Ceruti esquiva la posibilidad de presentar una moción de censura en Santander

El portavoz de Ciudadanos en Santander y socio del Partido Popular en el Ayuntamiento, Javier Ceruti, que ha denunciado esta semana el ninguneo continuo de la alcaldesa a los concejales de la formación naranja y ha acordado con la oposición la convocatoria de una pleno extraordinario para poner en marcha una comisión de investigación sobre el contrato de basuras, ha declinado pronunciarse este miércoles sobre la posibilidad de una moción de censura en el Consistorio porque "no toca hablar" de esta posibilidad.

Ceruti es el firmante junto al resto de fuerzas de la oposición -PSOE, PRC, IU y Vox- de la convocatoria de un pleno extraordinario para la constitución de una comisión de investigación de la contrata de basuras, sin embargo no se pronuncia sobre si esa alianza de votos sería posible también para el relevo en la Alcaldía de la popular Gema Igual. Ceruti ha esquivado pronunciarse al respecto durante su comparecencia con el resto de grupos políticos para defender este acuerdo que deja solos en la Corporación a los ediles del PP.

El portavoz naranja lleva desde prácticamente el inicio de legislatura denunciando públicamente los incumplimientos del PP del acuerdo de gobernabilidad que hizo posible que Igual renovara mandato. Esta crítica pública se ha acentuado en los últimos meses, desde que su portavocía del equipo de gobierno se haya visto socavada por la comunicación pública y propia del PP de sus acuerdos sin esperar a la habitual conferencia de prensa del responsable de Ciudadanos los martes.

Pese a los incumplimientos de este y otros acuerdos, Ceruti no ha tomado ninguna decisión que amenace la estabilidad del equipo de gobierno -ni ha roto el pacto, ni ha propiciado un relevo-, salvo cuando ha votado alguna moción en el pleno junto al resto de la oposición, mociones que como las del último pleno en que se pedía un control público del servicio de recogida de residuos, que la propia alcaldesa ha reconocido públicamente que no piensa cumplir.

La actual Corporación municipal está formada por los 11 concejales del PP, 7 del PSOE, cinco del PRC, dos de Cs, uno de Unidas por Santander y uno de Vox. Incluso sin contar con el apoyo de Vox, el concurso de resto de fuerzas harían factible que prosperase esa moción ya que el PP se encuentra en minoría con 11 representantes y la mayoría absoluta se sitúa en 14.

Preguntado a lo largo de los meses por la posibilidad de propiciar esa moción de censura, Ceruti, estando de acuerdo en la cuestión de fondo, se ha escudado siempre en no disponer de autorización de la dirección nacional de Inés Arrimadas para justificar que no mueva pieza. Este miércoles, ni siquiera ha hecho valer este argumento: simplemente no se ha pronunciado, lo que no impide que vuelva a ofrecer la imagen chocante de comparecer un día con el equipo de gobierno y otro con la oposición.