Pedro Martín (PSOE): “Rosa Dávila (CC) prometió que en 90 días daba solución a las colas en Tenerife y la realidad es que están peor”

Pedro Martín está en Tenerife y en Madrid; en el Cabildo insular, como responsable del principal grupo de la oposición, el PSOE, la formación que ganó las elecciones en mayo de 2023, y en la Cámara Alta, tras ser elegido senador por Tenerife. Son sus actividades políticas principales a escalas insular y nacional. Pero a ello suma otra labor más, de tipo orgánica, de partido, por su condición de secretario general del PSOE en Tenerife.

Ahora, seis meses después de dejar el puesto de presidente insular, tras ganar las elecciones pasadas al Cabildo y no haber podido cerrar un pacto que le diera la mayoría absoluta en el pleno gracias al apoyo de CC o del PP, sigue liderando la oposición en la Corporación insular, donde esos dos partidos, unidos, son los que sostienen el Gobierno de Tenerife y la presidencia de la nacionalista Rosa Dávila.

Desde esa otra posición, Martín hace balance en esta entrevista de lo que se lleva de mandato, una trayectoria con la que no está nada conforme y en la que Dávila lleva “una vida permanente de anuncios, de estar en redes sociales y de presentar como propias iniciativas tramitadas” en el periodo anterior por el que fuera su ejecutivo.

Como reflejo del que considera rasgo político principal de la actual presidenta, pone un ejemplo que valora como contundente: “Seguimos preguntándonos qué ha sido de los 90 días en los que [Rosa Dávila] prometió que resolvería los problemas de tráfico en la isla de Tenerife. Anuncios y humo”.

Martín además afirma que en la atención del gran incendio forestal iniciado en Arafo y Candelaria hubo “descoordinación” y advierte que hoy “la realidad es que CC está controlando las instituciones donde gobierna y el PP está asumiendo un papel subsidiario”. Sobre la polémica del youtuber que se dejó subir al pico del Teide, con el beneplácito de las autoridades insulares y sin cumplirse los protocolos de seguridad y trámites administrativos, entiende que “el asunto debe saldarse con la dimisión o cese de quien ha permitido esto”.

¿Qué balance general hace, solo a grandes rasgos, de estos seis primeros meses de mandato de CC-PP en el Cabildo de Tenerife, donde ahora su partido es el principal grupo de la oposición? ¿Y de su trabajo en la Cámara Alta como senador por la misma isla?

Comenzaré por el final. Mi experiencia en el Senado es que el debate político se ha convertido en un ejercicio de deslegitimación del Gobierno de Pedro Sánchez por parte del PP y de Vox, lo que tratan de trasladar a la calle. Pese a ese ruido, trabajamos en esa Cámara para agilizar trámites que permitan el traslado de menores migrantes a otras comunidades autónomas, como el más reciente caso de País Vasco. Además, hemos mantenido encuentros con representantes de AENA, con la intención de avanzar en las mejoras previstas para los aeropuertos canarios y, en concreto, el de Tenerife.

En el Cabildo de Tenerife, estos seis primeros meses han revelado la tremenda carencia de la señora Rosa Dávila [actual presidenta insular, de CC] de un proyecto con fundamento, con contenido, lo que necesita Tenerife. La suya es una vida permanente de anuncios, de estar en redes sociales y de presentar como propias iniciativas tramitadas en el mandato pasado. Así, anuncia el impulso de su Gobierno a los trenes de Tenerife, que cuestan varios miles de millones de euros, pero no cuenta que en los Presupuestos insulares de 2024 ha previsto cero euros para el tren del Sur y 50.000 euros para el del Norte. Presenta mejoras en carreteras, como las de La Victoria, Güímar o Santa Úrsula, y resulta que son proyectos que dejamos hechos nosotros o que incluso ya habíamos iniciado las obras. Y nuestro gran problema es la movilidad. Seguimos preguntándonos qué ha sido de los 90 días en los que prometió que resolvería los problemas de tráfico en la isla de Tenerife. Anuncios y humo…

El PSOE canario ha aplaudido el nombramiento del expresidente autonómico Ángel Víctor Torres, tras no formar gobierno en el archipiélago, como ministro de Política Territorial y Memoria Democrática. Ello ha implicado la salida del Cabildo de Tenerife de Berta Pérez y la marcha a Madrid de Antonio Olivera, ambos tinerfeños y ahora en el equipo del también secretario general del PSOE en Canarias. ¿Cuál es su valoración de esta nueva situación y cómo se ha debido reestructurar el grupo socialista en el Cabildo por la pérdida de Berta Pérez, pieza clave en el Gobierno insular que usted presidió en el periodo 1999-2023?

