Cs y PSOE acusan a Vox de alinearse con el PP para evitar que en Santander haya una comisión de investigación sobre basuras

Al menos dos de los partidos de oposición en el Ayuntamiento de Santander, PSOE y Ciudadanos, este miembro del equipo de gobierno, han coincidido en resaltar que Vox ha roto el frente común contra el bloqueo de la constitución de una comisión de investigación sobre el contrato de basuras alineándose con el Partido Popular al reclamar que las explicaciones se den en comisión ordinaria.

El control del contrato de basuras congela las relaciones entre los socios de gobierno del Ayuntamiento de Santander, PP y Cs

La propuesta de Vox de que lo sucedido con la contrata de basuras se analice en comisión ordinaria (solo estarían obligados a comparecer funcionarios municipales) no prosperó, pero eso no evitó que el portavoz Guillermo Pérez-Cosío acusara a populares y resto de la oposición de no querer en el fondo que se esclarezca lo ocurrido: los uno por no aceptar aceptar comparecencias en comisión ordinaria y bloquear la especial de investigación; los otros, por fiarlo todo a esta última que sin la voluntad del PP no se convocará nunca ya que necesita una reforma reglamentaria previa.

Para Javier Ceruti, portavoz de Cs y del equipo de gobierno, la decisión de Vox en la Comisión de Desarrollo Sostenible del lunes, ha habido un realineamiento de Vox con el PP a la hora de esclarecer el quebranto económico de siete millones de euros que para las arcas municipales ha tenido la gestión de Ascan, según informe de la Intervención municipal. "Ahora parece que (Vox) apuesta por otra línea", ha dicho Ceruti, quien ha recordado que la formación de Pérez-Cosío inicialmente se decantó por la comisión abierta y pública.

Los socialistas también consideran que la propuesta fallida de Vox ha sido una estratagema para cambiar de parecer, desmarcándose de la petición de comisión de investigación para alinearse ahora con los populares.

Para Ceruti, socio de gobierno del PP, la comisión ordinaria es insuficiente ya que no hay obligación de comparecer ante ella a quien no sea funcionario, aparte de que sus deliberaciones son secretas.

"En esta situación se puede optar por abrir la puerta de la calle, que es lo que queremos todos menos el PP y parece que ahora tampoco Vox; o abrir la puerta de un cuarto trastero sin luces, meternos a todos y cerrarla con llave, que es lo que parece que propone Vox", ha considerado.

También ha rebatido la afirmación de Vox de que parece que se está llevando la comisión de investigación a un "callejón sin salida". "No, sería si aceptáramos renunciar a la investigación y volver a la secreta", ha replicado.