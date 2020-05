¿Volver a las aulas antes de Septiembre o esperar? estas son las reivindicaciones de los sindicatos en Canarias

¿Debe al alumnado volver a las aulas antes de Septiembre? El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, aseguró el pasado martes que de manera general el alumnado no volverá a las clases presenciales hasta después del verano, sin embargo, puso sobre la mesa que las escuelas infantiles para menores de seis años cuyos dos padres no puedan teletrabajar sí podrán abrirse y que se habilitarán clases voluntarias para los alumnos de cursos que den acceso a titulación (4º de ESO, 2º de Bachillerato y de FP y último curso de Enseñanzas de régimen especial). Sin embargo, se trata de una postura que, en general, no convence a los sindicatos en Canarias, que en general piden medidas de seguridad para evitar que las escuelas sean foco de contagio.

El sindicato mayoritario de la enseñanza en Canarias, Anpe "hay múltiples aspectos en materia educativa que deben regularse de manera urgente, tal como están haciendo otros países, por lo que hemos exigido que la Consejería elabore urgentemente un plan de retorno a las aulas que garantice la seguridad de toda la comunidad educativa". De hecho, recuerda que las ratios actuales no permiten cumplir con las directrices sanitarias y pide a Educación que se fije en el modelo de Francia, que ya ha reducido el número de alumnado por aula.

El sindicato ANPE Canarias ha querido destacar con motivo de la celebración del Día del Trabajador la "actitud ejemplar y de entrega" que está teniendo el profesorado durante el estado de alarma motivo por el coronavirus, agradeciendo así su "esfuerzo y profesionalidad".

Por su parte, el siguiente sindicato en número de delegados en la Mesa Sectorial de Educación, STEC-IC rechaza esta posibilidad apelando al desgaste del profesorado y a que la pandemia continúa. "No queremos que los centros educativos se conviertan en focos de contagio y nuestro propósito es prevenir cualquier tipo de riesgo para la salud de la Comunidad Educativa".

Este sindicato insiste en que el profesorado canario, "demostrando su profesionalidad, ha intentado por todos los medios a su alcance cumplir con la normativa y ahora ni entiende, ni comprende que tenga que volver a las clases presenciales en las actuales circunstancias después del esfuerzo, el estrés y el desgaste mental y físico que conllevó la adaptación al trabajo telemático. Entendemos que su labormerece más respeto".

Así mismo, indica que tampoco se entendería que parte del alumnado pueda asistir a las clases presenciales voluntariamente, mientras el resto de sus compañeros/as lo hace a distancia, ya que se abriría una nueva brecha en la ya fragmentada Comunidad Educativa Canaria.

Con respecto a la EBAU, STEC-IC demanda a la Consejería que reflexione antes de actuar "y que no modifique el calendario sin consultar a los docentes, puesto que posiblemente haya nuevas modificaciones que hacer". La Comisión Organizadora de la Evaluación de Bachillerato para Acceso a la Universidad (EBAU) 2020 en Canarias aprobaba este jueves la modificación del calendario de la convocatoria ordinaria de dicha prueba para ampliarlo un día, de forma que los exámenes se celebrarán del 1 al 4 de julio.

CCOO exige la convocatoria de la mesa sectorial para clarificar los criterios de la desescalada en el ámbito educativo, que no han sido negociados con las organizaciones sindicales representativas del profesorado. El sindicato asegura en un comunicado que comparte que la vuelta a la actividad lectiva presencial se produzca en septiembre, pero entiende que las excepciones que se han regulado pueden dar pie a algunas comunidades a interpretarlas de forma abusiva.

Para CCOO algunas de las medidas anunciadas por el Gobierno "tienen más que ver con la conciliación que con la educación". "Especialmente llamativo resulta el caso de Educación Infantil, etapa en la que el Gobierno Estatal ha previsto que se acoja en los centros educativos al alumnado cuyos progenitores acrediten que tienen que trabajar presencialmente.

El sindicato considera que la vuelta del alumnado de los centros de Educación Especial no puede quedar sujeto exclusivamente a la voluntariedad de las familias, si previamente no ha existido una planificación y evaluación de la actividad que garantice una adecuada atención.