Sin duda, tener un ministro canario es importante y, además, si es alguien con el conocimiento y la capacidad de trabajo de Ángel Víctor Torres, pues una magnífica noticia. Considero un acierto los nombramientos que ha hecho Torres en su nuevo equipo, con Antonio Olivera y con la que fuera mi vicepresidenta segunda en el Cabildo de Tenerife, Berta Pérez, en este caso como subsecretaria de Política Territorial y Memoria Democrática. Pérez reformó y modernizó el Reglamento Orgánico del Cabildo Insular de Tenerife (ROCIT). Con ella, redujimos a 24 horas el tiempo máximo de espera en la atención al público. También impulsamos la oficina insular de apoyo a los municipios y, entre otras medidas más, dimos un vuelco en modernización digital. Por esto y por mucho más, sé que ella hará una gran labor en el Gobierno de nuestro país.

El pacto CC-PP estaba cantado en el Cabildo de Tenerife como también así ocurrió en el Ejecutivo autonómico, en este caso con la suma de otros dos partidos minoritarios. CC, que fue la segunda fuerza más votada en los dos casos, siempre pacta con la tercera y sucesivas para alcanzar las presidencias de los gobiernos. Otra vez más así ocurre. ¿Quién manda en el Cabildo actualmente: solo Rosa Dávila y CC o la actual presidenta y algo el cabeza de lista del PP, Lope Afonso?

En el Cabildo de Tenerife, la fuerza más votada ha sido el PSOE. Ante la realidad de que CC y PP tenían un pacto de gobernabilidad, incluso desde antes de las elecciones, decidí dar un paso a un lado y asumir mi papel en la oposición. Ahora, tenemos una presidenta con un escaso trabajo de contenido, pero con un numerosísimo equipo de personas contratadas para promocionar su imagen. Por otro lado, el vicepresidente Lope Afonso está trabajando, pero no se nota porque se le invisibiliza. Mientras, desde el PSOE hacemos una oposición contundente en aquellos asuntos que nos parece que el Gobierno insular está fracasando, como son el impulso a las carreteras y al municipalismo, la atención al sector primario o las políticas de igualdad...

Eso sí, ser crítico no puede significar oponernos a todo. Hemos apoyado en más de una ocasión al Gobierno en asuntos que consideramos de interés para la isla. Lo tenemos claro: somos una oposición que no baja la cabeza, que no se acobarda, que no se calla sumisa para no enfadar a CC por si resulta que un día se da la posibilidad de que nos dejen gobernar con ellos… Esos tiempos, si los hubo, han pasado.

En el mes de diciembre, como es habitual, se aprobaron los Presupuestos Generales del Cabildo de Tenerife para 2024, por cierto, con el apoyo de Vox. ¿Por qué el PSOE votó en contra? ¿Qué cuestiones no le gustan del documento ya aprobado?

Esos Presupuestos han sido aprobados con los votos de CC, PP y Vox. No quisieron negociar con nosotros, ni tampoco con los municipios. Para mejorar los Presupuestos de 2024, el PSOE presentó 50 enmiendas parciales y solo aceptaron una. A Vox, desde luego, muchas más... Pese a ser unos Presupuestos expansivos, hay partidas que han bajado de una manera sangrante, como ha ocurrido con la disminución del gasto en Igualdad, en el 9%, y los de Diversidad, en el 52%. Lo mismo ocurre con Movilidad, donde apenas sube el 1%, pese a los anuncios, o con Carreteras, donde también hay un recorte del 11%.

Tenerife, como usted bien sabe e incluso lo sufre, tiene un problema gravísimo de movilidad por carretera que no tiene rápida solución, mucho menos si se siguen acumulando vehículos en la actual red viaria, muchos de ellos de alquiler, por cierto. Dávila dijo en campaña que eso ella lo tenía encaminado o casi arreglado, en alusión a las colas de la autopista del norte, la TF 5, en 90 días, pero todo sigue igual o quizá peor. ¿Fue muy atrevida o es solo populismo?

Evidentemente, Rosa Dávila ha defraudado a los votantes que confiaron que en 90 días iba a dar solución a las colas de las autopistas en Tenerife. La realidad es que, en este momento, las colas están peores. Además, las supuestas medidas que ha anunciado no son más que ocurrencias de las que no nos da datos. Ella habla de “sus impresiones”. Ha cerrado el acceso a la TF-5 por Guamasa, generando un caos circulatorio a esos vecinos, a los de Tejina, Tegueste y localidades cercanas, y no nos ha dado datos de ese experimento, ni siquiera ha recibido a los vecinos. Por otro lado, dice que apuesta por los trenes, pero no les pone presupuesto. Dice que va a hacer un carril Bus-VAO y pone solo 15.000 euros. Con eso no da ni para comprar las señales de tráfico.

