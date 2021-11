Un millar de manifestantes desafía el fuerte aguacero en Santander para reclamar el fin de la violencia machista

Un millar de personas, en su mayoría mujeres, han conmemorado en la tarde de este jueves, 25 de noviembre, el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer manifestándose hasta el Ayuntamiento de Santander para reclamar más compromiso ciudadano e institucional contra esta lacra.

Organizada por la Comisión 8 de Marzo de Cantabria, la manifestación partió a las 19.00 horas de la rotonda de Puertochico y concluyó en el Ayuntamiento de Santander en una tarde lluviosa y desapacible. Encabezaba la manifestación una pancarta en la que podía leerse: 'Contra las violencias machistas, luchas feministas'.

Entre los asistentes, en un discreto segundo plano, se encontraban el presidente de Cantabria, Miguel Ángel Revilla, y el vicepresidente Pablo Zuloaga, rodeados de altos cargos institucionales y orgánicos de los partidos regionalista y socialista.

Las manifestantes portaban pancartas reivindicativas en las que podía leerse lemas como 'Juntas somos invencibles, ¡levántate!' , 'Estás preciosa cuando luchas por tus derechos' y 'Feminismo sin las putas y los trans es casta'. Se corearon consignas durante todo el recorrido de la movilización: "Aquí estamos, nosotras no violamos", "No es no; lo demás es violación", "Ni una menos; vivas nos queremos".

En la Plaza del Ayuntamiento, las organizaciones integrantes de la comisión dieron cuenta de sus reivindicaciones, destacando el saldo violento en todas sus vertientes con que se cierra este 2021. Según la Asamblea de Mujeres, 40 mujeres, una de ellas embarazada, asesinadas por sus parejas o exparejas y 33, por hombres diferentes a su pareja; asi como seis menores (cuatro niñas y dos niños) asesinados por sus padres maltratadores, cuatro de ellos como violencia vicaria, buscando ocasionar el mayor dolor posible a sus madres. En lo que atañe a Cantabria se han denunciado este año 103 agresiones sexuales.

Estos datos son para las organizaciones convocantes un pálido reflejo de una realidad más profunda, la punta del iceberg de las violencias machistas contra las mujeres. Ante ello reivindicaron acción: "¿Podemos seguir tolerando esta violencia? No son solo números: son mujeres, son niñas, son niños. ¡Actuemos!, ¡Actúa!", se exhortó.

Pacto de Estado

UGT y CCOO de Cantabria, participantes en la movilización, han reclamado reforzar los mecanismos de control, aplicación y seguimiento del Pacto de Estado contra la Violencia de Género y garantizar su continuidad más allá de septiembre de 2022. Ambos han demandado fortalecer el pacto contra la violencia de género e incrementar los recursos para los servicios de prevención y atención integral a la víctimas, garantizando que todos ellos tengan un carácter permanente, lo que consideran fundamental "para erradicar de una vez por todas las violencias contra las mujeres".