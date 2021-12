Cáritas pide la retirada de las concertinas del Puerto de Santander

Coincidiendo con la celebración del Día Internacional del Migrante este sábado, 18 de diciembre, Cáritas Diocesana de Santander ha denunciado que la instalación de concertinas en la valla perimetral del puerto de la capital de Cantabria es una medida “excesivamente cruel y humanamente intolerable”, por lo que pide a la Autoridad Portuaria que retire las ya instaladas y paralice la colocación de los casi 10 kilómetros más previstos.

Cáritas recuerda que el Defensor del Pueblo ya se manifestó en 2013 en contra de las concertinas instaladas en Ceuta y Melilla. “Nos parece que existen otros elementos de control que no causan ese daño tan grande y que pueden ser verdaderamente efectivos si de lo que se trata es de impedir el acceso de inmigrantes al puerto. No podemos olvidar que se trata de personas que deben ser tratadas como tales, respetando los derechos humanos de los que todos somos dignos por igual”, afirma Sonsoles López directora de Cáritas Diocesana de Santander.

En una declaración con motivo del Día Internacional del Migrante encabezada por el lema 'Abraza la solidaridad, no los muros y la violencia', Cáritas Europa reclama a los responsables políticos que faciliten la movilidad humana en lugar de tratar a los migrantes como una amenaza o un arma.

En la nota se recuerda que las personas en situación de movilidad "son seres humanos, que cruzan fronteras por diferentes motivos, desde buscar protección a trabajar, estudiar o reunirse con familiares, entre otros. Por ello, deben ser tratados con dignidad en lugar de desprecio, para lo cual se necesitan vías regulares y seguras hacia Europa, en lugar de levantar muros cada vez más altos y recurrir a la violencia".

En este Día Internacional del Migrante, Cáritas llama la atención sobre la urgencia de garantizar en España y el conjunto de la Unión Europea una gestión de las fronteras respetuosa con los derechos humanos.

"Es necesario, para ello, que los poderes públicos lideren el cumplimiento de las condiciones fijadas por el Tribunal Constitucional a fin de evitar rechazos en frontera que no identifiquen de forma individualizada a las personas, que no se puedan someter al pleno control judicial y que no cumplan lo estipulado por nuestras obligaciones internacionales", asegura esta ONG.

Actualmente existe la oportunidad de incorporar esas garantías en el marco de la tramitación de la reforma de la Ley Orgánica de Protección de la Seguridad Ciudadana, donde es posible lograr ese objetivo a través de la modificando de la Disposición Final Primera por la que se introduce la Disposición Adicional Décima en la Ley Orgánica de Extranjería (LOEX).

"La realidad que afecta actualmente a los procesos de movilidad humana en nuestro país, en el conjunto de Europa y en el resto del mundo nos hablan sin cesar de un blindaje cada vez más férreo frente a aquellas personas que llegan a nuestras puertas, a las que nos les preguntamos siquiera cómo se llaman, de dónde vienen, qué los trae a nuestra tierra".

Cáritas recuerda "el gesto profético" con el que el Papa Francisco marcó el inicio de su pontificado, cuya primera visita fue a la isla de Lampedusa, punto cero de la tragedia de las migraciones que tiene como escenario las aguas del Mediterráneo.

Cáritas se suma con esta declaración a partidos, organizaciones juveniles y ONG que han pedido la retirada de las concertinas. El Consejo de Administración de la Autoridad Portuaria de Satander dio traslado a sus miembros de una petición en tal sentido de Pasaje Seguro.