El futbolista del Racing Lago Junior denuncia un ataque racista en Santander: “Me escupieron cuando paseaba por la calle con mi familia”

El futbolista Lago Junior (Costa de Marfil, 1990), que fichó este pasado verano por el Racing, ha denunciado un ataque racista en Santander: “El otro día paseando con mi familia por el barrio, me escupieron desde un balcón”, ha manifestado el jugador en el transcurso de una entrevista realizada en el programa 'Sonderklas' y publicada en los canales oficiales del equipo verdiblanco.

“Mi niña no se dio cuenta. Mi mujer sí y me dijo: pasa y sigamos caminando para casa”, ha admitido el futbolista al relatar un momento que fue para él “duro” y tras ser cuestionado por el periodista y director de comunicación del club, Roberto González, por sus experiencias con el racismo en España.

Lago ha relatado a lo largo de la entrevista algunos de los desprecios racistas que ha vivido en nuestro país, en el que reside desde hace casi dos décadas, aunque ha asegurado también que, por lo general, ha recibido un trato muy positivo en los clubes por los que ha pasado.

“Entiendo que en el campo, la afición rival quiere hacer daño. Lo mismo te llaman malo, que negro. A un compañero que llevaba una coleta le llamaban cantante. Yo eso no lo veo como racismo, aunque cada uno lo quiere llevar a a su terreno y puede tener la libertad de llevarlo como quiera”, ha reflexionado.

Pero también ha admitido que antes de ser conocido vivió momentos difíciles. “Había sitios donde no me dejaban entrar por ser negro. Era el Lago no conocido. Restaurantes donde iba, con reserva, y al llegar no me dejaban entrar por ser negro. No eran casos aislados. Me pasaba”.

Lago Junior llegó a España hace dieciséis años. Ha pasado por Soria, Eibar, Tarragona, Miranda de Ebro, Mallorca, Huesca o Málaga, donde ha desempeñado su trabajo como futbolista antes de recalar esta temporada en Santander para jugar en el Racing.