha recibido ninguna noticia de sus compañeros que son diputados por Canarias y con quienes afirma que mantenía una buena relación e insiste en que su único objetivo es el de "fortalecer los mecanismos democráticos del partido".

El candidato crítico indica que aún nadie le ha informado oficialmente sobre represalias como la expulsión del partido y que a día de hoy sigue siendo militante. González se manifiesta además en descuerdo con el hecho de que "40 de los consejos ejecutivos provinciales hayan sido sustituidos por gestoras a dedo, por ceses o dimisiones". En este caso se encuentran las dos provincias de Canarias. En Las Palmas, el presidente, Ricardo Baña, dimitió al ser condenado por delito fiscal. En Santa Cruz de Tenerife, también hay una gestora después de que se apartara a su presidente, Alejandro Gómez.

El actual secretario general de Vox, Santiago Abascal, ha vuelto esta semana a ser objeto de polémica por una entrevista realizada en una cadena estadounidense en la que el presentador le deja en evidencia con sus argumentos sobre inmigración. El líder del partido de extrema derecha aseguraba en antena que las personas en situación irregular en España se benefician de ayudas. El periodista le apuntó que "La oficina económica del Gobierno y un estudio de La Caixa, una de las principales instituciones financieras, asegura que los inmigrantes reciben el 5,4% del gasto público y aportan a los ingresos totales el 6,6%. Tienen un saldo neto de contribución de 5.000 millones de euros". Datos que "chocan" con la afirmación de Abascal de "mi familia primero".

Además, el periodista le afeó que "los que reciben ayudas públicas no son inmigrantes ilegales, ya que si no no podrían recibirlas", a lo que Abascal respondió que "es imposible" conocer el dato. "Usted está creando el problema sin conocer el dato", respondió el periodista, a lo que añadió: "¿qué piensa usted si esta respuesta que usted me acaba de dar la hubiera dado México, Venezuela o Argentina cuando recibieron ingentes cantidades de españoles que salían buscando un futuro mejor, que llegaron de manera irregular a esos países y se integraron, aportaron y contribuyeron al desarrollo económico y social?"