Paralización, no exenta de incidentes, de un desahucio en El Astillero

El intento de desahucio de una familia esta mañana en El Astillero quedó suspendido después de que se registraran incidentes entre los concentrados para impedirlo y miembros de la Guardia Civil presentes en el lugar. El desahucio convocado para este lunes, en Astillero, a una familia con dos hijos de 3 y 5 años, ha sido suspendido de este modo tras acudir allí la comisión judicial.

De ello, ha informado en un comunicado la Plataforma Stop Desahucios que ha explicado que ante la convocatoria de desahucio se desplegó un dispositivo de la Guardia Civil en los aledaños de la vivienda, que ha considerado excesivo.

La plataforma Stop Desahucios había convocado una concentración a las 9.15 horas para intentar evitarlo y ha denunciado que la Guardia Civil actuó con una "violencia inusitada", reduciendo a varios activistas que intentaban evitar mediante un "cordón pacífico" que la comisión judicial accediera a la vivienda.

La plataforma Stop-Desahucios había convocado concentración a las 9.15 horas. Y los activistas que iban llegando al lugar se encontraron con la sorpresa del dispositivo montado por la Guardia Civil. Para Roberto Mazorra, portavoz de la plataforma, “todo esto es absolutamente ilegal, han tomado literalmente el edificio. El auxilio policial se hace para acompañar a la comisión judicial, no pueden montar semejante dispositivo sin tener autorización de la comunidad de propietarios y la subsiguiente orden judicial, amén de tener que comunicarlo al Ayuntamiento y a Delegación del gobierno. No nos consta ninguna de estas cosas. Y, desde luego, el jefe del dispositivo no nos ha enseñado orden o autorización alguna, ni a la plataforma ni a la familia afectada.”

"Hasta las 10 horas hubo tranquilidad en la zona. Pero la llegada del cerrajero calentó el ambiente. La gente movilizada formó un cordón pacífico para impedir que accediera a la vivienda. En ese momento, intervino con una violencia inusitada la Guardia Civil -prosigue Stop Desahucios-. Utilizando las porras sin ningún control. Redujeron a varios activistas y a uno de ellos lo condujeron al portal, donde -según fuentes de la plataforma- lo siguieron golpeando".

La Guardia Civil niega

Fuentes de la Guardia Civil han negado a Europa Press que los agentes hayan cargado contra los manifestantes y han señalado que se han limitado a escoltar a la comisión judicial.

Según la Benemérita, por parte de algunos manifestantes han lanzado vallas contra los agentes, resultando uno de ellos herido. Pese a ello, no ha habido detenidos.