Una simulación muestra cómo las restricciones del movimiento ayudan a ‘aplanar la curva’ del virus

Un vídeo resume los resultados de unas simulaciones publicadas en el Washington Post que muestran la importancia de las restricciones del movimiento para frenar la expansión de un virus como el COVID-19.

En el vídeo se muestran simulaciones de cuatro escenarios con distintos niveles de movimiento de la población. Cuanto más se mueve la población, más rápido se propaga el virus y más probabilidades de que se sature el sistema sanitario. La restricción del movimiento permite “aplanar la curva” de contagios y, aunque toda la población se infecte finalmente, el goteo de casos no saturaría el sistema sanitario.

El modelo se basa en un virus hipotético, no tiene en cuenta las muertes y asume que alguien se recupera no se puede volver a infectar. No pretende hacer predicciones de lo que va a ocurrir con el COVID-19, pero muestra claramente por qué es importante quedarse en casa durante esta crisis.

Para leer el artículo completo del Washington Post en Español, pincha aquí.