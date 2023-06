Arranca 'Más Música en Torrelavega' con conciertos, coloquios musicales y Feria del Vinilo

Torrelavega acoge esta semana el programa de dinamización turística y cultural 'Más Música en Torrelavega', una iniciativa que permite disfrutar de manera gratuita de actividades como conciertos en la Plaza Roja, coloquios sobre el sector musical en la Casa de Cultura, una Feria del Vinilo en el Bulevar Demetrio Herrero o un concurso de 'Pincho y Caña' en el que participarán diversos establecimientos hosteleros.

El programa ha comenzado este miércoles, con el primero de los 'Music Talks' en la Casa de Cultura, con la charla 'Sonorama y BBK Live: dos formas y dos casos de éxito', a cargo de Yahvé M. de la Calzada de Bilbao BBK Live y Juan Carlos de la Fuente de Sonorama Ribera. Y mañana jueves, los protagonistas serán Mikel Erentxun, Íñigo Argomániz y Guillermo Vega, también en la Casa de Cultura, a las 18.00 horas.

Esta propuesta está organizada por el Ayuntamiento de Torrelavega en colaboración con la Asociación Empresarial de Hostelería de Cantabria, la Asociación Cultural Diamantes Musicales y Mouro Producciones, empresa promotora del festival Música en Grande que se celebra en la ciudad coincidiendo con las actividades de la iniciativa 'Más Música en Torrelavega'.

Además, la Asociación Cultural Diamantes Musicales coordinará la Feria del Vinilo, que se instala este jueves 29, viernes 30 y sábado 1 en el Bulevar Demetrio Herrero de Torrelavega con varios stands especializados en esta materia que llegarán de ciudades como Lisboa, Barcelona, Valencia, Oviedo o Santander, y que podrán visitarse en horario ininterrumpido de 11.00 a 20.00 horas durante las tres jornadas.

En cuanto a los conciertos gratuitos, que servirán como complemento al festival Música en Grande 2023 y que amenizarán la hora del aperitivo en la Plaza Roja de Torrelavega, se celebrarán durante dos días. Así, el viernes 30 de junio actuarán 4 de Copas (13.00 horas) y Paula Mattheus (14.30 horas), mientras que el sábado 1 de julio los protagonistas serán Gara Durán (13.00 horas), Barry B (14.30 horas) y Víctor Teira (16.00 horas).

Esta iniciativa de dinamización turística como complemento a la celebración en la ciudad del festival Música en Grande, que reunirá en su próxima edición entre el 28 de junio y el 1 de julio en el estadio de El Malecón de Torrelavega a más de 25.000 espectadores que disfrutarán en directo con artistas y grupos como Alejandro Fernández, Suede, Pablo Alborán, Malú, Melendi, Lori Meyers, Natalia Lacunza, Alba Reche, Shinova, Arde Bogotá, Taburete, Leo Rizzi o We Are Not Dj's.