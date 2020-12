El Consejo de Administración del TUS ya dispone de presupuesto para 2021 y su Consejo lo presentará el lunes

El Consejo de Administración del Servicio Municipal de Transporte (TUS) de Santander debatirá el lunes su presupuesto de 2021, un hecho que para la oposición socialista echa por tierra el argumento del equipo de gobierno PP-Cs de que no puede presentar el Presupuesto municipal amparándose en que el Presupuesto del Estado no está aún definitivamente aprobado.

El presupuesto municipal de Santander no entrará en vigor el 1 de enero, algo inusual en los últimos años, salvo este que concluye, que también lo aprobó avanzado enero. El equipo de gobierno se apoya ahora en que las cuentas del Estado no tienen aún el visto bueno definitivo y por lo tanto hay una incógnita sobre el Fondo de Transportes que incluye. Dicho Fondo paliará en parte el déficit de gestión de los autobuses urbanos, que en 2020 se ha disparado, ya que el índice de ocupación ha bajado hasta un 60% por las restricciones que causa la pandemia por COVID-19. Al no estar aprobado el Presupuesto del Estado, y por lo tanto el Fondo que incluye, el equipo de gobierno afirma que no puede aprobar sus propias cuentas porque necesita saber a ciencia cierta qué financiación externa dispondrá para enjugar el déficit del TUS.

Sin embargo, los socialista consideran que este argumento es más bien una excusa, como lo probaría que el TUS ya disponga de presupuesto propio. Para su debate y aprobación ha convocado a su Consejo de Administración para el próximo lunes.

Fondo de Transportes

La pandemia por coronavirus ha cambiado de raíz las previsiones de ingresos y gastos que se hicieron hace un año. Terminado el primer estado de alarma, el 21 de agosto, el concejal César Díaz (PP) expuso en el Consejo de Administración del TUS una previsión de ingresos para Santander de 2,8 millones de euros, con cargo al Fondo de Transportes, que se constituyó con el fin de ayudar a los municipios a sufragar las pérdidas. La cantidad correspondía al 33% de los ingresos totales del TUS en 2018, el año de referencia adoptado entonces.

El Gobierno central tenía intención de aprobar el Fondo de Transportes vía decreto ley, pero su tramitación fue tumbada por la oposición, incluido el PP. El Ejecutivo lo reintrodujo entonces en los Presupuestos del Estado con la previsión de poder ampliar el crédito inicial 275 millones hasta los 400 millones de euros, con la condición de que los ayuntamientos aportaran un informe de la Intervención Municipal que acreditase que lo inicialmente concedido es insuficiente para paliar los efectos en el transporte público local derivados de la crisis sanitaria.

Más recientemente, se ha anunciado que el Fondo de Transportes ampliaría su disponibilidad presupuestaria hasta los 1.000 millones de euros. Esta ampliación, del crédito inicial de 275 millones hasta los 1.000 millones, se ha tramitado vía enmienda de ERC a los Presupuestos Generales del Estado en su pase por el Congreso de los Diputados y, aunque salieron aprobados, aún no tienen el visto bueno definitivo ya que se encuentran en discusión en la Cámara Alta.

El fondo, de este modo, financiará las pérdidas de los ayuntamientos por reducción de usuarios de sus transportes urbanos. La partida inicial de 275 millones se entregará a los municipios en 2021 tomando ya como referencia los ingresos por tarifa del ejercicio 2019.

La oposición socialista da más argumentos para que no haya razón para retrasar la aprobación del presupuesto municipal. Valencia, Burgos y Sevilla, por ejemplo, ya los tienen aprobados, y Oviedo ha optado por la prórroga de los vigentes.

Una vez que el Consejo de Administración del TUS apruebe sus cuentas para 2021, el presupuesto municipal deberá pasar aún por el pleno, estar sometido a alegaciones públicas y volver al plenario para aprobarse definitivamente antes de su publicación en el BOC.