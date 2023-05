La actual alcaldesa de Santander y candidata a la reelección por el Partido Popular en las elecciones municipales del 28 de mayo, Gema Igual, aprobó la venta de una parcela de propiedad municipal a su cuñada en su primera Junta de Gobierno Local en el cargo. El proceso por el que el Ayuntamiento de la capital de Cantabria sacó a subasta la finca municipal de 1.515 metros cuadrados y valorada en 777.784 euros se desarrolló a lo largo del año 2016, sin que la alcaldesa se inhibiera en el procedimiento pese a que la única empresa que pujó por el terreno era propiedad de Esther Gómez Baldonedo, esposa en aquel momento del alcalde de Arnuero, José Manuel Igual (PP), hermano de la regidora santanderina.

En esta finca que era de propiedad municipal, junto a la Autovía S-20 que une Santander y Torrelavega y en la principal vía de acceso a la ciudad, está instalado ahora un Burger King de dos plantas sobre una parcela que le costó a la empresa de la cuñada de la alcaldesa, Yisas, S.A., un total de 2.216 euros más del precio en el que estaba valorada por el Consistorio. Por los 780.000 euros que pagó en la subasta esta empresa tiene alojado ahora un restaurante de comida rápida de 452 metros cuadrados y un aparcamiento habilitado para sus clientes.

La finca municipal situada en la calle Josefina de la Maza era un terreno sin desarrollar en las afueras, en la zona de expansión de la ciudad y en un lugar privilegiado por su ubicación junto a la autovía de entrada y salida a Santander. Nadie había reparado en ella ni tenía ningún cometido en los planes del Ayuntamiento hasta que una empresa, Suelo Industrial de Tanos S.L., mostró interés y solicitó información al Consistorio, según la información municipal consultada por elDiario.es.

Por petición del equipo de gobierno, en aquel momento integrado únicamente por concejales del PP, los servicios municipales correspondientes comenzaron con el procedimiento necesario para valorar su coste en el mercado pese a que el contexto económico en 2016 no era el más propicio, ya que los coletazos de la crisis inmobiliaria aún se dejaban sentir y la construcción se había frenado en seco. La parcela era propiedad municipal desde el año 2008 y en aquel momento los servicios técnicos municipales la habían valorado en 868.833 euros.

El Ayuntamiento valoró finalmente la finca en 777.784 euros y la sacó a subasta, pero a la puja no concurrió la empresa que había mostrado interés inicialmente, Suelo Industrial de Tanos S.L., sino otra: la sociedad Yisas, S.A., propiedad de la cuñada de la alcaldesa y de su familia, que se hizo definitivamente con los terrenos donde está situada en la actualidad la franquicia de comida rápida.

Yisas, S.A. tiene por consejeros a varios hermanos Gómez Baldonedo. Según el registro, Esther Gómez Baldonedo es consejera y secretaria de la sociedad. Su hermano Carlos fue quien firmó la documentación relativa a la compraventa de la finca y una declaración de que no se incurría en incompatibilidad alguna como estipula el artículo 60 del texto refundido de la Ley de Contratos.

Dicho artículo recoge expresamente lo siguiente: “La prohibición se extiende (...) a los cónyuges, personas vinculadas con análoga relación de convivencia afectiva, ascendientes y descendientes, así como a parientes en segundo grado por consanguineidad o afinidad de las personas a que se refieren los párrafos anteriores, cuando se produzca conflicto de intereses con el titular del órgano de contratación o los titulares de los órganos en que se hubiere delegado la facultad para contratar o los que ejerzan la sustitución del primero”.

No obstante, a la hora de llegar la compraventa a la Junta de Gobierno Local, los servicios técnicos y jurídicos del Ayuntamiento no vieron inconveniente para dar su conformidad a la adjudicación. A preguntas de elDiario.es, la alcaldesa justifica en este hecho que no tuviera que inhibirse ni apartarse del proceso en el que se confirmaba esta operación inmobiliaria a favor de la empresa de su cuñada, aunque ella misma presidiera la Junta de Gobierno Local o fuera la persona habilitada para proceder a la firma de las escrituras de compraventa.

“Gema Igual no participa en la preparación del expediente de subasta de la parcela, que cuenta con todos los informes técnicos y jurídicos favorables y fue fiscalizado de conformidad por la Intervención municipal. Además, la subasta es un acto reglado fruto de una licitación pública, sin capacidad discrecional alguna por parte del ámbito político y que fue aprobada por unanimidad por el órgano de contratación”, señalan desde el equipo de comunicación de la alcaldesa como respuesta a este periódico.

