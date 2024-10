Confirmadas las candidaturas de Zuloaga y Herrán para encabezar a los delegados al Congreso Federal del PSOE tras registrar los avales necesarios

El secretario general del PSOE de Cantabria, Pablo Zuloaga, y la alcaldesa de Castro Urdiales, Susana Herrán, han confirmado su candidatura a encabezar la lista de los 19 delegados del PSOE regional que acudirán al Congreso Federal del partido tras haber presentado los avales suficientes en el plazo estipulado que ha acabado este miércoles.

El Congreso Federal, que se celebrará en Sevilla los próximos 29 y 30 de noviembre y 1 de diciembre, tiene en Cantabria un punto de interés suplementario ya que Cantabria es de los escasos territorios del país cuyos delegados se conformarán a partir de dos listas.

Pablo Zuloaga ha presentado 184 avales on line y 435 papeletas; mientras que Susana Herrán ha presentado 38 avales on line y 390 papeletas. En ambos casos, superan el umbral del 12% que se requiere en el reglamento orgánico del PSOE para ser nominado como cabeza de listas de delegados a estos cónclaves.

A media tarde de este miércoles, en el partido se daban por confirmados a los cabeza de lista de ambas candidaturas al superar con el número de avales presentados el mínimo del 12% del censo electoral requerido. Aunque no ha sido necesario presentar más avales de los necesarios, Zuloaga ha registrado más que Herrán, tanto on line como en papel, algo que suele hacerse por si durante la comprobación de los respaldos algunos son rechazados por no estar recogido debidamente en el censo o por impago de cuota de militancia, si es el caso.

Tras el recuento y validación de los avales, la Comisión de Ética, ha proclamado provisionalmente candidatos a Zuloaga y Herrán. “De esta forma, tanto la candidatura de Pablo Zuloaga, como la de Susana Herrán, cumplen el requisito mínimo del 12% de avales necesarios de la militancia del PSC-PSOE para presentarse como candidatos al proceso que se inicia de elección a las delegaciones territoriales del 41º Congreso Federal del PSOE”, ha comunicado la Comisión en nota informativa.

A partir de ahora, Zuloaga y Herrán tendrán que formalizar sus candidaturas a la cabeza de sendas listas cremallera de 19 personas. Tienen de plazo hasta el 13 de octubre para hacerlo, de tal modo que, una vez confirmadas, el día 20, la militancia pueda acudir a las urnas.

Zuloaga presentó su precandidatura el mismo día que comenzó el proceso, el 24 de septiembre, y explicó que su lista trata de “defender el proyecto de Pedro Sánchez”, que volverá a ser elegido líder del partido a nivel nacional en el cónclave, y de cuyo proyecto, dijo, “me presento como principal baluarte en Cantabria”.

Herrán registró su precandidatura el viernes, 27 de septiembre. Manifestó que da el paso por su “firme convicción de que hay otra forma de hacer política” y con el objetivo de “recuperar el protagonismo del municipalismo y las agrupaciones”.