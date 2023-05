Feijóo no menciona a Revilla en Cantabria y pide el voto a los socialistas “avergonzados” con Sánchez

El presidente del Partido Popular en España, Alberto Núñez Feijóo, ha protagonizado este miércoles un mitin en Santander en donde, ante algo más de un millar de personas, tres cuartos del aforo del Palacio de Festivales de Cantabria, ha exhortado a sus simpatizantes a no relajarse en la recta final de la campaña y ha pedido el voto a todos aquellos que confiaron alguna vez en la formación y dejaron de hacerlo, así como a los socialistas “avergonzados” con Pedro Sánchez.

En contrapartida, Feijóo ha puesto en valor la figura de dirigentes históricos del PSOE como Felipe González, un “verdadero socialista”, y tras reprochar a Sánchez que haya tenido la “mezquindad” de decir que su partido “no quiso acabar con ETA”, ha pasado de puntillas por la figura de Miguel Ángel Revilla, líder del PRC y presidente de Cantabria, a quien ni siquiera ha mencionado directamente.

Feijóo ha acudido a la comunidad autónoma por segunda vez en apenas tres días para respaldar a las candidatas a la Presidencia de Cantabria y a la Alcaldía de Santander, María José Sáenz de Buruaga y Gema Igual, respectivamente, quienes no han tenido inconveniente en criticar a Revilla o a la oposición en el Ayuntamiento de Santander.

Feijóo en Santander ha sacado a relucir todo el catálogo de “horrores” del 'sanchismo': desde los pactos políticos con los nacionalistas, hasta el uso del avión Falcon para sus desplazamientos, pasando por la supuesta rebaja de penas a violadores y pederastas, la 'okupación' de vivienda, el déficit de las arcas públicas o el incremento del coste de la vida.

Pero por lo que más dolido se ha mostrado ha sido por la referencia en las Cortes del presidente a que los populares no han estado interesados en acabar con el terrorismo. En su 'delenda est sanchismo', Feijóo ha apelado a los sentimientos de los socialistas que han sido víctimas de ETA de forma indirecta o indirecta o que se avergüenzan de ser apoyados por formaciones como EH Bildu con “44 condenados en sus listas”.

Feijóo ha desplegado todo el argumentario de estos días contra el presidente socialista, incluso el ya clásico Falcon. Sin embargo, hay dos buenas noticias a cambio, ha ironizado: “Cada día que pasa es un día menos para acabar con el 'sanchismo' y 2023 va a ver finalizar el 'sanchismo' de una vez”.

La lista de agravios contra Pedro Sánchez es extensa: “Utiliza el presupuesto del Estado para anunciar decisiones que no has hecho en cuatro años y luego caducan”; “utiliza el dinero de todos los españoles para hacer propaganda”; “es un presidente que no respeta las instituciones del Estado”, “su Gobierno controla los poderes del Estado y con ello rompe la democracia”; “tiene muy pocos escrúpulos utilizando los presupuestos para dar aguinaldos porque estamos en elecciones”; “ofrece dos euros para el cine, o el interrail para viajar, pero para el IVA del pescado, nada”.

Los “desmanes” de Sánchez

Para el presidente de los populares, los “desmanes” de Pedro Sánchez se combaten no con declaraciones, sino “rompiendo con Sánchez”. “Diciendo hasta aquí hemos llegado y no aceptamos tus imposiciones y tu forma de gobernar un país que ha roto, como que los violadores y pederastas se paseen por las calles de Santander por una chapuza legal, que haya rebajado las penas de corrupción y que haya eliminado el delito de las penas de sedición. Si mañana María José [Sáenz de Buruaga, presidenta del PP de Cantabria y candidata autonómica] decide pedir la independencia no tendrá ningún reproche penal”, ha asegurado su jefe de filas.

Ente los “desmanes” del 'sanchismo' ha destacado la 'okupación' de vivienda y la “amenaza de expropiación” a los propietarios, que se requiera un curso de formación para tener un perro y no para tener un hijo, la manipulación sistemática del CIS con sus encuestas y, sobre todo, la relación con Bildu. Y ha sido en este punto en donde ha apelado al voto de socialistas avergonzados y en donde ha elogiado la figura de socialistas como Felipe González, a quien ha calificado de “verdadero socialista”.

“Bildu es Sortu, Sortu es HB. Sánchez ha perdido hoy la oportunidad de rectificar en el Congreso la mayor mezquindad que ha dicho un partido. Yo nunca diría como me dijo él que el PP no ha querido acabar con el terrorismo. Hemos llorado juntos a nuestros compañeros y juntos hemos vencido al terrorismo, al lado de todos los españoles. Sánchez no tiene límites y la sociedad española tiene que ponerle límites. Sánchez ha vuelto a perder la oportunidad de decir que no va a pactar con Bildu para gobernar los municipios vascos, la ciudad de Pamplona y la comunidad foral de Navarra. No lo dice para que no se lo recuerden después”, ha opinado.

