Un 'me too' canario señala por agresión sexual al presidente del Club Baloncesto Gran Canaria y él lo niega

Varios testimonios anónimos llevan semanas publicándose en una red social señalando al presidente del Club Baloncesto Gran Canaria, Sitapha Savané, por violencia sexual y machista. Este me too canario se ha ido recogiendo en la cuenta #hastaelKonejo donde no se menciona al exjugador, pero sí que se dan pistas. Este periódico ha intentado contactar con las víctimas más allá de recoger sus relatos en esta cuenta, pero de momento no ha sido posible. Este fin de semana, el exjugador ha anunciado que emprenderá acciones judiciales. “Han salido acusaciones muy graves y totalmente falsas hacia mi persona. El asunto está en manos de abogados para interponer una demanda y que estas calumnias no queden impunes”, ha dicho. Preguntado por este periódico, ha dicho que está pendiente de las instrucciones de los abogados y ha pedido tiempo para contestar.

“El tipo abusó de mí amenazándome con que era famoso y que si decía algo jamás me creerían. A día de hoy está en la directiva de GC, elogiado en redes, periódicos y demás como un grande súper respetuoso, hombre de familia adorado por todo el mundo pero yo nunca olvidaré que me rompió la vida, algún día pagará por ello… espero”, recogía uno de los testimonios.

A esa publicación se le añaden otras que apuntan a que ha reunido el valor para contar en esta cuenta su “terrible experiencia” con “el jugador de baloncesto”. “Decidí esta mañana contárselo a una amiga y estoy en shock porque me ha dicho que a su prima y a una amiga este impresentable hace años las invitó a unas copas en La Laguna después de lo que las dos empezaron a sentirse mal. La amiga de su prima se desapareció y después de buscarla montón de tiempo la encontró rota llorando sentada en una acera. Dice que ese cerdo la había metido en el baño y le había hecho de todo. Estoy rota, ninguna de las chicas quiere hablar ni contarlo pero mi amiga me lo contó en confidencia y hoy nos hemos dado el abrazo más grande que nos habíamos dado en muchísimo tiempo llorando las dos”, relataba. “¿Hasta cuándo esta mierda?”, se preguntaba.

Otro de los testimonios anónimos, siempre según lo publicado en la cuenta #HastaelKonejo, señalaba que tuvo una “experiencia espantosa” con un jugador como el que se describe en las historias publicadas. “Quizás sea el mismo. Jugaba en el Tenerife y en el Gran Canaria y ahora es parte del management del Gran Canaria. Yo era una niñata inocente, me engatusó, me engañó y abusó de mí. Me hizo cosas terribles sin mi consentimiento. Luego, estuvo semanas amenazándome”, dijo.

En otra de las publicaciones se alude a que “siempre usaba el mismo modus operandi” que se describe en los demás relatos, que habla también de abusos y amenazas.

La cuenta #HastaelKonejo ha publicado un post en la mañana de este lunes, después de pronunciarse Savané en sus redes sociales y ha vuelto a incidir en que sí que cree a las víctimas. “Hermanas, yo sí las creo”, apunta la persona que está detrás de este perfil y cuya publicación suma numerosos me gusta y comentarios. Preguntada por este periódico, asegura que aún no ha recibido noticias de actuaciones judiciales al respecto.

El Cabildo de Gran Canaria, propietario del Dreamland Gran Canaria, ha dicho este lunes que no tiene constancia de ninguna denuncia formal contra Sitapha Savané y no tiene previsto por el momento tomar ninguna medida en relación con esos anónimos. Así lo ha señalado a EFE el presidente de la corporación, Antonio Morales, al ser preguntado por esta cuestión durante su visita a los trabajos de mejora de una carretera en Valsequillo.

“Nosotros no tenemos constancia de ninguna denuncia y, por otro lado, sí tenemos la confirmación de que el presidente del Dreamland Gran Canaria ha anunciado una demanda porque entiende comprometido su honor con bulos y falsedades”, ha apuntado Morales.

Este periódico publicó hace unas semanas sobre ese movimiento que se estaba gestando en las redes sociales en Canarias. “Esto empezó ”de casualidad“. Todas sabemos que todas vivimos violencia sexual a lo largo de nuestra vida de una manera u otra. Ahora mismo se quiere atribuir la violencia sexual a los migrantes, pero esta violencia no es una novedad, es, de hecho, histórica. Además, cuando se señala a un grupo minoritario de la población, se le quita peso a las agresiones sexuales, ya que parece que son menos de las que son. Esto ha pasado siempre; lo que pasa es que la hermandad entre los hombres y el silencio de las mujeres ha permitido perpetuar este secreto a voces”, subrayó a este periódico la mujer que lleva esta cuenta, que prefiere guardar su anonimato.

Cree que contar estas experiencias puede resultar reparador para las víctimas. “Todas sabemos que son muchas, pero yo creo que no sabíamos que éramos tantas. Y tan cerca. Eso te da, de alguna manera, un poco de paz a ti misma”.

Esta mujer que está recabando los datos en su cuenta subraya que existe mucho miedo y que ya le han escrito varias víctimas que han compartido su testimonio para pedirle que lo borre por amenazas. “Hay muchos testimonios que no he subido a petición de las víctimas por miedo a represalias, tanto físicas como laborales. Estas personas no solo son figuras públicas, sino que todos están en un puesto de poder con respecto a las víctimas, pudiendo influenciar, limitar o incluso impedir el poder trabajar en ciertas industrias en Canarias. Por ahora, sigue habiendo mucho miedo, pero desde aquí las animo a todas a dar un paso adelante, y que, de una vez, el miedo lo tengan ellos”, remarca.

Este periódico publicó entonces un correo electrónico con el fin de seguir indagando en esos testimonios anónimos, sin que hasta el momento haya podido ampliar información sobre los hechos denunciados que señalan a personajes públicos como el exjugador de baloncesto. La persona que lleva la cuenta de #HastaelKonejo ha señalado a este periódico que hasta ahora no ha recibido ninguna denuncia del presidente del C.B. Gran Canaria.

Sitapha Savané es presidente del CB Gran Canaria. Jugó entre 2004 y 2012, y entre 2015 y 2016, en el equipo insular. En su Twitter se definde como “feminista”.