CCOO tacha de "insuficiente" la OEP de Educación para maestros, que en su conjunto respaldan STEC, ANPE, TU y UGT

CCOO ha rechazado por "insuficiente" la Oferta Pública de Empleo (OEP) aprobada hoy para el cuerpo de maestros para 2022 pues "solo" recoge 164 plazas y además, en su opinión, "infunde incertidumbre entre los opositores".

De este modo, CCOO ha sido el único sindicato de la Mesa Sectorial de Educación que no ha respaldado la oferta presentada por la Consejería que incluye 246 plazas para docentes de Educación Secundaria Obligatoria (ESO), Formación Profesional y escuelas de idiomas y las 164 plazas para maestros ya aprobadas. Esta oferta se corresponde exclusivamente con las plazas de reposición, y se completará con otra que incluirá las de estabilización, una vez que se apruebe la ley de medidas urgentes para la reducción de la temporalidad en el empleo público.

Así, han dado el visto bueno a la OEP el sindicato STEC, pese a que ha advertido de la situación "de enorme incertidumbre legal de cara a la convocatoria de las oposiciones de 2022"; ANPE, que la ha aceptado para "evitar perder las plazas de reposición"; y TU, ya que la oferta va en la línea que defiende el sindicato de establecer dos tipos de convocatorias independientes, además de UGT.

Por su parte, la secretaria general de la Federación de Enseñanza de Comisiones Obreras, Conchi Sánchez, ha tachado la oferta de "insuficiente" y ha reivindicado todos los acuerdos firmados de reducción de la interinidad desde el año 2017, "primero por responsabilidad de gestión de los recursos públicos" y, también porque ofrecer más estabilidad y continuidad "conlleva una mejora de la calidad educativa", ha subrayado.

Sánchez ha insistido en que la OPE incluye "muy pocas plazas" y ha recordado que el sindicato cuenta con "certidumbre jurídica que avala que, tanto este año como en años anteriores, podíamos haber aprobado una mochila de plazas donde se incluyeran todas y se pusieran los números sobre la mesa" para posteriormente repartirlas entre los años 2022, 2023 y 2024.

En cuanto al personal docente del cuerpo de maestros, la sindicalista ha recalcado que "esta situación infunde incertidumbre entre ellos porque se ofertan muy pocas plazas y, además, no van a poder realizar el examen a través del sistema más beneficioso, con pruebas simplificadas y no eliminatorias".

En este sentido, Sánchez ha afirmado que, también, según la certidumbre jurídica de la que dispone CCOO, "se puede volver a realizar otra convocatoria y podemos esperar a favorecer que todas las personas opositoras puedan presentarse por el sistema más beneficioso que esté vigente". Además, como ha asegurado, "todo esto va a dar tiempo a empezarlo ya en junio de 2022".

Sindicatos a favor

El sindicato mayoritario en la Mesa Sectorial de Educación, STEC, ha opinado que genera "una gran inseguridad jurídica" convocar oposiciones mientras exista una normativa (el Real Decreto-ley 14/2021) que va a ser rectificada de manera inminente por una ley que, a su vez, tiene que desarrollarse.

En cuanto a la convocatoria de plazas de reposición, que no estarían afectadas por los procesos de estabilización, STEC ha explicado que son 164 del Cuerpo de Maestros y 3 del conservatorio. Las 94 plazas del Cuerpo de Maestros (hasta completar las 258 que estaban anunciadas desde hace un año) que corresponden a procesos de estabilización se agregarán a la oferta que se ejecutará en 2024 y las 17 del Conservatorio a la de 2023.

La distribución definitiva por especialidades de las 164 plazas se negociará en la semana del 20 de diciembre. Con respecto al sistema selectivo (número de temas a sortear, baremo, ponderación de la nota

de los exámenes y de los méritos, etcétera), el sindicato ha advertido de la "situación de grave incertidumbre", ya que habrá que aplicar la normativa de acceso a la función pública que esté en vigor en el momento de la publicación en el BOC de la orden de convocatoria.

Tras denunciar la "lentitud" en la tramitación de la ley y la "falta de diligencia" del Ministerio para su desarrollo reglamentario, STEC ha considerado que, una vez terminen de entrar en vigor todos los cambios legales, "habrá una oferta muy grande plazas, con un sistema selectivo mejor que el actual", en los procesos de 2023 (Secundaria) y 2024 (Maestros).

Respecto a la Oferta Pública de Empleo de 2023 (Secundaria), a lo largo del primer trimestre de 2022, la Junta de Personal Docente y la Consejería negociarán las plazas de estabilización que prevé la Ley de medidas urgentes para la reducción de la temporalidad en el empleo. Por lo que a esta OPE, calculada según la tasa de reposición, habrá de sumarse un número mayor de plazas de estabilización, ha señalado STEC.

Por su parte, ANPE ha aprobado la Oferta de Empleo Público, a pesar de que considera "insuficiente" el número de plazas total incluido en la misma, porque apuesta "por asegurar la convocatoria de 416 plazas que, de no convocarse, se perderían". En este sentido, el sindicato ha mantenido en la sectorial que se convoquen el mayor número de plazas legalmente posible.

Como solamente pueden salir a oposición en el momento actual las plazas correspondientes a la tasa de reposición (jubilaciones), mientras que las plazas de estabilización de interinos se decidirán a inicios de 2022 y se aplicará un nuevo sistema de acceso -concurso de méritos y concurso-oposición con pruebas no eliminatorias-, ANPE ha optado por aceptar la oferta de empleo público, ya que de esta forma, sostiene, se evita perder las plazas de reposición, y se dota de estabilidad jurídica a ambos procesos: el concurso-oposición para las plazas de reposición, y el concurso de méritos para las futuras plazas del proceso de estabilización.

"De no hacerlo así, las plazas de reposición acabarían perdiéndose definitivamente, ya que la normativa actual que regula la forma de cuantificar las ofertas de empleo público es muy rígida y así lo establece", ha insistido.

En este sentido, ANPE ha solicitado a la Consejería de Educación que insista ante el Ministerio para que se elimine definitivamente la tasa de reposición de efectivos.

Mientras, TU ha apoyado la oferta porque establece dos tipos de convocatorias independientes, una que permite el acceso a todos los ciudadanos (tasa de reposición) y otra que conlleva la estabilización de los docentes "en fraude de ley" (tasa de estabilización).

La normativa vigente establece un concurso oposición (66% fase de oposición y 33% fase de concurso) y TU ha solicitado que se adapte a la futura ley, que contempla la posibilidad de que los ejercicios de la fase de oposición no sean eliminatorios y una ponderación de 60% la fase de oposición y 40% la fase de concurso. La Administración no espera que esta modificación esté publicada hasta mayo o junio y no se pueda aplicar al proceso selectivo de 2022, ha explicado el sindicato.