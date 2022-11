El Gobierno cántabro gastará 500.000 euros en cámaras y 800.000 euros en seguridad privada para centros de salud

El Gobierno de Cantabria tiene previsto gastar 500.000 euros en la compra de 60 cámaras de seguridad para una serie de centros de salud en la Comunidad, así como otros 800.000 euros para la contratación de personal de seguridad privada.

La oposición advierte al consejero Pesquera de que el tiempo para evitar la huelga de médicos de Atención Primaria se acaba

Saber más

Lo ha dicho el presidente de Cantabria, Miguel Ángel Revilla, en el Parlamento de Cantabria, a preguntas de la presidenta del Grupo Popular, María José Sáenz de Buruaga, quien pidió el cese de la consejera de Sanidad.

Revilla no ha detallado qué centros de salud serán los que dispongan de estas medidas de seguridad, aunque los grupos parlamentarios del Ejecutivo ya han señalado que la relación ha sido elaborada por los propios facultativos directamente afectados y las fuerzas de seguridad privadas.

Revilla se ha mostrado comprensivo con el malestar de la profesión médica, algo que, ha dicho, ha comprobado en persona cuando ha ido al médico, en el sentido de la sobrecarga de trabajo que padecen. Sin embargo, ello no le ha impedido avalar las gestiones de su consejero, Raúl Pesquera. El Gobierno, ha dicho, está preoupado por la seguridad en los centros de salud.

Petición de cese de Pesquera

El presidente salió a la palestra a preguntas de la presidenta del Grupo Popular, Sáenz de Buruaga, quien pidió a Revilla el cese de su consejero de Sanidad por el incumplimiento de los compromisos suscritos con el colectivo médico en 2019, así como la gestión por la convocatoria de huelga indefinida en el sector. “Si no lo hace -le ha dicho a Revilla-, no puede liderar esta región”.

Para la dirigente popular, que no haya una propuesta realista al sector queda evidenciado en el borrador de presupuesto de Cantabria para 2023 que no tendría partida para respaldar los acuerdos pasados, los de 2019. Asimismo, ha dicho que los 60 médicos de continuidad cuyos contratos vencen este mes no aceptan la alternativa que les está ofreciendo Sanidad.

“Da igual que la lista de espera quirúrgica se acerque a los 20.000 pacientes -le ha espetado-. La respuesta de la Consejería es la inacción absoluta. Es usted el presidente del Gobierno, no de medio Gobierno, así que intervenga”.

Es usted el presidente del Gobierno, no de medio Gobierno, así que intervenga María José Sáenz de Buruaga — Presidenta del Grupo Popular

Revilla ha recordado a la dirigente popular de los recortes en materia sanitaria que aplicó su partido cuando gobernó.

“El gobierno trabaja por un sector cuyo malestar en algunos casos está plenamente justificado por la sobrecarga de trabajo- ha sido la respuesta de Revilla, quien ha añadido por la alusión hecha a la lista de espera-: No hay nadie en Cantabria que teniendo algo grave no sea operado. Estamos reforzando turnos para que en resonancias y en otros servicios se trabaje las 24 horas del día”.