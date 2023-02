“La apuesta en la que se basará mi programa electoral es la relación entre el Puerto y la ciudad”

Felipe Piña (Santander, 1979) se ha revelado desde hace unos días como la gran esperanza del regionalismo cántabro para romper el techo de voto en Santander y equiparar la acogida que tiene en la capital Miguel Ángel Revilla, líder del PRC, como candidato autonómico, con la que pueda tener un aspirante a la Alcaldía de la ciudad. Tras tres intentos del todavía portavoz municipal, José María Fuentes-Pila, este mismo y Revilla han dado la alternativa a Piña, que actualmente es director general de Transportes del Gobierno de Cantabria.

Felipe Piña (PRC): "Los mejores años de Santander no han pasado, están por venir"

Doctor, licenciado e ingeniero en Geodesia y Cartografía, Piña ha estudiado en la Politécnica de Alcalá de Henares, y en la Facultad de Filosofía y Letras y en la Escuela de Caminos de la Universidad de Cantabria. Ha trabajado seis años en el Grupo Sadisa y ha sido miembro del gabinete técnico del que fuera delegado del Gobierno en Cantabria, Samuel Ruiz (PP).

El candidato se piensa las decisiones importantes. Entre año y medio y dos años le costó aceptar la Dirección General que el consejero de Industria y ahora presidente de la Autoridad Portuaria de Santander, Francisco Martín, le ofreció. Para la candidatura municipal no ha tenido tan amplio margen y hace unos días fue formalmente proclamado en un acto público. Precisamente, será el Puerto su principal baza política. Con su elección, afirma quien no oculta su afinidad con el consejero y vicesecretario general del PRC, Javier López Marcano, se despejarían los obstáculos que ahora mismo bloquean importantes proyectos para la capital de Cantabria en suelo portuario.

¿Quién es Felipe Piña?

Soy de Santander, nací en esta ciudad, a la que tengo un cariño especial, dado que me crié y estudié en ella y, salvo tres años que viví en Madrid, mi vida profesional y académica la he desarrollado aquí.

¿Se lo pensó mucho cuando le ofrecieron ser candidato del PRC en Santander?

En mi puesto como director general de Transportes, aun teniendo un perfil técnico, tienes contacto con muchos alcaldes y hará dos años en que empecé a oír comentarios de que yo tenía que ser el candidato a la Alcaldía de Santander, cosa que me parecía una broma, hasta que se hizo bola y el secretario general del Comité Local, José María Fuentes-Pila, y el secretario general del partido, Miguel Ángel Revilla, me lo propusieron. Y ahí no tenía un margen de dos años para pensármelo [ríe].

¿Cómo es su relación con José María Fuentes-Pila, quien es su antecesor en la candidatura y va a seguir siendo su secretario general en el comité local?

Me llevo muy bien. Es más, si yo fuera él, no sé si me llevaría tan bien conmigo mismo [ríe]. José María ha sido un caballero, poniéndose a disposición todos los días, como portavoz, y aunando fuerzas con el comité local para que todos de forma unitaria remen hacia adelante con el candidato.

¿Tiene carné del partido?

Sí.

¿Desde cuándo?

Desde ahora.

Me dicen que buena parte de sus amigos son del Partido Popular. ¿Esto no es como ser del Real Madrid y tener un hijo o hija del Barcelona?

No es correcto ese dato. La mayoría de mis amigos no son políticos, están muy alejados de este mundo.

¿Qué es para usted el regionalismo?

Es un proyecto en el que la prioridad es el vecino, el ciudadano. A mí es que eso de las derechas y las izquierdas... El regionalismo antepone los intereses de la gente a las ideas personales de los que dirigen el partido.

Se refiere a ideología en términos de derecha-izquierda...

Sí, lo que he detectado es que por encima de las ideologías está la gente. Y mi apreciación es que en el partido hay personas de ideologías dispares. Es mi apreciación.

¿Pero se puede ser de nada? Por poco que sea, uno ha de escorarse a la izquierda o a la derecha, ¿no cree?

Yo creo que no hay por qué escorarse a nada.

¿Cómo pediría el voto a un vecino de Santander?

Le pediría el voto para mejorar la vida de Santander.

Lo que lleva a preguntar cómo mejoraría usted la vida de Santander...

Con proyectos ambiciosos, que transformen la ciudad, que generen una ciudad de oportunidades para que los jóvenes puedan trabajar. No hay que bajar a la acera para ver lo mal que está la ciudad, lo sucia que está. La pérdida de 20.000 habitantes que la ciudad ha sufrido desde 1991 es un auténtico desastre y el mayor reflejo de la decadencia de una ciudad.

¿Cree usted que Santander es una buena ciudad para trabajar?