“Lleva 5 años blanqueando a Bildu, que le ha dado el OK a la Ley de Memoria Democrática. Un partido político heredero de una banda terrorista tiene legitimidad para decir lo que es memoria y democrático en este país. Esta ley es cualquier cosa menos memoria y democrática. Le pedimos mirar adelante pero prefiere mirar atrás con 44 personas condenadas por terrorismo en las listas”, ha agregado.

A los socialistas que han perdido a seres queridos o “que no dependen de la nómina del 'sanchismo', les duele lo que está pasando. Por eso debemos acabar con el 'sanchismo' y pedirle el voto a los socialistas avergonzados de lo que está haciendo el Partido Socialista. Yo nunca gobernaré con Bildu. Nunca voy a olvidar la lucha de miles de socialistas contra el terrorismo, nunca voy a confundir a verdaderos socialistas como Felipe González con otros que pactan con Bildu”, ha dicho.

En la parte cántabra de su alocución no hizo una referencia expresa a Miguel Ángel Revilla, aunque sí de forma velada cuando ha afirmado que Cantabria no merece el 'sí, señor' que los socios de Sánchez le prestan.

Tras piropear al exalcalde de Santander y exministro de Fomento con Mariano Rajoy, Íñigo de la Serna -“El reloj de las infraestructuras se paró cuando salió del Ministerio de Fomento”- ha abogado por que nadie diera por ganadas las elecciones. “Hay dos formas de perder las elecciones: dándolas por ganadas o dándolas por perdidas”, ha dicho citando a Manuel Fraga.

“No os confiéis. No se puede dar por ganado nada. Las urnas están vacías, nos están esperando. El voto que hay que decidir, el 15 o el 20% va a ser decisivo y hay que pedir el voto a los que no nos votan, a los que nos votaron y dejaron de votar y a los que nos votaron. Os animo a darlo todo”, ha concluido.

La Alcaldía, una “rifa”

En el caso de la alcaldesa de Santander y candidata a la reelección empieza a decir ahora lo que no ha dicho en cuatro años de coalición con Ciudadanos: que votar al PP es la manera segura de que la Alcaldía no acabe convirtiéndose en una “rifa”. Y ha mandado un mensaje sobre el candidato regionalista, Felipe Piña: “Quien vote al PRC que sepa que ni el propio candidato se postula como alcalde; y quien vota al PP, sepa que yo seré la alcaldesa de Santander”

“Si en el Ayuntamiento de Santander se vota al PP, aquí estoy y aquí he estado. Si se vota a otros partidos, entre ellos se tendrán que rifar al alcalde, el programa y con quienes están”, ha añadido, sobre los posibles pactos que supongan una mayoría alternativa que desaloje por primera vez del poder a la derecha.

Por su parte, la candidata autonómica ha sido muy contundente contra el líder regionalista, Miguel Ángel Revilla, a quien reiteradamente ha venido ofreciendo la posibilidad de pactar a lo largo de la legislatura. No ha sido el caso de este mitin ni de estos primeros días de campaña antes del 28M. Para Sáenz de Buruaga, Revilla es “sinónimo de Sánchez” y la puerta por lo que “los comunistas” de Podemos entren al Gobierno.

“Cantabria lleva una política muy similar a la que se hace desde Madrid. Es aquí donde Revilla inventó la política de los gestos en los platós de televisión y Sánchez la copió. Ambos son aliados naturales y por eso hay que echarlos a los dos, de aquí y de allí, a los dos”, ha dicho desde la tribuna.

“Os anuncio que esto se ha acabado porque ya nadie cree nada de lo que dice Revilla -ha agregado-. Su unión con Sánchez significa lo mismo en el fondo y en las formas. Revilla ha aprobado el 93% de los decretos de Sánchez, ha votado con Sánchez y Podemos más que Bildu y Esquerra Republicana de Catalunya y de ahí viene todo lo que ocurre en Cantabria”.

“El 28 de mayo nos jugamos que los comunistas entren en el Gobierno. O Revilla es presidente con Podemos o no lo será y no hace falta que os diga qué consecuencias tendría para Cantabria. No queremos la 'podemización' de Cantabria y la tiranía de las minorías. Necesitamos una mayoría de votos que impidan el radicalismo. Somos los únicos que lo pueden impedir porque Revilla es una marioneta”, ha concluido, en lo que ha sido hasta ahora el hilo argumental de su campaña.