Nos habla de un acuerdo con las grúas para que lleguen a cualquier accidente en menos de 15 minutos y ya es una evidencia que eso no ha sido más que propaganda... Mientras, no impulsa los proyectos de carreteras que la isla necesita desde hace más de 20 años y que el propio Adán Martín ya había planteado. El Gobierno de Canarias y nosotros dejamos proyectos de carreteras listos para su licitación, con los informes ambientales aprobados y la financiación necesaria. Este es el caso de la variante de La Laguna o de los nuevos tramos de Adeje a San Isidro en el la TF-1, la autopista del Sur... Pero la presidenta los bloquea. Tenerife necesita esas obras y es lamentable el papel del Cabildo.

El verano pasado la isla, en gran parte de su extensión dominada por la naturaleza y el medio rural, recibió el impacto de un violento incendio forestal… El resultado ya usted lo conoce: dramático. El Gobierno de Canarias y el Cabildo de Tenerife sostienen que todo se hizo bien o lo mejor posible, pues sobre todo no hubo víctimas humanas ni daños materiales de consideración. Pero el asunto es que Tenerife se ha quedado muy fea y el destrozo ha sido como nunca antes visto, desde la dorsal de La Esperanza hasta el Cabezón en Los Realejos, con impactos en el parque nacional del Teide. La recuperación llevará años. No he visto ni leído que alguien, un político, haya sido muy crítico con la gestión de la extinción, tampoco en el PSOE. ¿No se pudo hacer mejor? ¿Cuál es su opinión sobre el trabajo realizado por los gestores públicos de la tragedia?

Durante el gran incendio que asoló Tenerife en verano y en meses posteriores, nos pusimos al lado de los gobiernos en el Cabildo y en Canarias. En esos momentos, considero que la oposición no puede aprovechar para criticar ni para cuestionar la gestión del incendio. Pasado el tiempo, podemos analizar la situación y afirmar que hubo descoordinación. Que había consejeros que, en vez de estar en su puesto, salían fuera de viaje; que los alcaldes y las alcaldesas se enteraban de la información del incendio por la prensa, porque no se les convocaba a reuniones, ni siquiera telemáticas.

Además, se establecieron evacuaciones de vecinos fuera de su municipio, sin tener en cuenta que en su pueblo tenían instalaciones adecuadas. Cuando fui presidente del Cabildo de Tenerife, en situaciones similares, tenía reuniones diarias por videoconferencia con los municipios y sus representantes. Informábamos a los portavoces de la oposición y teníamos un importante trabajo de coordinación con los diferentes equipos profesionales y voluntarios. Dejábamos trabajar a los técnicos contra incendios sin imponer criterios políticos. En este caso, creo que hubo bastantes carencias. Para corroborar lo que le estoy diciendo, solo hay que preguntar a algunos alcaldes o a responsables medioambientales municipales que estuvieron en aquel incendio…

El incendio forestal arrasó con madera almacenada en zonas afectadas que no se había podido vender tras lanzarse concursos que resultaron fallidos. Ahora, por los trabajos de limpieza y de gestión forestal tras el fuego, la cantidad de madera será mucho mayor y ese recurso puede suponer un gran ingreso para las arcas del Cabildo. ¿Sabe usted qué se va a hacer con ese patrimonio público? ¿Estarán vigilantes?

Nosotros impulsamos en el mandato anterior la subasta de madera. En algunos casos, funcionó bien, pero hay que reconocer que, en otros, se quedaban desiertos los concursos. Hemos de hacer más asequible la compra de esa madera. También es importante poner a disposición de los usuarios las grandes cantidades de pinocha que tenemos en nuestros montes, que, por su difícil acceso, no recogen ni particulares ni pinocheros. No podemos esperar a que sea el ganadero o el agricultor el que lo haga. Eso era antes. Tiene que ser una labor en la que se implique el Cabildo de Tenerife. Apoyaremos al Gobierno insular en cualquier medida en este sentido.

La presidenta insular está en todos los sitios; no pierde una oportunidad de salir en los medios, ya sea hablando del tráfico, del tiempo, del turismo, del Teide... Se ha convertido en la portavoz de todo y lo hace sin aparente oposición. ¿Cree que el PP se deja llevar o es que todo está controlado de arriba abajo por CC en el Cabildo? ¿Qué papel juega el PSOE, el partido con más consejeros y el que ganó las elecciones, ante ese panorama?