Puede entenderse como una pregunta sesgada. Puedo responder que sí, que es buena para trabajar, ¡pero no hay trabajo! No hay un acceso a la vivienda cómodo, no hay un parque de viviendas de protección en régimen de alquiler extenso, tendremos que salir al refuerzo de la gente que tiene un Iprem (Indicador Público de Renta de Efectos Múltiples) justo, con unas carencias de acceso al mercado laboral... Hay que hacer políticas sociales para ampliar la población. Si no hay población, no hay riqueza. Hay que fomentar el tejido empresarial y ampliar el Parque Científico y Tecnológico.

Su candidatura es una nueva apuesta del PRC para romper el aparente techo de votos que habría alcanzado en unas municipales en Santander. ¿Cuál es el objetivo?

Hay un dato: Miguel Ángel Revilla obtuvo 27.000 votos en 2019.

Pero ¿ese dato es extrapolable? ¿Centrará el secretario general, que es candidato autonómico también, su campaña en Santander?

Sería de agradecer porque él es el arrastre del voto.

¿No se ha dado la sensación histórica de que el PRC daba por perdida la plaza de Santander antes de cada comicio y que ha preferido centrarse en otras comarcas?

Hay un hecho cierto y es que el regionalismo se ha instalado y ahora gobierna en 44 municipios. Es un partido político al alza en los últimos años. El Partido Popular lleva 40 años gobernando Santander, pero a partir de 2011 ha empezado a caer en picado. Las 7.000 personas que dejaron de votar al PP en 2015 dan cuenta del desencanto de la gente; y en 2019 volvió a perder otros 6.000 votos. Ojalá el PRC tenga un efecto rebote y la gente tenga una opción de voto viable para cambiar el curso de este Ayuntamiento.

Usted puede acabar siendo alcalde o portavoz de la oposición. Si, una vez constituido el Consistorio, fuera reclamado por otras instancias, ¿acudiría?

Yo estoy para ser alcalde de Santander. Qué duda cabe que, si no, acudiré donde me digan, ya que el partido me pondrá a disposición del ciudadano donde mejor lo pueda hacer. No es que esté echando balones fuera, pero no puedo asegurar hoy que esté en un sitio u otro.

En materia de pactos, ¿tiene alguna línea roja? Se lo comento porque el secretario general plantea su oferta electoral como la mejor forma de evitar que la ultraderecha toque poder.

Son palabras sensatas del presidente cuando dice que el Partido Regionalista poco tiene que ver con otro partido que pone en duda la Comunidad Autónoma. Lo que dice el presidente hay que respetarlo.

A la hora de alcanzar acuerdos postelectorales, ¿tiene alguna preferencia?

Si yo no he visto sus programas no puedo descartar o avivar un pacto. Sería una falta de respeto. Nos vamos a presentar a las elecciones para ganar y gobernar.

¿Cuál es el balance que hace de la gestión del Partido Popular esta legislatura que termina?

Desastroso.

¿Qué es lo más desastroso?

Todo. Recibo mensajes de funcionarios sobre el plan de estabilización que no se está cumpliendo dentro de la misma 'casa'. Sales a la calle y ves una ciudad sucia, de colillas, de excrementos, de grafitis en el centro, de carreras de coches, de oscuridad. Hay una falta de iniciativa de equipamientos. Siempre oyes hablar de la recuperación del Cabildo, del cubrimiento de La Porticada... La foto de la entrada a la ciudad por Marqués de la Hermida es una foto fija. En la calle Castilla, igual. Yo salgo a la calle y oigo que los vecinos no pueden aparcar, que el joven no tiene trabajo, que las playas tienen un alto grado de deterioro. Es un desastre.

¿Quién conformará su lista electoral?

La conformarán 27 personas y lógicamente habrá mujeres. Por supuesto voy a contar con gente muy preparada en cada una de las materias.

¿El actual portavoz estará en la lista?

¡Pues no lo he hablado con él! Ni siquiera lo sé. Tenemos una relación fantástica, pero no hemos hablado de ese tema.

Usted tiene una relación estrecha con Francisco Martín, el presidente de la Autoridad Portuaria. Con usted como alcalde, ¿mejoraría la relación Puerto-Ciudad?

La gran apuesta en la que se basará una parte importante del programa electoral es la relación entre el Puerto y la ciudad.

¿Hay alguna ciudad española que le pueda servir de ejemplo de lo que quiere hacer?

La ciudad está colapsada y hay que tener mucho cuidado porque, si una ciudad está caída, levantarla es muy difícil. Si sigue cayendo, y nadie hace nada, puede que haya una decadencia que se prolongue mucho en el tiempo. Es un error centrar esta ciudad en julio y agosto.

