El Gobierno niega ahora que la ayuda de 50.000 euros a la tauromaquia sea para luchar contra la despoblación

“Yo no he dicho eso. No saben cómo decir que no a la ayuda y le están dando la vuelta”. Quien así habla es la consejera de Presidencia, Isabel Urrutia (PP), que este jueves ha presentado las cuentas presupuestarias para su departamento en sede parlamentaria. Urrutia ha negado que en ningún momento vinculara una ayuda de 50.000 euros a festejos taurinos con la lucha contra la despoblación. Asegura que “no es una medida que entre dentro de la lucha contra la despoblación” subvencionar la tauromaquia en las localidades con mayor pérdida de habitantes.

Sin embargo, el proyecto de Ley de Presupuestos de Cantabria para el año 2024 incluye esta partida de 50.000 euros bajo el concepto 'Apoyo a municipios para promoción de la tauromaquia en el mundo rural. Riesgo de despoblamiento', según ha hecho público hace unos días la formación Cantabristas.

PRC y PSOE han cuestionado esta medida, ya que no ven “en qué puede ayudar a fijar población”, pero Urrutia ha insistido que “no es una medida que entre dentro de la lucha contra la despoblación” a pesar de encuadrarla en ese apartado específico de las cuentas para el próximo año.

Además de la negativa de la consejera, que ha querido desmarcarse tras las críticas que ha recibido en los últimas días por incluir ese gasto en el presupuesto de su departamento, el portavoz del Grupo Popular en la Comisión, el diputado Cándido Cobo, ha defendido que “en los pueblos a los que se ha llevado esta apuesta pionera por la tauromaquia siempre ha tenido gran éxito”.

Por su parte, el diputado socialista Mario Iglesias ha pedido medidas contra la despoblación -“o damos con soluciones para nuestros pueblos o se van a morir junto a sus vecinos”, ha dicho- y la regionalista Rosa Díaz ha preguntado por el proyecto que tenía la Consejería cuando estaba en manos del PRC de crear una Ley de Comarcas agrupando a los ayuntamientos, pero Urrutia ha respondido que “no es una prioridad para este Gobierno”.