La presidenta Rosa Dávila aparece permanentemente en los medios, en las redes sociales y en actos y eventos de todo tipo… Su ansia de publicidad la lleva a acaparar toda la representación institucional del Cabildo de Tenerife, incluso cuando ese ámbito, en el reparto de áreas, le corresponde al PP. Ellos sabrán si esta es la mejor manera de gestionar un Cabildo. El papel del PSOE es, sin duda, de menos publicidad y más propuestas de calado, con contenido, aunque luego perdamos las votaciones. Planteamos, según buenos resultados demostrados, un programa de empleo insular con la participación de los municipios. La atención la poníamos en las personas con Formación Profesional, graduados universitarios que necesitan una primera oportunidad y personas con discapacidad que, al terminar sus estudios, se incorporen a empresas… Lo rechazaron.

Defendemos al sector primario con propuestas de mejora de la financiación, con incrementos, como hicimos nosotros en los presupuestos del pasado mandato, para poder mejorar así las redes de abastecimiento de agua, incrementar la desalación, la mejora de las balsas…, para dar apoyo a un sector que ya casi no tiene vocaciones, como ocurre con el pesquero... Hemos defendido, y nos lo han rechazado, que la distribución de los recursos en materia de rehabilitación de vivienda se haga en los 31 municipios de la isla, pero se le ha dado dinero a un solo municipio según el criterio de la presidenta. Otro ejemplo más simple: el estadio Heliodoro Rodríguez López, propiedad del Cabildo, no puede seguir como está. Han puesto dos millones de euros para todo 2024. Con eso, no da ni para renovar todos los asientos del estadio.

Finalmente, estamos muy preocupados por la deriva de las políticas de igualdad, donde se han impuesto importantes recortes, especialmente en la protección de mujeres víctimas de violencia de género. Este trabajo de denuncia a veces da resultado. Por nuestras críticas, en ocasiones rectifican y también sostienen que lo que decimos no es cierto, pero aumentan algunas partidas, aunque sea un poco. Menos es nada.

Hoy en día, Tenerife tiene algunos retos por delante: la conservación de la naturaleza, mucho más con la tragedia del incendio forestal y sobre todo en el parque nacional del Teide (soporta una carga de visitas que parece poco sostenible); la movilidad por carretera y a través de transporte guiado en la isla (qué pasará con el tramo del tranvía de La Laguna al aeropuerto de Los Rodeos o con la prolongación a La Gallega); la apuesta por una sostenibilidad integral en el marco de la Agenda 2030; la adaptación a los nuevos tiempos de la marca Turismo de Tenerife, y la gestión insular, en sintonía con los municipios, de los residuos domésticos… ¿Qué propone el PSOE en todos esos campos?

Solo esta pregunta daría para una entrevista completa. Desde el PSOE, lo que planteamos son acciones. Si hablamos del parque nacional del Teide, en lugar de eludir el debate, lo que hay que hacer es elaborar un nuevo Plan Rector de Uso y Gestión del Parque Nacional porque el actual está caducado. Si hablamos de sostenibilidad, pedimos al Gobierno insular que no pare los proyectos que ya se están ejecutando de tratamiento de aguas residuales y que amplíe su alcance en este mandato.

Tenemos que recordar que Tenerife tenía numerosas denuncias de la Unión Europea por vertidos de aguas negras incontroladas al mar y que el primer gran cambio se produjo en el pasado mandato, con el gobierno socialista, con el arranque de una inversión superior a los 200 millones de euros para acabar con ese atentado medioambiental. En cuanto a la marca Turismo de Tenerife, en nuestro mandato la vinculamos a criterios de sostenibilidad medioambiental, e hicimos auditorías para que la visita a nuestra isla de cualquier turista esté marcada cada vez más por criterios de sostenibilidad. De hecho, obtuvimos hace dos años la etiqueta Biosphere al fomento del destino sostenible.

Rosa Dávila y su director insular de Medio Ambiente, Pedro Millán, han generado estos días una crisis de imagen de la marca Tenerife a cuenta de los privilegios concedidos a un youtuber para subir al pico del Teide. ¿Qué opina de este asunto y qué responsabilidades van a pedir al Gobierno insular de CC y PP? ¿Alguien tiene que dimitir?

