María Ángeles se quedó sin su placa: Santander sigue sin reconocer a víctimas del franquismo mientras siembra las calles de recuerdos a “ilustres”

María Ángeles se quedó sin su placa de recuerdo. Familiares de la niña de nueve años que murió a resultas del bombardeo franquista del Barrio Obrero del Rey en 1936 no han ocultado a elDiario.es Cantabria su frustración y malestar por que los grupos municipales de PP y Vox bloquearan con su voto la instalación de una placa o monolito en recuerdo de las decenas de víctimas de la aviación alemana.

El debate en el pleno santanderino de finales de octubre fue promovido por los grupos socialista y de IU-Podemos. La concejala socialista Rosa Pereda pidió expresamente al PP que se abstuviera para sacar adelante la iniciativa, como así ha pretendido la familia de la víctima desde hace tres años. Pero finalmente el equipo de gobierno de la alcaldesa Gema Igual (PP) unió sus votos a los de Vox para que decayera la iniciativa. Los 'populares' justificaron su oposición a que se encuentra en elaboración un plan de ordenación de futuros memoriales a víctimas y estatuas, un argumento que ni la oposición ni la familia han tomado como consistente y sí como una argücia para demorar aún más una respuesta a la víctimas del franquismo en la ciudad.

Eugenio Cordero, yerno de Elena Fernández Otí (97 años), cuya hermana, María Ángeles Fernández Oti, murió a resultas del bombardeo de 1936, ha declarado que, aunque haya en ciernes un plan, ello no impide que ahora resulte adelante la aprobación de la medida, cuya aplicación pudiera ajustarse en el futuro a las disposiciones que se aprueben.

Para él, la primera reacción al conocer la noticia fue dirigirse al Parque de Mendicouague, lugar en el que se levantaba la fábrica en la que se refugió el mayor número de las víctimas mortales, para dejar impreso con un espray que ahí debería haber una placa de recuerdo, pero no la hay. No lo hizo. Pero su frustración y malestar no le lleva a cejar en su empeño que seguir adelante, ahora centrándose en la aprobación del plan mencionado por el equipo de gobierno del PP.

La petición consistía en la instalación de una placa o monolito, sufragando el solicitante el gasto si hiciera falta, bien en el Parque de Mendicouague, en el Cementerio de Ciriego, en donde están enterrados represaliados por el franquismo, o cerca del refugio antiaéreo.

Ruta de los Ilustres

No obstante, el Ayuntamiento de Santander viene habitualmente colocando placas de homenaje por las calles de la ciudad. En septiembre, había inaugurado 23, dentro de lo que ha denominado 'Ruta de ilustres', que no se incluye en ningún plan para ordenar la colocación de placas y monumentos anunciado. La ruta, cuya relación de homenajeados se elabora en colaboración con el Centro de Estudios Montañeses, tiene por objetivo “dar a conocer los lugares que fueron importantes en la vida de aquellas figuras significativas, tanto del ámbito cultural, artístico, científico o social en la historia de la Santander y así aprovechar para recordarles, reconocerles y darles visibilidad.

Vital Alsar es la última de las 23 personalidades que se han visto reconocidas en las calles de Santander por decisión del Ayuntamiento. En el listado se encuentran José María de Pereda, Augusto González Linares, Marcelino Sanz de Sautuola, Ataúlfo Argenta, Sixto Córdova, Luis Quintanilla Isasi, Gerardo Diego, José Hierro, María Blanchard, Leonora Carrington, Sor Ramona Ormazábal, Manuel Arce, Concha Espina, Matilde Camus, Mario Camus, Ángel de la Hoz, Amós de Escalante, José Francisco Alonso, Marcial Solana, Enrique Diego Madrazo, Atilano Rodríguez y Enrique Fernández.

Si Santander lleva más de 15 años para eliminar por completo de su callejero los nombres de figuras destacadas del franquismo, la composición política de las instituciones tras el 28 de mayo no permite aventurar cambios. De hecho, el propio Parlamento de Cantabria no pudo aprobar una declaración en memoria de las víctimas de la Guerra Civil por oposición expresa de Vox, que así rompió la unanimidad necesaria.