Fuentes-Pila no ve señales de ruptura entre PP y Cs en Santander: "Ceruti es un mandado de Arrimadas y traga con los incumplimientos de su socio"

Aunque consideran que los incumplimientos del acuerdo de gobernabilidad PP-Cs en Santander ofrecen motivos para disolverlo, los regionalistas en la capital son escépticos ante la hipótesis de que la capital cántabra entre en el efecto dominó de la ruptura de pactos entre ambas formaciones que se está dando en España. El portavoz del PRC en el Ayuntamiento, José María Fuentes-Pila, cree que tanto PP y Ciudadanos son rehenes no solo de sus acuerdos sino de sus incumplimientos y ha cargado las tintas contra la formación naranja y su portavoz, Javier Ceruti, de quien ha dicho que es un "mandado" de la dirección nacional de su partido y que "traga" con todos los incumplimientos que realiza el PP esta legislatura. "Firma, no se cumple, traga", ha sentenciado el portavoz.

La alcaldesa de Santander advierte de que la "alternativa" al bipartito PP-Cs es un "Gobierno Frankenstein"

Saber más

Fuentes-Pila no quiso especular sobre una hipotética ruptura del pacto PP-Cs, porque no cree que llegue a darse, como así han reiterado públicamente ambos partidos. Para el regionalista no existe un pacto de gobernabilidad sino que, de facto, existen dos gobiernos con intereses propios que, aunque incómodos en la cohabitación, no tienen intención de romper. Para Fuentes-Pila, cuya formación es esencial en cualquier quiniela que se haga para reconstruir el gobierno de Santander, lo sustancial son los pactos de gobernabilidad, no quién sea alcaldable. En esa tesitura, ha dicho, el PRC sigue con los mismos planteamientos postelectorales de 2019, cuando a la postre Ciudadanos optó por pactar con los populares, por imposición de Albert Rivera, y no con el resto de formaciones.

"Ciudadanos decidió [en 2019] y son los únicos responsables de la situación en la que estamos. En Santander hay dos gobiernos ajenos a un pacto de gobernabilidad. Ciudadanos es absolutamente responsable no solo de su destino, sino del de la capital. Todo lo que no pase por victimismo ha de ser determinación y dignidad política", ha sentenciado.

El duro alegato de Fuentes-Pila no ha quedado ahí, sino que, recogiendo las propias palabras de Ceruti, quien apelaba a que la dirección nacional no le permitía hacer movimiento, ha calificado al portavoz de Cs de "mandado". "¡Qué se va a explorar cuando alguien dice que es un mandado!", ha apostillado el portavoz regionalista. Ante la hipótesis de que sea el PP el que rompa la coalición, los regionalista ya tienen la experiencia de negociar con este en 2019 y no ve mimbres para armar un nuevo cesto.

"Santander no es una tarta ni un trozo de la tarta. Santander necesita acciones determinantes para salir del agujero en el que el PP la ha metido, con la colaboración de Ciudadanos". Ahora mismo "no veo proyecto político alguno", ha añadido. "Ciudadanos y Javier Ceruti son los responsables de que Santander se gobierne como se gobierna", ha concluido.