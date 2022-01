Juventudes Socialistas denuncia al Puerto ante Transparencia por la falta de información sobre la compra de concertinas

Juventudes Socialistas (JJSS) de Santander ha denunciado ante el Consejo de Transparencia y Buen Gobierno (CTBG) la ausencia de informes que justifiquen la instalación de concertinas en el Puerto, una medida que, insiste, es “cruel” y “desproporcionada”. Asimismo, la organización juvenil del PSOE ha acusado a la Autoridad Portuaria de Santander (APS) de ampararse en una "ley franquista", como la que regula los secretos oficiales, para negar información sobre si la instalación de este dispositivo está recogida en el Plan de Seguridad o cuenta con algún protocolo de intervención en caso de resultar alguien herido.

“O dichos informes [que justifiquen la instalaciones de alambrado con cuchillas] no se han realizado, no existen, y la Autoridad Portuaria de Santander (APS) no ha elaborado ningún informe sobre las concertinas ni sobre medidas alternativas, o ha omitido intencionadamente dichos informes en la documentación facilitada”, asevera JJSS de Santander en un escrito que ha registrado este viernes ante el CTBG.

La organización juvenil rechaza la negativa a dar acceso a la información solicitada por parte de la APS basada en la Ley de Secretos Oficiales de 1968, que es “una norma franquista” y “no es de aplicación”.

El pasado 17 de noviembre, JJSS de Santander presentó un escrito dirigido a los miembros del Consejo de Administración de la APS argumentando en contra de la instalación de concertinas en el perímetro de sus instalaciones.

Entre los motivos alegados, se encontraban la opinión contraria del Defensor del Pueblo y la Comisión Europea, la “terrible experiencia acumulada” de su utilización en Ceuta y Melilla o el informe del Ministerio del Interior que avaló su retirada.

JJSS de Santander quería conocer si la instalación de concertinas se incluyó en el mismo y si se ha elaborado ya un protocolo de actuación en caso de accidente, para lo cual solicitaron todos los informes realizados sobre el tema, los expedientes de contratación y el Plan de Seguridad del Puerto.

En respuesta, la entidad presidida por Francisco Martín autorizó el acceso a los expedientes de contratación, así como a todos los informes elaborados sobre la instalación de las concertinas, pero la organización juvenil denuncia “la ausencia de un análisis en profundidad sobre la necesidad de la medida, algún tipo de justificación de la proporcionalidad de la misma o una argumentación en su favor frente a otras opciones alternativas”.

“Nuestra sorpresa viene cuando, a pesar de que nos autorizan a consultar los informes realizados, nos damos cuenta de que no hay nada”, denuncia Yago Nan, secretario general de JJSS de Santander.

Según JJSS, la APS se limita a esgrimir una ‘lucha contra los intrusos’ para justificar la instalación de ‘elementos anti-acceso’, “pero sin tan siquiera mencionar la palabra concertina”. La decisión se adopta “sin justificar por qué se decantan por esa medida frente a otras opciones, tampoco se valoran los riesgos que puede ocasionar o su su capacidad para garantizar la seguridad”, reiteran.

Recurso ante Transparencia

Ante la falta de información proporcionada, JJSS de Santander ha presentado un recurso ante el Consejo de Transparencia y Buen Gobierno (CTBG) denunciando la ausencia de informes y solicitando que se facilite copia del Plan de Seguridad, para analizar si están incluidas la instalación de concertinas, dado que se trata de una modificación sustancial del mismo.

Asimismo, critica que la resolución de la APS “no está motivada” y “no se puede aplicar en este caso” ya que “en ninguno de los supuestos” corresponde “una denegación de acceso total” a la información, “pudiendo haberse optado por conceder acceso parcial”, reivindican, por lo que defienden su derecho a acceder al Plan de Seguridad del Puerto “al menos en las partes referentes a las concertinas”.

Como recuerdan, tanto la Ley de Transparencia como la jurisprudencia del Tribunal Supremo establecen la obligación de analizar con exhaustividad el riesgo de revelar la información solicitada y en caso de que supusiera un perjuicio, conceder el acceso parcial a la cuestión de interés.

“El PRC está negociando con los derechos humanos”

La organización juvenil recuerda en su comunicado que la instalación de concertinas fue una decisión unilateral del presidente de la APS, Francisco Martín, quien la tomó sin pasar por el Consejo de Administración.

Sonre la actitud del PRC ha señalado que “si bien se ha mostrado contrario a las concertinas, ha condicionado su retirada a que haya más policías vigilando las instalaciones portuarias”, por lo que acusan a los regionalistas de estar “negociando con los derechos humanos”.

JJSS de Santander recuerda que actualmente el Puerto de Santander es vigilado por más de 60 agentes de la Guardia Civil, 43 de la policía portuaria y 10 agentes de la policía nacional, y añaden que la instalación portuaria santanderina es de las más seguras a nivel nacional.

“Es una absoluta vergüenza que Miguel Ángel Revilla reconozca que las concertinas son una crueldad y a la vez esté dispuesto a mantenerlas. El presidente de nuestra comunidad acaba de demostrar que no le importan en absoluto los derechos humanos y está dispuesto a poner en riesgo la vida de aquellos que no tienen más remedio que saltarlas”, ha concluido.