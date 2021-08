Cantabria solo tiene libres dos camas UCI para pacientes no COVID y baraja suspender la cirugía no urgente

La presión hospitalaria de la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI) del Hospital Universitario Marqués de Valdecilla de Santander se encuentra al máximo de su capacidad, tanto en el área para pacientes COVID como para no COVID, por lo que está estudiando la suspensión de las operaciones quirúrgicas no urgentes como una forma de disponer de más personal y centrar los recursos en aquellas personas cuya vida corra serio riesgo en caso de no ser atendidas de inmediato.

El consejero de Sanidad, Miguel Rodríguez, ha puesto sobre la mesa este lunes esa posibilidad, dado que la saturación de la UCI COVID es del 25,7%, superando de este modo el umbral del 25% que sitúa el nivel de alerta de Cantabria en riesgo extremo (Nivel 4). El domingo había hospitalizadas 107 personas en Cantabria (8,8% de ocupación) y de ellas, 27 se encontraban ingresadas en la UCI, tres más que el sábado.

Para Rodríguez, la situación de la pandemia ya arroja cifras descendentes, pero esto no quita para que haya una "gran preocupación" por la situación de los hospitales, y en especial de Valdecilla, que alberga la UCI COVID de toda Cantabria; una situación que el consejero califica de "complicada".

El hospital de referencia en la comunidad, más allá de cuidados intensivos, también tiene ahora a 75 pacientes ingresados en planta, prácticamente tres cuartas partes del total de los ingresados actualmente. "Se ha hecho todo lo posible para evitar llegar a la situación de tener que suspender cirugías, pero si la presión de la UCI no se alivia tendrá que hacerse", ha admitido el consejero.

Para Rodríguez, también sigue siendo preocupante la incidencia de la enfermedad en la población de más de 65 años, un segmento que sigue manteniendo una tendencia al alza en cuanto al número de contagios.