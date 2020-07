La Comisión Mixta del Cabildo de Arriba vuelve a la vida y sentará a una mesa Estado, Gobierno y Ayuntamiento

El Partido Regionalista se ha apuntado este jueves un tanto al acercar el ascua del Partido Popular a su sartén y sacar adelante una moción que volverá a poner en marcha la Comisión Mixta del Cabildo de Arriba y adaptará el Plan General de Ordenación Urbano a la Ley de Realojos y las previsiones del Plan Especial de Protección y Reforma Interior (Pepri) que se aprobó en 2013 y que expiró en 2016, cuando se anuló el Plan General de Ordenación urbana (PGOU), del que colgaba jurídicamente. La moción regionalista aprobada ayer reactiva los trabajos de las tres administraciones implicadas en este barrio santanderino, tan céntrico como degradado, al tiempo que ha evidenciado diferencias de criterio entre los socios del equipo de gobierno municipal, ya que Ciudadanos se ha abstenido.

Empezando por el final, lo que el Pleno de la Corporación ha aprobado esta mañana es volver a sentar al Estado, el Gobierno de Cantabria y el Ayuntamiento de Santander en una mesa que pacte intervenciones regeneradores, al tiempo que se proceda a una modificación puntual del PGOU vigente, el de 1997, tan desfasado que es inservible para todos los estudios y trabajos realizados desde que se iniciara el milenio. Asimismo, y de forma colateral, el portavoz regionalista, José María Fuentes-Pila, ha anunciado que la Dirección General de Urbanismo del Gobierno de Cantabria ha dado su visto bueno a propiciar inversiones en el barrio, que irán encaminadas a la captación de fondos europeos.

PP y Cs, que conforman el equipo de Gobierno de Santander, han roto este jueves su habitual sintonía a raíz de la moción regionalista, que ha salido adelante con el apoyo de los 'populares' y el 'no' de sus socios 'naranjas'. De la oposición, el concejal de Vox, Guillermo Pérez-Cosío, ha votado también a favor mientras que los socialistas y el edil de Unidas por Santander, Miguel Saro, se han abstenido.

La Comisión Mixta se tendrá que convocar de forma inmediata y tiene por fin "trazar una hoja de ruta urgente que marque el presente inmediato del barrio y la adopción en el menor tiempo posible de acuerdos con todas las Administraciones implicadas". Los que no se sentarán por ahora en la comisión serán los vecinos ya que la Asociación del barrio se extinguió, aunque los concejales no descartan que esta reactivación sirva para que el Cabildo vuelva a elegir a sus representantes.

La moción regionalista también pedía la adaptación y aprobación en el menor tiempo posible de una modificación puntual del PGOU que permita dar cobertura al Plan Especial de Protección y Reforma Interior (PEPRI) del Cabildo. Sin embargo, sobre este extremo hay dudas. El Pepri actualmente es una figura suspendida, ya que el PGOU de 2012 se anuló y el de 1997 no le da cobertura suficiente. Las conclusiones del Pepri apuntaban a una actuación integral en el barrio, que incluían la construcción de una céntrica plaza con párking subterráneo y la prolongación de la calle Ruamenor hasta Garmendia, conectando de esta forma transversalmente la barriada.

La opción del PP, que no hay que olvidar es el partido que gobierna con Cs, es extrapolar las conclusiones de un nuevo trabajo que se lleva confeccionado desde 2018 para que sean recogidas en la modificación del PGOU. No es un Pepri, pero al menos está actualizado. Ciudadanos, por su parte, no cree que tenga el Ayuntamiento ahora mismo capacidad suficiente para intervención integral como se planificó en 2013 y sí capacidad para intervenciones puntuales. Su voto negativo se basa en que el Pepri como tal vuelva a resucitar, quedó anulado.

PP: "Me alegro de que reconozca que ha existido voluntad política"

El debate no empezó con buen pie. El concejal de Fomento, César Díaz (PP), amonestó al portavoz socialista en la ocasión, Javier González de Riancho, por recriminarle la falta de voluntad política de los populares estos años. Díaz trajo a colación precisamente esos años de trabajos, algo que al parecer vio reconocido finalmente por los socialistas: "Me alegro de que reconozca que ha existido voluntad política", le ha dicho al portavoz del PSOE. Al que no pudo convencer Díaz fue a su socio de gobierno, y rival político, Javier Ceruti (Cs), cuya crítica fue encaminada no tanto a cuestionar la Comisión Mixta, como a discrepar de que la moción citara expresamente la recuperación del Plan Especial, algo que dijo no podía ser posible mientras que la elaboración de uno nuevo tendría que empezar a tramitarse de cero.

Al igual que socialistas y UxS, Ciudadanos es partidario de una intervención piloto y puntual. Los socialistas se han abstenido al demandar una intervención más urgente y ser partidarios de acciones puntuales en el barrio que hagan de cabezas tractoras de la recuperación del conjunto. Miguel Saro, portavoz de Unidas por Santander, también se ha mostrado más partidario de medidas concretas, con un cronograma de actuación incluso, para la recuperación del barrio. Ambos defienden esta tarde, en la reanudación del pleno una moción conjunto, que no tiene visos de prosperar dado que PP y PRC ya han sumado fuerzas. Cs ha anunciado que presentará una transaccional a esta iniciativa, que precisaría de más apoyos para salir adelante, algo que parece difícil.

Desde 2018, la empresa de ingeniería Transprojekt tiene el cometido de redactar un plan para la recuperación del Cabildo de Arriba. Sus trabajos fueron detenidos por las elecciones de 2019 y estos meses por la pandemia, pero el concejal de Fomento, César Díaz, ha dado a entender que serán sus conclusiones las que servirán de base a la modificación del Plan General de 1997. "En 2018 contratamos la elaboración de esa modificación puntual", ha dicho, tras añadir que entre las dificultados se encuentra una respuesta unánime de los vecinos y propietarios a las medidas que se adopten ya que se trata de una zona residencial consolidada, en donde los propietarios tienen los máximos derechos a la hora de tomar decisiones.