Este medio ha intentado recabar también la versión de Esther Gómez Baldonedo sin que esta haya contestado a las preguntas trasladadas por correo electrónico y vía telefónica antes de la publicación de esta noticia.

Cambio político en el Ayuntamiento

La situación política en el Ayuntamiento de Santander cambió sustancialmente a lo largo de todo el proceso. Cuando se inició el procedimiento, Gema Igual era concejala de Turismo y Relaciones Institucionales, además de miembro de la Junta de Gobierno Local que presidía Íñigo de la Serna, quien días después abandonaría la Alcaldía para integrarse en el Gobierno de España liderado por Mariano Rajoy como ministro de Fomento.

Gema Igual, que había sido la número 2 de la candidatura del PP en las elecciones municipales, tomó posesión en su lugar el 17 de noviembre de 2016 y entre sus primeras decisiones en Junta de Gobierno celebrada cinco días después, el 22 de noviembre de 2016, fue la de adjudicar esta finca municipal a su cuñada.

Una vez vendida la parcela, se desveló el fin último de la operación: la instalación de un Burger King en un edificio de nueva planta. Apenas dos meses después de adquirir la finca definitivamente, en febrero de 2017, la cadena de comida rápida anunciaba una inversión de 2,5 millones de euros para instalar un nuevo restaurante en la ciudad. La cantidad económica anunciada incluía el edificio y el terreno, aunque finalmente la cuñada de la alcaldesa no se desprendió de la finca, que sigue siendo propiedad de su empresa, por lo que Burger King la ocupa presumiblemente en régimen de alquiler.

Promoción de la Alcaldía

El apoyo de la alcaldesa a este proyecto fue muy notorio en todo momento, ya que visitó las obras de Burger King en 2017, elogió los planes de la empresa a través de varias comunicaciones enviadas a los medios de comunicación o en sus redes sociales e incluso participó en el acto de apertura en 2019, sin que en ningún momento se hiciera público el carácter familiar en que se asentaba toda la operación urbanística.

Esther Gómez Baldonedo emparentó con la familia de Gema Igual al casarse con el hermano de la alcaldesa de Santander, José Manuel Igual, que también es un reconocido político en Cantabria y que tiene una gran relevancia dentro de la estructura orgánica del PP, partido con el que fue diputado autonómico durante varias legislaturas y que es alcalde del municipio de Arnuero desde hace casi tres décadas.

La promoción estuvo arropada en todo momento por la alcaldesa, antes, durante y después de la construcción del restaurante de dos plantas. En octubre de 2018, la propia web municipal daba cuenta de una visita a la finca de la alcaldesa y de su concejal de Fomento, César Díaz, para informar sobre la marcha de los trabajos.

En su visita a las obras, la alcaldesa estuvo acompañada por Mario Esteban, director general de la franquicia para el norte de España de la marca Burger King (KAM Food Service, aunque desde 2020 Burger King ha asumido la gestión directa de sus centros en el norte del país tras un proceso de absorción de la franquiciada). También dejó muestras del apoyo en sus redes sociales tras la inauguración del restaurante.

🆕 Este nuevo @BurgerKing en #Santander es una inversión empresarial que va a contribuir a generar actividad económica. Su apertura es una buena noticia para todos porque ha creado ya 23 puestos de trabajo y contribuirá a la inserción laboral de personas con discapacidad. Suerte! pic.twitter.com/Lp1nccDcoN — Gema Igual Ortiz (@gemaigual) 10 de abril de 2019

En la inauguración del edificio en abril de 2019, Gema Igual estuvo acompañada por Alejandro Beitia, presidente de Kam Food Service y Borja Hernández de Alba, director general de Burger King España y Portugal.

El Ayuntamiento de Santander puso a disposición de Burger King la bolsa de empleo de la Agencia de Desarrollo Local, “esperando que esa colaboración haga posible que todos o la mayor parte de los empleos creados con este nuevo proyecto empresarial sean para santanderinos que encuentren así una oportunidad de incorporarse o reengancharse al mercado laboral”, aseguraba entonces la alcaldesa.

“Cualquier gran empresa que quiera implantarse en la ciudad, que genere puestos de trabajo aquí tiene las puertas abiertas del Ayuntamiento para ayudar y para facilitar en todo lo que pueda”, subrayaba.