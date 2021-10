El Ayuntamiento de Santander rechaza devolver a lo público el servicio de recogida de basura

El Pleno del Ayuntamiento de Santander ha desestimado este martes una moción de Unidas por Santander (UxS) que pedía la elaboración de los informes técnicos necesarios para remunicipalizar el servicio de recogida de basura y limpieza de basura de la capital tras la etapa de Ascan-Geaser. La moción ha sido rechazada al recabar solo el apoyo del concejal proponente y del grupo socialista. Sus ocho votos nada han podido hacer contra los 13 de PP y Ciudadanos, que forman el equipo de gobierno. Tanto el PRC, que cuenta con cinco concejales, como Vox, con uno, se han abstenido.

La moción solo hubiera prosperado si PRC y VOX hubieran votado afirmativamente. El apoyo regionalista no hubiera cambiado el resultado ya que un potencial empate a 13 votos hubiera acabado con el voto de calidad en contra de la alcaldesa, Gema Igual (PP).

Los regionalistas han justificado su abstención para "no parar" el proceso actual en que Ascan-Geaser tendrá que pasar la responsabilidad de la concesión a Cespa, por acuerdo de resolución del contrato que tenía la UTE ante los incumplimientos detectados. "Nosotros no estamos dispuestos a que se paren los pliegos ahora, el tiempo apremia", ha asegurado el portavoz, José María Fuentes-Pila, quien ha devuelto el argumento a Vox de que detrás de toda petición de remunicipalización haya un sesgo ideológico. "Se ideologiza más cuando se habla de que la gestión directa no es eficiente", ha indicado al respecto.

El Partido Socialista, que ha votado por la remunicipalización, ha asegurado que no existe un solo informe técnico en el Ayuntamiento de Santander que diga que no es factible la prestación directa de basuras. Lo que sí hay son informes "políticos" y declaraciones de miembros del equipo de gobierno y de altos cargos de Medio Ambiente que son personal de confianza del PP que lo afirman. "Lo dice el Partido Popular -ha asegurado el portavoz socialista Daniel Fernández-. Lo dice la alcaldesa, la concejala, la directora de Medio Ambiente, que son del PP: son informes políticos".

Para Fernández, la alternativa a la privatización, a la gestión privada, no tiene por qué ser equivalente a que el Ayuntamiento asuma el servicio con sus propios medios. Puede, ha sugerido, que lo gestionen empresas públicas o empresas mixtas, siempre con el personal subrogado. El portavoz ha citado el caso de remunicipalizaciones en muncipios gobernados por el Partido Popular como Málaga y León.

El planteamiento de que sea un ente o una empresa públicos los que pudieran acabar gestionando la recogida de residuos coincide con el de Miguel Saro, el concejal de Unidas por Santander proponente de la moción.

Por todo lo contrario justificaron su rechazo los partidos gobernantes. Margarita Rojo (PP), concejala de Medio Ambiente, ha asegurado ante el pleno que la gestión privada tienen más ventajas: el riesgo operacional lo asume la empresa prestataria, más capacidad de gestión, flexibilidad y rapidez, mayor competitividad entre empresas y e inversión en I+D+i... han sido algunos de sus argumentos. "Faltan medios técnicos, infraestructura, capacidad organizativa... Se trata de un servicio muy complejo que afecta a más de 300 trabajadores, 100 vehículos y 3.000 contenedores. No es factible", ha sentenciado.

Javier Ceruti, portavoz de Ciudadanos, socio del PP, ha considerado además que, aunque sea una empresa pública la que gestione, ello no agiliza necesariamente los plazos. "Crear una empresa pública tiene dificultad y la relación con los empleados se aproxima a la del funcionariado. Se dificulta muchísimo la necesidad de respuesta inmediata", ha dicho el portavoz, quien por lo demás ha dado ejemplo de ayuntamientos vinculados a la izquierda en donde la recogida de basura está privatizada: Barcelona, Valencia y Burgos. "El actual modelo permite una flexibilidad -ha añadido-. La burocracia asfixiaría el servicio en unos meses".

Comisión de investigación

Salvo Vox, la oposición municipal ha recriminado al equipo de gobierno que preside Gema Igual que no haya sometido a consideración el cambio reglamentario para crear comisiones de investigación que examinen casos como el de la gestión por Ascan de la concesión de recogida de residuos y limpieza viaria. El pleno de septiembre mandató a la Alcaldía que acudiera este martes con una propuesta de modificación de Reglamento, cosa que no ha ocurrido. "Nos parece lamentable que este pleno no cumpla con un mandato, que es establecer reglamentariamente las comisiones de investigación. Si no hay nada que ocultar establezcan y convoquen las comisiones", ha criticado el portavoz regionalista. Por su parte, el portavoz socialista ha condenado "el incumplimiento por la alcaldesa del mandato expreso del Pleno".

Responsabilidades

Para los socialistas, el Partido Popular tiene una responsabilidad clara del estado en el que se encuentra la ciudad con "montañas de basura por doquier y la incertidumbre por el relevo de la empresa adjudicataria".

Curiosamente, Vox ha coincidido en derivar parte de la responsabilidad de lo ocurrido al gobierno municipal. "Hay deficiencias clamorosas pero no hay que olvidar que todo apunta a que obedecen a deficiencias en el control, que era municipal", ha resaltado el concejal Guillermo Pérez-Cosío, que por lo demás ha despachado la propuesta de UxS con un "puro debate ideológico".

Ante la situación que se plantea, los socialistas consideran con preocupación los posibles sobrecostes que se puedan derivar por imprevistos en la gestión, así como "la seguridad jurídica de las acciones que van a llevar a cabo" en un contexto en el que Ascan-Geaser está judicializando todas las decisiones municipales. Por lo demás, muestran preocupación por la "subrogación de la totalidad de los empleados". En el PRC también preocupa "la protección de la plantilla, cómo se establece el 'puente' con la empresa saliente y qué visión política y técnica reflejan los pliegos".