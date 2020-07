Un equipo redactor prepara el enésimo plan de recuperación para el Cabildo de Arriba

El enésimo plan para la recuperación del Cabildo de Arriba de Santander se encuentra en fase de redacción, según ha informado este martes el portavoz del equipo de gobierno, Javier Ceruti (Cs). Después de una ensalada de siglas que han protagonizado planes y ayudas durante las últimas décadas (Urban, ARI, ARU, ARRU, PEPRI), el Ayuntamiento está trabajando en un nuevo proyecto ordenador desde la premisa de que la regulación ha de ser pública pero la inversión privada.

Ceruti, también concejal de Urbanismo, ha explicado que la recuperación de este grupo de calles, a escasos metros de la Plaza del Ayuntamiento y memoria superviviente del Santander anterior al incendio de 1941, es "inasumible" económicamente con el solo esfuerzo del Ayuntamiento de Santander, por lo que requiere de la iniciativa privada, lo que no quiere decir, ha añadido, que sea esta la que ordene este "punto negro" del urbanismo santanderino.

El resultado del trabajo del equipo redactor puede revestir la forma de Plan Especial, ha sugerido el portavoz el mismo día en que la piqueta trabaja en el número 17 de la calle Alta, último inmueble declarado en ruina y demolición urgente. A este respecto, el portavoz ha remitido al concejal de Fomento, César Díaz (PP), aunque personalmente ha comentado que, a diferencia de lo que opina la oposición, sobre el barrio no hay ningún proceso de gentrificación ni de especulación urbanística interesada en degradarlo para luego reconstruirlo.

Calle Alta, 17

De hecho, el portavoz de Cs y del equipo de gobierno no ve "especulación" en el derribo del edificio ubicado en el número 17 de la calle Alta, en el Cabildo de Arriba, y ha apuntando que esta actuación es "un caso particular" que no depende de la Concejalía de Urbanismo que él dirige, sino del departamento de Obras, en manos del socio de gobierno.

El edil ha añadido que este asunto no tiene "nada que ver" con el deterioro de esta zona de la ciudad, por lo que no es un "problema" del Consistorio, sino de la comunidad de propietarios, a la que la administración local requirió mejoras en el inmueble que "se desoyeron". Considera que si hubieran acometido esas labores, la construcción no estaría en la situación actual.

Los socialistas han acusado a los populares de "dejar caer este centro histórico para especular" y ha llamado a Ceruti a no quedarse "de brazos cruzados", en tanto que Unidas por Santander ha denunciado que el Ayuntamiento "abandona" a los vecinos del barrio.

Pero el portavoz municipal ha considerado que el Ayuntamiento no es "responsable" de la situación de "ruina económica" en que se encuentra el edificio y, en todo caso, su departamento "no tiene nada que ver", pues es un asunto que tramita Obras y "desde hace unos cuantos años" además.

Tras considerar que influye "mucho" las actuaciones que lleven o no a cabo los propietarios, ha recordado el "reciente susto" por el edificio que tuvo que ser desalojado en la calle Isabel II, y ha evidenciado al respecto que "a nadie se le ha ocurrido que el Ayuntamiento tenga que asumir las obras de reparación".