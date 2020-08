Igual, molesta por el acuerdo de la FEMP que devolverá con cuentagotas los 16 millones de superávit que Santander prestará al Estado

El frente municipalista contra el Gobierno Sánchez ha dado hoy un paso adelante en la confrontación al escindirse la Federación Española de Municipios (FEMP) en dos bloques por la ratificación del mecanismo de gasto para el superávit propuesto por la ministra de Hacienda María Jesús Montero. Fue un exministro del PP, Cristóbal Montoro, quien cerró el grifo a los ayuntamientos para controlar el déficit. Montoro decretó que no podrían gastar el superávit, es decir, la parte del presupuesto no gastada en el ejercicio anterior. Las alegrías en el gasto de décadas anteriores se convirtieron por iniciativa propia u obligadas por el Gobierno del PP en una disciplina presupuestaria que les ha convertido en la administración más rigurosa en el control del gasto. Ahora son los ayuntamiento del PP los que arremeten contra el Gobierno Sánchez, no tanto por posibilitar un mecanismo para gastar ese superávit, sino por la forma utilizada: prestarán el superávit al Estado, el cual les permitirá gastar una parte en 2020 y 2021 y el resto lo recibirán con cuentagotas hasta 2032. Además, no podrán invertir en lo que quieran.

El PP ha calificado este mecanismo, que ha sido aprobado hoy con la abstención de IU-Podemos y el voto de calidad del presidente Abel Caballero, como una intromisión en la autonomía municipal y una confiscación por el Gobierno de coalición en Madrid, reivindicando ahora lo que no reivindicaron con Montoro: poderse gastar todo el dinero del superávit a su antojo.

El acuerdo ratificado por la FEMP permite a los consistorios de toda España disponer de 5.000 millones de euros –del total de 14.000 que tienen ahorrados– entre este año y el que viene. El resto se les reintegraría en un plazo de diez años que empezaría a contar en 2022. La solución que Hacienda ha hecho llegar a la representación de las corporaciones locales permite a los consistorios invertir el remanente de tesorería que tienen inmovilizado en las entidades bancarias sin incurrir en déficit, algo que tienen prohibido según la norma de estabilidad de Cristóbal Montoro y el artículo 135 de la Constitución que se modificó en 2011. No obstante, hasta ahora el Gobierno ha ido haciendo aflojando el lazo con excepciones a la normativa de Montoro de 2012: 300 millones para gasto social en toda España por la pandemia y un 7% de superávit la compra de vehículos no contaminantes para los servicios públicos (Santander acaba de comprar dos autobuses eléctricos por 1,4 millones con cargo a este último porcentaje).

¿De cuánto se trata y en qué se puede gastar? En el caso de Santander, y a falta de una cifra oficial, el superávit afectado ronda los 16 millones de euros. La capital cántabra podrá gastar el retorno parcial de ese superávit en Agenda Urbana Española y Movilidad Sostenible (incremento de la oferta de vivienda de alquiler, planes de rehabilitación o construcción de carriles bici o peatonalización de calles, por ejemplo); sistema de cuidados de proximidad –con propuestas para el aumento y mejora de programas para mayores y dependientes, ayuda a domicilio y teleasistencia– y cultura (apoyar la programación cultural en un momento de debilidad del sector por la pandemia, políticas de apoyo al sector, creación de una red de infraestructuras culturales o la actualización digital de todas las instituciones culturales: bibliotecas, museos, casas de cultura, etc).

Hasta este lunes Santander pudo disponer del 20% de un superávit de 20 millones de euros, unos cuatro millones de euros. Por lo tanto, la ratificación de hoy de la FEMP afectará a unos 16 millones de euros complementarios, de lo cual solo una parte retornará este año y el que viene.

Gema Igual: "desprestigio" de la FEMP

La alcaldesa de Santander, Gema Igual, ha lamentado este lunes el "desprestigio" al que el Gobierno de España, ha dicho, ha llevado a la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP) para respaldar un acuerdo "decepcionante e insolidario" que ha tenido que aprobarse 'in extremis' en la Junta de Gobierno con el voto de calidad del presidente, el socialista Abel Caballero.

En opinión de Igual, el Ejecutivo del país "sigue ninguneando a los ayuntamientos y a la institución, que, por primera vez en su historia, se enfrenta a una grave división interna", avisa a través de un comunicado.

En este sentido, la alcaldesa de Santander y miembro de la Junta de Gobierno de la FEMP señala que esta reunión se ha cancelado en tres ocasiones "porque las condiciones del Ministerio de Hacienda eran inaceptables hasta para los propios alcaldes socialistas". "No les quedaba más tiempo y hoy, con un mínimo avance, la abstención de Unidas Podemos y muchas críticas incluso de algunos regidores del PSOE- que han justificado su respaldo a favor para seguir avanzando en la tramitación parlamentaria-, se ha aprobado el acuerdo con el voto de calidad y solo con el apoyo de los socialistas", ha incidido.

"Este Gobierno ha demostrado que no le interesa el bienestar de los ciudadanos, que quieren nuestro dinero y que tendremos que esperar a 2032, sí, 2032, para recuperarlo", ha añadido.