La pregunta lo dice todo. ¿Se puede autorizar la subida al pico del Teide sin ninguna autorización a un youtuber simplemente porque va a hacer publicidad para la presidenta Rosa Dávila? ¿Se puede justificar que se ponga en marcha el teleférico cuando está cerrado por motivos de seguridad solo para que el director insular se presente en el lugar y pueda justificar así que todo está en orden y todos los permisos están dados? Y todo esto… ¿para conseguir qué imagen de Tenerife? ¿Necesitaba Tenerife esa imagen? Lo lamentable es que la señora Rosa Dávila no ha querido dar explicaciones sobre este asunto y, lo poco que ha dicho ella o su equipo, ha sido tras haberlo denunciado públicamente el PSOE. Nos parece lamentable que, apoyado por el Cabildo, un youtuber pueda denominar “capo” a un director insular por su manera de conseguir autorizaciones, saltándose los procedimientos establecidos. Por supuesto, creemos que el asunto debe saldarse con la dimisión o cese de quien ha permitido esto.

A usted no se le escapa que hay votantes de la izquierda que no han comprendido ni digerido la alianza PSOE-CC en el Ayuntamiento de La Laguna. Llevaban tantos años en una pelea política y judicial tan intensa que este modo de hacer las paces no se termina de asimilar. ¿El PSOE de Tenerife ha valorado el impacto de esta decisión política, parece que impuesta desde Madrid en busca del apoyo de la diputada nacional de CC? ¿De verdad no se pudo sumar la mayoría por la izquierda?

Para el PSOE, la mejor opción hubiera sido un acuerdo con la izquierda en La Laguna. Sin embargo, no es siempre posible. Yo mismo he sufrido a una izquierda en el Cabildo insular enfrentada y dividida que, a menudo, votaba con CC y el PP contra las propuestas socialistas. Con actitudes como estas, que también se han dado en La Laguna, es muy difícil poner en marcha un gobierno progresista. Desgraciadamente, algunos a la izquierda del PSOE consideran que su principal rival somos nosotros y no la derecha.

Algunos sectores de su partido y votantes progresistas tampoco ven bien lo de duplicar puestos: usted es senador y presidente del grupo socialista en el Cabildo, y Patricia Hernández, lo mismo en el Parlamento y el Ayuntamiento capitalino, aparte de otros cargos orgánicos en el partido. ¿Cómo se explica esto para que sea entendido por el grueso de la población?

Cuando en el pasado fui diputado en el Parlamento de Canarias y alcalde, mi partido me pidió que no se duplicaran puestos. Renuncié a ser diputado y no puse objeción alguna. En este momento, por estrategia política, se ha tomado otra decisión, autorizada por mi partido. Ser senador me permite defender los intereses de la isla de Tenerife y, aunque es complicado, puedo alternarlo con el trabajo de oposición en el Cabildo. Me parecería bastante más triste que, por designarme senador, abandonara el Cabildo y me quedara en Madrid, porque es más cómodo y porque en el Cabildo sí estás en la oposición no cobras sueldo. Hubiera sido faltar a la confianza de las personas que me han dado su apoyo y que han hecho que el PSOE en el Cabildo de Tenerife sea el partido más votado.

Quedan tres años y medio por delante de mandato, ¿ve opciones de que cambie algo en el Cabildo, en la relación actual de fuerzas? ¿Y en el Gobierno de Canarias? ¿El acuerdo de CC con el PSOE en Madrid, para apoyar el nuevo Gobierno de Pedro Sánchez, ya deja esas vías cerradas?

Nosotros hemos dejado la puerta abierta a que pudiera haber un pacto PSOE-PP y lo hice también en el pasado, hace cuatro años. Sin embargo, el PP no ha aceptado el ofrecimiento. Ni siquiera aceptó que nos sentáramos para escuchar propuestas. Bueno, yo lo respeto. La realidad es que CC está controlando las instituciones donde gobierna y el PP está asumiendo un papel subsidiario. Pero cada partido toma las decisiones que considera.

¿Qué planes tiene el PSOE de Tenerife para recuperar poderío electoral y poder retornar a plazas clave como la de Arona, Guía de Isora, que usted conoce bien, y otras como quizá Santa Cruz de Tenerife o el propio Cabildo, donde es la fuerza más votada?

El PSOE es el partido que mejores resultados ha sacado tanto en Tenerife como en el conjunto de Canarias. Esto da una idea de la fortaleza de nuestra organización a escalas local y regional. Es verdad que hay municipios en los que, aún ganando las elecciones, nos hemos quedado en la oposición. Por eso estamos haciendo una labor de fortalecimiento de las agrupaciones, de trabajo desde el primer día en la oposición, con afán de ganar la confianza mayoritaria de la ciudadanía dentro de cuatro años. Volveremos a gobernar en Arona y en Guía de Isora porque somos la mejor opción de progreso para esos municipios.