Si Santander sigue cayendo, y nadie hace nada, puede que haya una decadencia que se prolongue mucho en el tiempo

¿Cómo se puede descentralizar?

Como lo han hecho Vitoria y Málaga. Málaga es un ejemplo. En Oviedo hay luz, hay fuentes, hay gentes por las calles. Hay ciudades como Burgos que han experimentado un crecimiento económico importante. Todas esas capitales de provincia no han sufrido una pérdida de población, han crecido porque todas tienen entornos con viviendas más baratas, etcétera, etcétera.

¿Torrelavega también, en donde el PRC tiene la Alcaldía?

Se ha hecho mucho en Torrelavega. El equipo de gobierno con Javier (López Estrada) a la cabeza está continuamente discurriendo políticas que generen trabajo, ya sea en el ámbito industrial, el cual es muy difícil levantar... El propio Plan Coordinado de Transporte, que lleva cuatro años, está consiguiendo muchas acciones. Hay bicis eléctricas, cosa que en Santander no.

Hablando de Torrelavega, ¿la apuesta por usted es también una apuesta interna en el partido por un grupo de líderes aglutinados en torno a Javier López Marcano? Dicho de manera clara y llana: ¿Es usted un peón importante de Marcano para un futuro escenario posrevillista?

Soy afín, muy afín. Pero yo no he llegado a esos pensamientos. ¿Cómo no voy a ser afín a mi jefe? [La Dirección General de Transportes es un departamento de la Consejería que dirige López Marcano]. Mi jefe me ratificó como director...

¿También políticamente es su jefe?

El partido tiene un secretario general y tres vicesecretarios. Si uno de ellos es también mi consejero y, aparte, es una persona que me ha apoyado y dado todo el cariño, esa sensibilidad que se tiene cuando tienes momentos buenos, ¿cómo no voy a ser afín a él? Pero esto no es una lectura de futuro porque las cosas se irán viendo. Lo único que puedo decir es que el apoyo de Javier ha sido inmenso a mi persona, a nivel personal y profesional.

¿Qué papel le reserva al coche en su concepto de ciudad?

Santander es una ciudad muy complicada. Es una península y todos entramos principalmente por el eje Este-Oeste y eso requiere, por supuesto, intentar que los vehículos privados, sin disuadirlos de nada, sean 'acogidos' en entornos que no sean el centro. Pero insisto: No hay que sacar a la gente de la ciudad.

Así que el vehículo queda estacionado en un 'párking de acogida' en las principales vías de acceso, ¿y luego qué?

Lanzaderas de transporte urbano.

Vale. ¿Y el transporte transversal norte-sur?

Creo que ahora solo hay un microbús por la Cuesta de La Atalaya. Mi objetivo es que hasta el señor del traje se suba también al autobús. Hay que repensar las rutas y hacerlas más eficientes.

¿Está pensando en algo parecido al Metro-TUS, que era básicamente un sistema de transbordos?

No veo que Santander sea una ciudad en la que haya que hacer transbordos. Me parece que fue un error, que se corrigió. Santander no tiene cuatro millones de habitantes como para obligar a la gente a transbordar. Hay que mejorar, por supuesto, los carriles-bici. Hay cierta sinrazón en cómo se han proyectado ciertos tramos. El de la Avenida de Reina Victoria es tremendamente inseguro, un día va a haber una desgracia.

¿Y para las cuestas?

Que el Ayuntamiento implante las bicicletas eléctricas.

¿Qué opina del retraso en la aplicación de la Ley de Memoria Histórica en el callejero de Santander?

Lo que haría es aplicar la ley, por supuesto.

¿Desbloquearía la comisión de investigación de basuras?

En 2014, a Santander se la reconoce por su limpieza. A partir de 2019, la ciudad parece impracticable. Con el pasado, seremos transparentes para saber qué ha ocurrido, por qué el Ayuntamiento está perdiendo juicios [con el anterior adjudicatario, Ascan-Geaser]. Exigiremos transparencia y ponernos las pilas para tener una ciudad limpia en el futuro.

Unificación ferroviaria. Gobierno de Cantabria, Ministerio de Transportes y Ayuntamiento ahora mismo están dispuestos a no replantear el proyecto de ADIF. ¿Está de acuerdo?

Sí, sobre todo por los vecinos, porque se lo merecen. Hay un dato y es que se liberarán 35.000 metros cuadrados y eso es fundamental. Hay acuerdo, hay capacidad, hay presupuesto y hay que hacerlo ya.

Santander no tiene presupuesto. ¿Se pondrá a ello de resultar elegido en mayo?

Lo primero de todo que haré en Santander será tramitar un presupuesto.