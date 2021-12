Cantabria estima un recorte de 350 millones por la nueva financiación autonómica

Cantabria dejaría de ingresar 350 millones de euros de la nueva financiación autonómica con el planteamiento preliminar que ha trasladado el Ministerio de Hacienda a la Consejería de Economía de María Sánchez (PSOE). La cifra no es definitiva, ya que responde a un planteamiento inicial que ha trasladado, por lo que está sujeto a negociación y cambios. Pero esta postura inicial, que no tiene en cuenta la singularidad del coste efectivo de los servicios, supondría la merma de un 10%, aproximadamente, del presupuesto de Cantabria si finalmente se confirmara.

Revilla no ve a Cantabria "beneficiada" en la propuesta de financiación: "Al revés"

Saber más

Actualmente, dos de cada tres euros de los ingresos de la Comunidad de Cantabria proceden del sistema de financiación. Hasta el momento, Cantabria era una de las autonomías mejor atendidas por los criterios de reparto establecidos por el Estado. Pero, la tendencia preponderante es la contraria: primar la población cuantitativamente, con la oposición de una serie de comunidades entre ellas las del norte que quieren que se tenga en cuenta la singularidad del mayor coste que supone llevar servicios a poblaciones dispersas, envejecidas y con una orografía complicada.

"Dos de cada tres euros del presupuesto de ingresos proceden de la financiación autonómica -ha señalado la consejera-. Por ejemplo, de los 3.340 millones de euros del presupuesto de 2022 [actualmente en trámite parlamentario], 2.200 millones corresponden a lo que recibimos del Gobierno de España. El impacto de sistema es muy importante para Cantabria".

El primer planteamiento de Hacienda no solo no tiene en cuenta esta apreciación sino que además suprime de facto el fondo de suficiencia con el que Cantabria complementaba al alza sus ingresos. Sí que el planteamiento, según ha explicado la consejera María Sánchez, tiene una vertiente positiva al estimar una población ajustada superior a la reconocida hasta ahora, pero al no tener en cuenta el coste efectivo de los servicios en su conjunto, Cantabria ingresaría menos, concretamente 350 millones de euros, cálculo realizado sobre datos estadísticos de 2019.

"En una primera valoración, Cantabria mejora su posición en el parámetro de población ajustada -ha añadido María Sánchez-. Tenemos un 'peso' actual de 1,35% y en esta propuesta pasamos a tener un peso de 1,55%. El riesgo para Cantabria es que la totalidad de los fondos se repartan con ese parámetro de población ajustada. Ahora mismo el sistema de financiación autonómica reparte un 80% según la población ajustada y un 20% de acuerdo con el Fondo de Suficiencia. Sumando ambos criterios tenemos un peso del 1,7% en la financiación autonómica actual. Si se reparte todo con el parámetro de población ajustada, pasaríamos del 1,7% al 1,55% y eso tiene un impacto de 350 millones de euros que Cantabria dejaría de percibir".

La Consejería de Economía y Hacienda está preparando una respuesta técnica al planteamiento del Gobierno central en colaboración del Grupo de Trabajo de I+D+i de Economía Pública de la Universidad de Cantabria. Dicho planteamiento será trasladado a Hacienda en la tercera semana de enero y la titular del área confía en que suponga un cambio en la actitud del Estado. Por el momento no hay ninguna decisión tomada y puede cambiar el planteamiento del Ministerio de Hacienda en próximas semanas.

La consejera ha valorado que el Ministerio haya remitido a las comunidades un borrador con su propuesta de financiación autonómica y ha recordado que se trata de un "documento vivo" al que se pueden realizar aportaciones. "Nosotros vamos a enviar las nuestras, que esperamos que sean bien recibidas", ha dicho.