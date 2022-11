La oposición advierte al consejero Pesquera de que el tiempo para evitar la huelga de médicos de Atención Primaria se acaba

La oposición parlamentaria ha advertido al Gobierno de Cantabria de que el tiempo para evitar la huelga de facultativos de Atención Primaria, convocada por el Sindicato Médico, está a punto de agotarse, al tiempo que ha criticado la manera en que el consejero Raúl Pesquera está llevando a cabo la negociación. Cristóbal Palacio, portavoz de Vox, ha llegado a afirmar en la tribuna del Parlamento de Cantabria que el Gobierno autónomo no vería con malos ojos el inicio el próximo lunes de una huelga indefinida que le sirviera de excusa para “justificar las listas de espera”.

Los médicos de Atención Primaria de Cantabria iniciarán una huelga indefinida a partir del 7 de noviembre para reclamar soluciones a los “gravísimos” problemas a los que se enfrentan, entre los que citan las agresiones, la sobrecarga laboral, los “incumplimientos” de los acuerdos del 2019 y las nuevas plazas de continuidad.

Desde que se convocara a primeros de octubre, las reuniones con el sindicato médico han sido escasas y a cuatro días del inicio de la movilización aún no hay acuerdo, ni visos de que lo haya, a expensas de un encuentro negociador previsto para este jueves.

Aunque Vox no consiguió ver aprobada una moción en la que básicamente se insta a llegar a un acuerdo, la oposición volvió a mostrarse unánime en su oposición al Gobierno, censurando que parezca que no haya prisas por alcanzar un acuerdo, algo que negaron los portavoces de los grupos que sustentan al Ejecutivo, PSOE y PRC.

PP y Cs sumaron sus votos a los de Vox, sin conseguir resultados prácticos con ello al ser derrotados por los 18 votos que conforman la mayoría absoluta PRC-PSOE.

Especialmente crítico fue el portavoz en Sanidad del Partido Popular, César Pascual, quien acusó a Pesquera no solo de paliar el conflicto en el sector sino de que CSIF y el Colegio de Enfermería hayan anunciado que se incorporen posiblemente a la convocatoria o inicien una relativo a la enfermería, respectivamente.

Félix Álvarez, portavoz de Ciudadanos, ha desmentido que el Sindicato Médico no sea representativo, como ha llegado a decir el consejero. A su entender, el 10% de representativad afectaría al conjunto de sanitarios, sean médicos o no. Calculó que el colectivo de médicos es del 18% sobre el total de sanitarios, por lo que el 10% es un alto porcentaje, no bajo, ha indicado Álvarez, quien además preguntó: “¿De verdad que este consejero tiene la cara tan dura como para reunirse una vez a la semana con el Sindicato Médico?”

El portavoz de Cs no recibió respuesta de Pesquera, ya que este no asistió al plenario de este jueves.

La socialista Paz de la Cuesta defendió la gestión de la Consejería en el coflicto y aseguró que han sido adoptadas medidas de seguridad permanentes en algunos centros y puntual en otros, sin precisar cuántas en cada caso.

La regionalista Ana Obregón ha asegurado que se trabaja adecuadamente y que las palabras del consejero suelen ser sacadas de contexto.

Cristóbal Palacio, por Vox, exigió al Gobierno que disponga ya de seguridad privada en los centros de salud. “No hay agresiones a empleados públicos, pero se contrata a 300 agentes de seguridad de Securitas. Y sin embargo, es unasumible económicamente proteger a los médicos”, fue su crítica.